15+ человек, чьи руки настолько очумелые, что любого доведут до смеха

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Среди нас есть люди, которые могут похвастаться не только золотыми руками, но и отличным чувством юмора. Для них мало сшить простую игрушку или связать шапку, они обязательно добавят в свое творение изюминку, от которой потом миллионы пользователей сети хохочут, не умолкая.

«Мой первый проект. Ожидание и реальность»

В такой футболке можно смело просить премию на работе

«Я просто нафантазировала и сделала все из пряжи»

«Заказчицы хотели, чтобы медведи были похожи на их мужей. Просто поверьте на слово: они действительно похожи на свои оригиналы»

Творческого человека может обидеть каждый

Я отлично вяжу. На праздник подарила сестре чайник с вишенками и 3 вязаные салфетки с объемной вишней для декора. Пришла я к ним в гости. А у них одна салфетка вся заляпана кофе, другой ее муж рот вытирал после супа. А третью салфетку я нашла в комнате племянницы (девять лет). Чистую. Девочка приклеила ее скотчем над рабочим столом. А те две салфетки я отобрала, постирала. Больше они с мужем не получат от меня вязаных подарков. © Подслушано / Ideer

Такую альпака можно завести даже в однокомнатной квартире

«Жирные феи. 3D-моделирование, печать, формовка, отливка из полиуретана, роспись пастелью и акрилом»

«Барби-шапка. Без ног и с ногами»

Я подавилась хлопьями, когда увидела эти ноги. Ну спасибо! © MurderSheCroaked / Reddit

«Мой ребенок просто одержим человеком-пауком»

Обалдеть, даже коту нашлась подходящая шапка. © Mysterious-Okra-7885 / Reddit

«Я довольна тем, как получился лисий шарф. С приходом осени у меня всегда возникает желание вязать шарфы»

«Тот случай, когда есть пряжа, и тебе нравятся куклы из Маппет шоу»

Без паники, ей нужна всего лишь шапка

Недавно начала вязать — нервы успокаивает. За свитеры пока что боюсь браться, поэтому вяжу носки и шапки. Стараюсь пробовать что-то новое, но своей фантазии не хватает. Если вдруг увидите, что на вас очень внимательно смотрит какая-то девушка, то не нужно напрягаться. Возможно, что это просто я разглядываю, как связана ваша шапка. © Подслушано / Ideer

«Пыхтела над этой вышивкой около двух месяцев. Просто я работаю в дерматологии, поэтому такая идея»

Главное, чтобы все были довольны

Моя жена сегодня объявила, что будет вышивать! Она же не вылезает с форумов, чатов и распродаж. Решил посмотреть, насколько ее хватит. Через некоторое время узнал про себя много нового. Оказывается я все время «мешаюсь под рукой, загораживаю свет, отвлекаю болтовней». Зато ты, дорогуша, притихла и молчишь. Радуюсь, наслаждаюсь тишиной. © Katjuska / Pikabu

У каждого человека найдется тот, кому захочется это подарить

«Тираннозавр, которого я сделала на день рождения внука. Каким-то образом, вместо 30 см получилось целых 60 см в высоту»

«Специально делаю осьминогов разных цветов, чтобы мои дети могли выбрать себе по душе»

«Наконец-то закончила Малдера и Скалли»

«Ручная вышивка на футболке»