14 доказательств того, что гендерные предрассудки могут подпортить жизнь и женщинам, и мужчинам
Современное общество стремится к равноправию мужчин и женщин. Гендерные роли сейчас уходят в прошлое. Однако по сей день существуют убеждения и стереотипы, касающиеся того или иного пола.
Мы в ADME уверены, что почти каждый человек хоть раз сталкивался с ситуациями вопиющего сексизма. Герои и героини нашей подборки не постеснялись рассказать о том, какие возмутительные высказывания они услышали в свой адрес.
- Мои дети ходят в пейнтбольную секцию. Как-то раз пошли они туда с одноклассниками. Ни у кого не было претензий, что сын хорошо играет. Но вот то, что дочь играет не хуже, вызвало невероятное возмущение. Самым эпичным выражением было: «Да как она так мужа себе найдет?! Да кто ее такую замуж возьмет?!» © chidi / Pikabu
- Я единственная дочь у своих родителей. Как-то у них спросили, почему бы им не попробовать завести еще одного карапуза. На что моя бабушка ответила: «Это слишком рискованно! А что, если следующий ребенок тоже будет девочкой?» Хотя мои родители были счастливы, что у них есть я. © Anonymous / Quora
- Случайно подслушала разговор двух женщин в магазине и слегка ошалела:
— Почему Макаровы не придут?
— Так Олег их не приглашал. Типа Макаров не мужик, он не будет с ним общаться. А все потому, что пару месяцев назад я увидела, как Макаров в магазине покупал прокладки. Мой сказал, что нормальный мужик прокладки бабе покупать не будет. © lisanel / Pikabu
- Как-то раз мы с братом пошли перекусить. Брат — подросток, он вымахал выше меня. Так вот, продавец упрекнул его в том, что он не заплатил за меня, наивно полагая, что мы пара. Во-первых, мы не делали ничего, что позволило бы считать нас парой, а во-вторых, эй, на дворе XXI век, женщины могут работать и платить за себя самостоятельно! © Zeplin Eos / Quora
- Готовились к рождению дочки. Знакомая предложила коляску-трансформер за символическую сумму. Мы согласились и пошли забирать. Пришли, а знакомая мнется. Я решила, что она передумала за бесценок отдавать, а она готовит, что сначала предложила, а потом вспомнила, что мы девочку ждем, а коляска у нее голубого цвета. Я сказала, что мне без разницы какой цвет. Выкупили все. Но когда гуляли уже с дочкой, то практически каждый задавал один и тот же вопрос:
— У вас мальчик?
— Нет. Девочка.
— А почему коляска голубая?
Сестра моя вообще купила оранжевую коляску для мальчика. Не слишком близкий родственник истерил, что она таким поступком убивает все мужское в своем сыне. © Vasiliska20 / Pikabu
- Я девушка и всегда делаю стрижку пикси — я в восторге от нее! Но обязательно найдется человек, который спросит: «А ты волосы вообще собираешься отращивать?» Видите ли, в обществе короткая стрижка считается неженственной. © Sofia Meza / Quora
- В юности работал продавцом в салоне связи. Однажды заходит женщина и говорит, что нужны наушники для сына. Как раз была акция на одни хорошие наушники, ну я ей их и предложил. На что она воскликнула:
— Молодой человек, вы меня слышали вообще? Мне для сына.
— Ну да, нормальный звук, удобная форма. Что не так?
— Они белые. А мне — для мальчика.
— И?
— Все с вами ясно.
И ушла. Что ей было ясно, я так и не понял. И это она еще не знала, что у меня у самого наушники были фиолетовые. © ****Admiral / Pikabu
- Я один раз пошел в парикмахерскую с девушкой. После стрижки мастер начала давать мне советы по уходу за волосами, но, увидев, что я ничего не понял, повернулась к спутнице и сказала: «Вы ему втирайте такой-то препарат». Как будто я какой-то инфантильный, просто потому что мужского пола. Больше не ходил бы к ним стричься, но там рафаэллки дают. © Fed1784 / Pikabu
- Ходили с родителями по врачам, нужна была справка в школу. Мама ушла разбираться с документами в другой кабинет, так что со мной отец пошел. Заходим в кабинет, врач говорит присаживаться. Сидим... Минут 10. Врач все это время что-то заполняла, а потом закончила и просто стала сидеть, оглядывать кабинет. Наконец она не выдержала и с раздражением спросила: «У вас мамаша-то приходить собирается? Мне сколько тут сидеть еще?» © Елизавета / ADME
- Вы когда-нибудь пробовали организовать свадьбу, если вы жених? Почти все отказываются разговаривать со мной, если рядом нет невесты. А когда она рядом, я как будто становлюсь невидимкой — все рассказывают только ей. © thingpaint / Reddit
- Моя подруга живет с родителями и младшим братом. Ей 30, ему 22. Так вот, ее родители требуют, чтобы она заботилась о брате, потому что он мужчина! Она ему готовит, стирает, убирает за ним. Как-то раз она забыла разбудить его на работу и потом выслушивала претензии от матери: мол, ты что, хочешь, чтобы он проспал? © Titilayo Adeola / Quora
- Бесит, что в детстве родители смеялись над анекдотами, а нам не рассказывали, потому что мы маленькие. Теперь мужики выходят из кабинета, чтобы рассказать друг другу анекдоты, так как в кабинете девушка. Что за дискриминация? Я тоже хочу послушать! © Подслушано / VK
- Работала в офисе. Нашей начальнице взбрело в голову, что женщины отвлекают мужчин своим внешним видом. Поэтому она ввела правило: все сотрудницы были обязаны носить толстые вельветовые жилеты. Для мужчин такого правила не было. Да и я не замечала никогда, чтобы кто-то из коллег-женщин оделся бы слишком откровенно. Но, к счастью, через полгода к нам пришли с проверкой и глупое правило о жилетках исчезло. © effieokay / Reddit
- Раньше мои племянники и племянница часто вместе ездили во всякие детские центры, но недавно прекратили. Причина: дети вместе пошли в тир, девочка обставила парней, они нажаловались папе. Взрослый дядька всерьез пошел втирать первокласснице, что она должна поддаваться мальчикам. Ее отец офигел от раскладов и прервал общение. © Подслушано / VK
А с какими случаями сексизма сталкивались вы?
AdMe/Народное творчество/14 доказательств того, что гендерные предрассудки могут подпортить жизнь и женщинам, и мужчинам
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