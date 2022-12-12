15+ авантюристов, которые в поисках сокровищ готовы горы свернуть и все поля перекопать

Кто из нас не мечтал споткнуться о сундук с сокровищами или найти под землей настоящий клад. Наверное, во многих сидит дух авантюризма, но не все позволяют ему вырваться на свободу. Впрочем, есть счастливчики, которые, вооружившись металлоискателем, с лопатой наперевес отправляются в поход за сокровищами. Давайте посмотрим, что им удалось найти.

«Сейчас хвастаться буду! Муж нашел и подарил в качестве подвески: Карл V, 1564»

Находка дня — Сквидвард!

Римское кольцо. Это самое удивительное хобби: никогда не знаешь, что найдешь

Зажим для галстука или для денег

«Нашел часы Michael Kors в грязи, и они до сих пор идут!»

«Мой первый серебряный наперсток»

Судя по стилю, эта штука, вероятно, 1900–1910 годов. Брошь-камея из посеребренной латуни и стекла

«Занимаюсь раскопками 2,5 года, но впервые нашел золото»

Большой серебряный «крабик»

«Все найденные мной серебряные кольца датированы с 1900 по 2019 годы»

Кольцо из 14-каратного золота с 20 бриллиантами!

«Я нашел свой первый кошелек с монетами!»

«Моя первая находка с металлоискателем»

Какой замечательный день для поисков

Второе золотое кольцо с того же поля за последний месяц

«Мой 5-летний сын думал, что это золото ацтеков и стоит миллионы, хотя это шлак, которому грош цена»

«Нашел брошь. Думаю, что она Викторианской эпохи. Раньше, по всей видимости, она была покрыта золотом, а вставки — это янтарь»