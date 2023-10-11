15+ человек, чьи руки настолько очумелые, что любого доведут до смеха
Среди нас есть люди, которые могут похвастаться не только золотыми руками, но и отличным чувством юмора. Для них мало сшить простую игрушку или связать шапку, они обязательно добавят в свое творение изюминку, от которой потом миллионы пользователей сети хохочут, не умолкая.
«Мой первый проект. Ожидание и реальность»
В такой футболке можно смело просить премию на работе
«Я просто нафантазировала и сделала все из пряжи»
«Заказчицы хотели, чтобы медведи были похожи на их мужей. Просто поверьте на слово: они действительно похожи на свои оригиналы»
Творческого человека может обидеть каждый
- Я отлично вяжу. На праздник подарила сестре чайник с вишенками и 3 вязаные салфетки с объемной вишней для декора. Пришла я к ним в гости. А у них одна салфетка вся заляпана кофе, другой ее муж рот вытирал после супа. А третью салфетку я нашла в комнате племянницы (девять лет). Чистую. Девочка приклеила ее скотчем над рабочим столом. А те две салфетки я отобрала, постирала. Больше они с мужем не получат от меня вязаных подарков. © Подслушано / Ideer
Такую альпака можно завести даже в однокомнатной квартире
«Жирные феи. 3D-моделирование, печать, формовка, отливка из полиуретана, роспись пастелью и акрилом»
«Барби-шапка. Без ног и с ногами»
- Я подавилась хлопьями, когда увидела эти ноги. Ну спасибо! © MurderSheCroaked / Reddit
«Мой ребенок просто одержим человеком-пауком»
- Обалдеть, даже коту нашлась подходящая шапка. © Mysterious-Okra-7885 / Reddit
«Я довольна тем, как получился лисий шарф. С приходом осени у меня всегда возникает желание вязать шарфы»
«Тот случай, когда есть пряжа, и тебе нравятся куклы из Маппет шоу»
Без паники, ей нужна всего лишь шапка
- Недавно начала вязать — нервы успокаивает. За свитеры пока что боюсь браться, поэтому вяжу носки и шапки. Стараюсь пробовать что-то новое, но своей фантазии не хватает. Если вдруг увидите, что на вас очень внимательно смотрит какая-то девушка, то не нужно напрягаться. Возможно, что это просто я разглядываю, как связана ваша шапка. © Подслушано / Ideer
«Пыхтела над этой вышивкой около двух месяцев. Просто я работаю в дерматологии, поэтому такая идея»
Главное, чтобы все были довольны
- Моя жена сегодня объявила, что будет вышивать! Она же не вылезает с форумов, чатов и распродаж. Решил посмотреть, насколько ее хватит. Через некоторое время узнал про себя много нового. Оказывается я все время «мешаюсь под рукой, загораживаю свет, отвлекаю болтовней». Зато ты, дорогуша, притихла и молчишь. Радуюсь, наслаждаюсь тишиной. © Katjuska / Pikabu
У каждого человека найдется тот, кому захочется это подарить
«Тираннозавр, которого я сделала на день рождения внука. Каким-то образом, вместо 30 см получилось целых 60 см в высоту»
«Специально делаю осьминогов разных цветов, чтобы мои дети могли выбрать себе по душе»
«Ручная вышивка на футболке»
Как здорово, что благодаря таким талантливым мастерам-шутникам, наши серые будни проходят чуточку веселее. Например, в другой нашей статье мастера хотели заняться рукоделием, но теперь не знают, плакать или смеяться над результатом.
Фото на превью OtherwisePop6430 / Reddit
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