15 человек, фамилии которых — это билет на приключения в первом ряду

В большинстве случаев люди вспоминают о фамилии лишь по официальным поводам. А вот наших сегодняшних героев курьезы, связанные с их нестандартными фамилиями, словно сами находят. И эти храбрецы не только в кругу знакомых хохочут, но еще и выкладывают такие истории в сеть.