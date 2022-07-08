14 доказательств того, что гендерные предрассудки могут подпортить жизнь и женщинам, и мужчинам

Современное общество стремится к равноправию мужчин и женщин. Гендерные роли сейчас уходят в прошлое. Однако по сей день существуют убеждения и стереотипы, касающиеся того или иного пола.

Мы в ADME уверены, что почти каждый человек хоть раз сталкивался с ситуациями вопиющего сексизма. Герои и героини нашей подборки не постеснялись рассказать о том, какие возмутительные высказывания они услышали в свой адрес.