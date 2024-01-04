12 пар, у которых кипят ну просто сериальные страсти

Любовь — это не только бабочки в животе. Часто это еще и ссоры, обиды, разногласия, ревность и прочие прелести. Кто-то с трудом, но выдерживает эти испытания, другие сдаются и расстаются, а некоторые в любой трудной ситуации прибегают к смекалке или даже юмору. Отыскали людей, которые познали, что такое настоящие отношения.

На десерт подготовили пару теплых историй о том, какой сладкой и красивой может быть любовь, когда не знает конфликтов.

Недавно поругалась с парнем. Идем по улице злые, не разговариваем, даже не смотрим друг на друга. Шагаем по парку, слышим музыку. Смотрим, а за деревом старички танцуют. Включили музыку на телефоне и танцуют. И так им хорошо, даже не обращают внимание на других. После такого было невозможно обижаться. Мы и сами пару минут потанцевали, а потом пошли гулять дальше, держась за руки. © Палата № 6 / VK

У соседей часто бывают конфликты. Если бы не они, я бы до сих пор думала, что ссоры с криками и битьем посуды бывают только в кино. У нас с мужем очень редко случается, чтобы мы хотя бы голос друг на друга повышали, что уж говорить о таких баталиях. Короче, сделали ставки: разойдутся или нет. В последнее время ссоры прекратились. Мы уже подумали, что все. Вчера я видела их в магазине, шли под ручку. Класс, я рада, что помирились. Отчасти потому, что я ставила на то, что не разойдутся. © Палата № 6 / VK

Как-то мы с бывшей отправились в поездку. Вдруг она начала петь: «И холмы оживают под звуки...» И посмотрела на меня: мол, продолжай. Я понятия не имел, что она поет (это, оказывается, из мюзикла «Звуки музыки»; видимо, я должен был спеть «холмы оживают от звуков музыки»). А я в тот момент увидел несколько коров у дороги, поэтому сказал: «Холмы оживают под звуки коров». Бывшая разгневалась на меня. Она почему-то подумала, будто я намекнул, что она поет, как корова. © anonnEms / Reddit

Мой парень — самозабвенный историк. Работает гидом-экскурсоводом, стаж колоссальный. И он жутко ревнует меня к другим гидам. Готов возить меня по всем городам и странам, которые я пожелаю увидеть, но при условии, что рассказывать обо всем мне будет сам. Но не жалуюсь: он знает столько, что мне и не снилось. Люблю его! И, кажется, готова узнавать что-то новое беспрестанно. © Подслушано / Ideer

Люди, которые видят наши споры, называют их забавными, хотя мы с супругом так не считаем. Просто каждый раз, как друг с другом играют наши любимые бейсбольные команды, разногласия выходят далеко за рамки «твоя команда — отстой». Мы оба — монстры командной статистики, поэтому заваливаем друг друга данными. И наши споры от этого становятся только все более накаленными. Очевидно, за нами и впрямь любопытно наблюдать. © Melanie Evans / Quora

Мы лежали на траве и смотрели на звезды. Она повернулась ко мне и спросила: «Я самая красивая женщина в мире?» Я ответил: «Конечно! Само собой разумеется». Затем она, польщенная, взглянула на небо и спросила: «Я самая красивая во вселенной?» Я решил немного подразнить ее и сказал: «Ну, вселенная большая». Она разрыдалась. По ее словам, это была самая жестокая вещь, которую я когда-либо говорил. © theboyd1986 / Reddit

Будучи студентом, посадил свою девушку себе на плечи и, веселясь, носил ее по улице. Мимо проходящая бабулька сказала: «Счастливые, слепились и теперь не разлепитесь». Прошло 20 лет, я дважды разведен и трижды женат. Только в штампах о браке один и тот же человек указан. Мы счастливые сумасшедшие, права была бабуля. © Подслушано / Ideer

У девушки, с которой я когда-то встречался, была непереносимость лактозы. Но, стиснув зубы, она все равно ела что-нибудь вроде пиццы. Как-то мы вдвоем съели пиццу, мою девушку начало тошнить, и она сказала, что не понимает почему.

— Может, это та пицца, которую ты только что умяла?

— Ты называешь меня толстой?

— Я называю тебя той, что не переносит лактозу.

— Да иди ты, ты называешь меня толстой!

