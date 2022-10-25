15+ человек, чей поход к стоматологу оказался эпичнее, чем остросюжетный фильм

Испытывать иррациональный страх перед кабинетом стоматолога по-человечески понятно. Когда сидишь в ожидании приема, сердце так и замирает в предвкушении укола и звука бормашины. И только отъявленные храбрецы в такие моменты остаются совершенно непоколебимы. Мы обратились к историям пользователей сети, которые вспомнили свои эпичные походы к стоматологу.