14 доказательств того, что некоторые вещи, как и совы из «Твин Пикса», не то, чем кажутся
Даже самые привычные вещи могут принять совершенно неожиданный вид, если взглянуть на них под другим углом. Просто включите воображение — и, возможно, вы тут же найдете тему для фотографии, которая составит конкуренцию снимкам из этой статьи.
1. Рука или нога?
2. Этому грузовику достался тяжелый груз
3. Волосы или шапка?
4. У котика 2 ноги
5. «Чувак, где ты голову забыл?»
6. Выглядит как рентген стопы
7. Кошки на крыше
8. А эти птички выглядят как музыкальные ноты
9. Как сходить в душ и в туалет одновременно
10. Левитирующий кот
11. Кажется, что эта девушка просто стоит на носочках
12. Женщина без головы
13. «Сфотографировал своего друга и его девушку»
14. «Выглядит так, словно на девушке сетчатые колготки. Я показал ей эту фотку, и мы вместе посмеялись»
А вам нравятся фотографии, на которых все не так-то просто? Если да, то эти статьи могут вас заинтересовать:
- 18 фото, на которых все совсем не так, как кажется на первый взгляд
- 20+ доказательств того, что мир не такой, каким кажется на первый взгляд
- 17 фото, которые стоит увеличить. Они не так просты, как кажется на первый взгляд
- 25 хитрых животных, которые, кажется, совсем не против пошутить
- 25 фотографий, которые заставят вас как следует присмотреться к ним
Фото на превью silverwolf9977432211 / Reddit, unknown author / Reddit
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что некоторые вещи, как и совы из «Твин Пикса», не то, чем кажутся
Поделиться этой статьёй