После этого она не разговаривала со мной три дня. И мы жили вместе. © beardfight / Reddit

— Может, это та пицца, которую ты только что умяла? — Ты называешь меня толстой? — Я называю тебя той, что не переносит лактозу. — Да иди ты, ты называешь меня толстой! После этого она не разговаривала со мной три дня. И мы жили вместе. © beardfight / Reddit Когда мы только начали жить с парнем, все было вполне нормально. Но временами вырисовывались бесячие мелочи, из-за которых мы могли поругаться. Больше всего меня раздражало, что он всегда покупал много продуктов, кое-что портилось и валялось в холодильнике до тех пор, пока я это не выбрасывала. Пару раз мы сильно поссорились по этому поводу, но вместо того, чтобы приучить себя к порядку, он просто купил микроскоп. Теперь стали ссориться гораздо реже, потому что ждем, пока что-нибудь испортится, а потом завороженно рассматриваем плесень через микроскоп. © Палата № 6 / VK

Сильно поругалась с мужем и начала собирать вещи. Первая, вторая, девятая сумка. Час прошел, второй. Блин, пакеты, рюкзаки и чемоданы закончились, вещей еще дофига, вечер, я устала. Как вдруг заходит муж и берет меня на руки, а потом относит на диван. При этом добавляет на ушко: «Ну я же говорил тебе, что ты моя и никуда не денешься». Мой любимый! © Палата № 6 / VK

Это было в первые годы нашего брака. Муж, обычно человек добродушный, вдруг за что-то разозлился на меня прямо перед тем, как я ушла на работу, и резко огрызнулся на меня. Я несколько секунд смотрела на него с обидой, а затем ушла. В тот день я была сильно занята работой, поэтому особо об этом не думала. Однако, вернувшись после обеда, обнаружила на столе кулек с моим именем. Я взяла и увидела, что кулек покрыт листом плотной бумаги. Внутри была плитка шоколада, а на внутренней стороне листа — послание. Сообщение было примерно такое: «Моя прекрасная леди, оставьте своего грубого, острого на язык мужа, который вас не заслуживает, и поезжайте со мной в мое очаровательное шале в швейцарских Альпах, где я буду баловать вас шоколадом, осыпать богатством и обожать до конца жизни. Навсегда твой, генеральный директор шоколадной компании». Ну, как после этого я могла злиться на мужа? © Barbara Lermer / Quora

Муж подкатывал к какой-то красотке на работе. Перепробовала все, чтобы привести его в чувства. Скандалила — не помогло. Пыталась наладить отношения — тоже без толку. Но в итоге муж-таки перестал заглядываться на ту дамочку. Просто однажды я, окончательно потеряв терпение, собрала его вещи и выставила у двери. Придя с работы и увидев это, он разозлился. Забрал сумку и ушел. Пожил какое-то время на своей старой квартире. Попытался со своей пассией даже на свидание сходить, но вдруг — ах, она же совсем не такая, как он ожидал! Он-то только на внешность глядел, а то, что по характеру, мировоззрению и прочим вещам они совсем не сходятся, дошло до него, как до жирафа. Короче, бросил эту затею. А потом затосковал в одиночестве и стал каяться передо мной. В общем, не сразу, но мы с мужем помирились. Дурь из его головы как ветром сдуло.

Бонус: милые истории о возлюбленных, у которых до реальных ссор дело даже и не доходит

Заказали с любимым две подушки: одна в виде единорога, а другая в виде котика с рогом на лбу. Почти два часа ночи, надо спать, так как завтра рано на работу вставать, а мы сидим на кровати и боремся подушками. Мой единорог со свирепым «и-го-го» атакует кота-мутанта, а котэ с не менее свирепым «мур-мяу» пытается откусить ему рог. В перерывах целуемся. Два счастливых идиота. © СИТУАЦИЯ / VK

Как-то муж сказал: «Я люблю тебя». Я попросила его произнести это более романтично. Он сказал, что понятия не имеет, как это сделать. Я ответила, что знаю, как это делают романтические герои, и попросила его глубоко вдохнуть, задержать дыхание, сказать: «Я люблю тебя», — а затем выдохнуть. Он сделал, но не смог задержать дыхание, прежде чем произнести заветные слова. Каждый раз, когда он пытался задерживать дыхание и говорить, он лишь глубже выдыхал. Через три попытки он понял, что я просто смеюсь над ним. Потом мы оба смеялись еще минут пять. © Janu / Quora