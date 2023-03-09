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14 доказательств того, что некоторые вещи, как и совы из «Твин Пикса», не то, чем кажутся

Народное творчество
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Даже самые привычные вещи могут принять совершенно неожиданный вид, если взглянуть на них под другим углом. Просто включите воображение — и, возможно, вы тут же найдете тему для фотографии, которая составит конкуренцию снимкам из этой статьи.

1. Рука или нога?

2. Этому грузовику достался тяжелый груз

3. Волосы или шапка?

4. У котика 2 ноги

5. «Чувак, где ты голову забыл?»

6. Выглядит как рентген стопы

7. Кошки на крыше

8. А эти птички выглядят как музыкальные ноты

9. Как сходить в душ и в туалет одновременно

10. Левитирующий кот

11. Кажется, что эта девушка просто стоит на носочках

12. Женщина без головы

13. «Сфотографировал своего друга и его девушку»

14. «Выглядит так, словно на девушке сетчатые колготки. Я показал ей эту фотку, и мы вместе посмеялись»

А вам нравятся фотографии, на которых все не так-то просто? Если да, то эти статьи могут вас заинтересовать:

Фото на превью silverwolf9977432211 / Reddit, unknown author / Reddit
211410
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