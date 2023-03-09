14 доказательств того, что некоторые вещи, как и совы из «Твин Пикса», не то, чем кажутся

Даже самые привычные вещи могут принять совершенно неожиданный вид, если взглянуть на них под другим углом. Просто включите воображение — и, возможно, вы тут же найдете тему для фотографии, которая составит конкуренцию снимкам из этой статьи.

1. Рука или нога?

2. Этому грузовику достался тяжелый груз

3. Волосы или шапка?

4. У котика 2 ноги

5. «Чувак, где ты голову забыл?»

6. Выглядит как рентген стопы

7. Кошки на крыше

8. А эти птички выглядят как музыкальные ноты

9. Как сходить в душ и в туалет одновременно

10. Левитирующий кот

11. Кажется, что эта девушка просто стоит на носочках

12. Женщина без головы

13. «Сфотографировал своего друга и его девушку»