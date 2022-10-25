15+ человек, чей поход к стоматологу оказался эпичнее, чем остросюжетный фильм
Испытывать иррациональный страх перед кабинетом стоматолога по-человечески понятно. Когда сидишь в ожидании приема, сердце так и замирает в предвкушении укола и звука бормашины. И только отъявленные храбрецы в такие моменты остаются совершенно непоколебимы. Мы обратились к историям пользователей сети, которые вспомнили свои эпичные походы к стоматологу.
- Мелкому 3 года. Слышу истерику жены: «Срочно к врачу!» Выясняется, что обнаружен во рту, на десне, гнойный волдырь! Малого в охапку, мчим в стоматологию. После часа ожидания в очереди попадаем на прием. Доктор берет и снимает кожицу от зеленого горошка с десны. © kvs27 / Pikabu
- Пришла на удаление. Стоматолог — барышня. Долго не могла выдернуть мне зуб. У нее в гостях сидела подруга, которая, как я поняла по их разговорам, занималась активно боксом. В итоге зуб удалила мне она. У нее сил побольше было. © Salivan / ADME
- Однажды меня лечил дантист, у которого был неприятный запах изо рта. Он дышал мне прямо в лицо, я просто молился, чтобы он поскорее закончил. © Raymond Wayne Holton / Quora
- Удалял зубы мудрости. Сказали, что я сильно затянул и придется удалять все за один раз с наркозом. Слабо помню те полчаса, пока приходил в себя. Стоматолог и медсестры почему-то хохотали. Оказалось, что я нес такую чушь, что все просто удивлялись. Сначала настойчиво требовал позвать зубную фею. Затем начал спрашивать стоматолога, куда он денет мои зубы и нет ли у него коллекции дома. А потом вообще спросил: «Хотите, я вам спою?» И под наркозом исполнил какую-то песню из шансона. Жалею, что меня не снимали в тот момент. Было стыдно, но наверняка доктора и не такое видели. © Палата № 6 / VK
- Удалял восьмерку. Врач смотрит мне в рот. Копается, вздыхает: «Нина Ивановна, номер 6». Та ныряет в самый нижний ящик шкафа и достает гигантский инструмент, сдувает с него пыль и подает врачу. Врач лезет мне в рот с этим прибором, и — бац! — свобода. Открываю глаза, которые зажмурил от страха, а врача нет. Он бегает вокруг коллег и тычет им моим зубом: «Смотрите, какой большой!» © RadiyMagadan / Pikabu
- Сижу у стоматолога. Он фоном поставил какую-то аудиокнигу про психиатрические больницы. Диктор вкрадчивым голосом рассказывает, как пациенты врачей кусают. Мой доктор останавливается и задумчиво так говорит: «Вот это у врачей работа интересная бывает...» © lyser*** / Twitter
- Я сел в стоматологическое кресло. Ассистентка поставила поднос с инструментами и откинула меня на спинку кресла, готовясь к чистке. Кресло начало отклоняться и никак не переставало наклоняться назад, а потом вдруг издало странный лязгающий звук и продолжило наклоняться и наклоняться. Девушка давила на «стоп», но ничего не происходило. Я схватился за подлокотники, чтобы не соскользнуть на пол. Потом они втроем с дантистом и еще одной ассистенткой держали меня и кое-как все же помогли мне встать. С тех пор прошло много лет, а мы до сих пор вспоминаем это и смеемся. © Eddie / Quora
- Удаляла сложный зуб мудрости. Врач весь прием шутит, а потом замирает, пучит глаза и говорит ассистенту: «Так, быстро звони в скорую, сами не справимся». А после этого берет и выжидательно смотрит пару секунд, а потом начинает ржать. Извините, говорит, не удержался, только не злитесь. © Мама Дорогая / ADME
- Сегодня пошла вырывать зуб, со мной был 9-летний сын. Пришли в поликлинику, сидим, ждем, когда вызовут. И тут сынулька спрашивает, не боюсь ли я. Конечно, ответила честно, что боюсь. И далее сынок выдал: «Мама, когда тебе будут вырывать зуб, ты только не кричи, а то мне за тебя будет стыдно». © oseledich / Pikabu
- Мой дантист болел, поэтому меня передали какой-то другой женщине. Она откинула спинку моего стула, сунула распорку мне в рот, чтобы тот оставался открытым, и повернулась, когда ассистентка вошла в комнату. По разговору я поняла, что они не виделись с отпуска и, видимо, решили наверстать упущенное. Они трещали 10 минут без умолку, а я сидела с окаменевшей челюстью, боясь даже моргнуть, чтобы врач ненароком не уколола меня иглой. © Shoshana Primak / Quora
- Когда первый раз сама пошла к стоматологу, я 3 раза сознание теряла в кресле. Врач так испугался, что доделывал зуб мне уже другой (первый пил валериану рядом). Оказывается, врач только начал практику, а тут я. © Noname / ADME
- Сегодня была у зубного, вырывали зуб мудрости. Ну и после процедуры врач рассказал один забавный случай. На какой-то праздник к нему пришел дед с опухшей щекой, зубов нет — только вставные челюсти. Его мигом отправили на рентген. И что вы думаете? Дедушке 78 лет, а у него вырос зуб мудрости! Врач даже снимок показал, где «лысая» челюсть с одним зубом. © Палата № 6 / VK
- Подруга делала рентген зуба. Сидит в коридорчике, выбегает маленький пацан с квадратными глазами и с ужасом спрашивает: «Зачем укол сделали?» Его мамаша объясняет: «Чтобы зубик было не больно вырывать». На что мальчик орет: «Врешь ты все! Зуб можно и так вырвать, это вы меня сюда язык удалять привели!» И бросается к выходу. © oseledich / Pikabu
- В последний раз была у стоматолога только в детстве. Не потому, что с зубами все хорошо, а потому, что дико боюсь. Когда начал болеть зуб мудрости, я терпела. Когда стало болеть невыносимо, я все равно терпела. Когда терпеть стало совсем невозможно, отправилась к доктору. Он был очень вежливым, очень быстро меня успокоил и сказал, что все скоро закончится. Действительно, боли я не почувствовала. Вернулась домой, отошла от наркоза, и боль вернулась. Неудивительно, ведь он вырвал мне здоровый зуб, а гнилой оставил на месте... © Палата № 6 / VK
- Бормашинки эти были еще старые, жужжащие, врач работала без ассистента. Пришла я, рот открыла, солнышко через окно пригрело, меня разморило — я уснула. Просыпаюсь оттого, что она меня пытается в чувства привести — ничего понять не могу. Оказывается, врач мне вопрос задала, я не ответила, и она решила, что я сознание потеряла. © Sandra / ADME
- У брата неделю болела челюсть. Десна воспалилась, а во рту постоянно был привкус курицы. Он решил, что это лезет зуб мудрости. Через месяц он все же пошел к стоматологу. Врач был в шоке, потому что это оказался не зуб, а куриная кость.© crkhtlr / Reddit
А вы боитесь похода к стоматологу или для вас это плевое дело?
AdMe/Народное творчество/15+ человек, чей поход к стоматологу оказался эпичнее, чем остросюжетный фильм
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