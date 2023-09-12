15 человек, фамилии которых — это билет на приключения в первом ряду
В большинстве случаев люди вспоминают о фамилии лишь по официальным поводам. А вот наших сегодняшних героев курьезы, связанные с их нестандартными фамилиями, словно сами находят. И эти храбрецы не только в кругу знакомых хохочут, но еще и выкладывают такие истории в сеть.
- Мне в чеке попалось словосочетание «Дядюшкина Любовь». Не мог понять сначала, что это за товар, молоко со сметаной название поменяли что ли? Оказалось, что это имя и фамилия кассира. © Swtrs / Pikabu
- Мама рассказывала про трех коллег, которые всегда вместе ездили в командировки. Фамилии были такие: Маленький, Беленький, Зайчик. Очень забавно реагировали на других предприятиях, что надо встречать Маленького, Беленького, Зайчика. © Loclay / Pikabu
- Был у нас в детском лагере несчастный мальчик по фамилии Секрет. И никто не верил, что у него такая фамилия. Мы-то поржали и забыли. А вот всякие мероприятия затягивались. Потому что никто ему не верил. Даже когда весь отряд скандировал что это его фамилия, вожатые не воспринимали нас всерьез. © ****tator13 / Pikabu
- Два года назад работал в приемной комиссии института. Пришла девушка подавать документы, надо сфотографировать для пропуска. Спрашиваю фамилию. Мне отвечают: «Борис». Я такой, мол, хорош ржать, это же девушка. Как фамилия? Слышу то же самое. Тут уже сама девушка вмешивается, мол, да, такая у меня фамилия. Вот уж не знаю, как ее друзья называют. Борька, наверное. © LysyiSanya / Pikabu
- Работала у нас дама с весьма оригинальной фамилией — Золотова. Но характер у нее был... нифига не золото. Приносит однажды кипу бумаг по работе, верещит. А тетенька бухгалтер ей в след: «Да, хоть фамилию поменяла, но как была ты Навозиной, так и осталась». И правда, девичья фамилия у нее была Навозина, чисто интереса ради поинтересовался у начальника отдела. © volchek1024 / Pikabu
- После аппендицита лежал в палате с дедулей. Фамилия у него была Глухой. И по иронии он сам кране плохо слышал. Каждый раз, как медсестры делали обход, происходил цикл от которого мне было больно смеяться, и запомнил я это на всю жизнь.
Сестра: «Фамилия?»
Дед: «Глухой!»
Сестра (громче): «Фамилия?»
Дед (еще громче): «Глу-у-ухо-о-ой!»
Ну и так еще раза три-четыре и все громче и громче! © blablo / Pikabu
- Гулянка у соседей. Музыка, басы, веселье, дом не спит. Звоню в полицию, вызываю наряд. Полчаса, час, полтора — никого нет. За это время перезвонил раза два. На третий раз психую:
— Да что происходит? Назовите вашу фамилию и звание.
— Сержант, короче.
— Что значит «короче»?! Вы совсем офигели что ли?!
— Коротча. Это фамилия. Сержант Коротча. © AlexTail / Pikabu
- Как-то случайно узнал, что коллега несколько лет назад сменил фамилию. Спросил, что же это за фамилия была такая, которую он так не любил. Отвечает: «Дядя. Вот так родился и сразу Дядя Саша». Отвечаю: «Я на месте твоего отца назвал бы тебя Федором». Посмеялись.
«А хуже всего, — говорит — пришлось моей сестре...» © Leechnost** / Pikabu
- Училась со мной девочка по фамилии Полевая, и вышла замуж за мальчика с фамилией Ромашка. Грех не взять двойную фамилию, вот и стала она Ромашка-Полевая. © Catoness / Pikabu
- Был у нас на фирме водитель по фамилии Неровный. В путевых листах его часто писали как «Ровный», и он очень злился. «Да Неровный я! Неровный! Сколько можно путать!» — негодовал он, заставляя смущенную секретаршу извиняться и переписывать путевку. Через некоторое время опять ошибка, и снова Неровный возмущен. Так он и жил, каждый раз поражаясь глупости секретарши, пока не выяснилось, что есть еще один водитель угадайте с какой фамилией. Ровный. В коллективе этого почему-то никто не замечал, кроме секретарши, но она боялась их обоих, потому что они оба постоянно на нее орали. © jenatarakanova / Pikabu
- В школе со мной учился парень по имени Павел. А фамилия у него была Роскошный. Все девчонки мечтали замуж за него выйти, что бы быть Роскошной Екатериной или Роскошной Ксенией. Но история не об этом. Пару лет назад мне понадобилось оформить кое-какие документы, а память подсказала, что у Паши отец работал именно в том месте, куда мне надо было попасть. Созвонившись с Пашкой и узнав, что папа все еще там, и он его предупредит о моем визите, я поехала по месту назначения. Оказавшись перед кабинетом Пашкиного отца я увидела великолепную табличку! «Роскошный А.Д.» гласила надпись. Имя и отчество у папы оказалось Андрей Дмитриевич. © Ruhska / Pikabu
- Есть у меня друг, фамилия у него «Мадам». Так вот у него есть сестра, и в универе на парах вся аудитория падала, когда ее вызвали: «Мадам Кристина, а где ваш диплом?» © Rovnbly / Pikabu
- Фамилия моей подруги — Клочек, но люди наотрез не хотят произносить и писать ее правильно! Преподы — Ключек; одногруппники — Клочак, Клочан; платежки ей приходят на Клочок, но почта недавно переплюнула всех, назвали ее Плочан. Как так можно?! Шутим, что однажды ей придет какой-то штраф, а платить и не надо будет, фамилия-то чужая. © Подслушано / Ideer
- У моей бывшей одногруппницы совершенно чудесная фамилия с эстонскими корнями — Ууемаа. Когда преподаватели начинали беспомощно шевелить губами, глядя в список студентов, наша группа понимала без слов и хором скандировала ее фамилию. © Подслушано / Ideer
- Моя фамилия до замужества была Чистенько. Всю жизнь над ней подтрунивали, думала, что выйду замуж, и вот тогда у меня будет хорошая фамилия. Замуж вышла по любви. Теперь моя фамилия Немытых. Это судьба. © Подслушано / Ideer
Помимо фамилий, в жизни людей могут появиться и эпичные прозвища, которые тоже создают немало курьезных ситуаций для их владельцев.
AdMe/Народное творчество/15 человек, фамилии которых — это билет на приключения в первом ряду
Поделиться этой статьёй