15+ человек рассказали об аспектах своей профессии, о которых непосвященные и не подозревают

В каждой работе есть свои секреты или кодовые слова, известные лишь специалистам. Мы решили узнать, что обычно не рассказывают представители разных профессий непосвященным. А заодно выяснили несколько любопытных подробностей, которые будет полезно узнать любому человеку.

Работала воспитателем в детском саду. В начале года мы раздавали родителям небольшие анкеты: дата рождения ребенка, какие блюда ребенок любит или не любит, чего боится, сам ли засыпает. Вопросов мало, можно управиться за 5 минут. Но 90 % отцов не могли одолеть эту несчастную анкету. Многие застревали еще на 1-м пункте — дата рождения ребенка. Некоторые начинали названивать жене. А другие сразу виновато просили: «Можно я домой возьму? Там жена заполнит». © Мария Денисюк / ADME

«Можно я домой возьму? Там жена заполнит». © Мария Денисюк / ADME Нужно быть редким везунчиком, чтобы полететь на самолете, в котором ничего не сломано. Это возможно, только если его прямо перед этим выкатили из ангара после капитального ремонта. В самолете может быть повреждено множество деталей, но его еще отправляют летать. Неисправности просто помечаются, регистрируются и вносятся в список того, что нужно починить в следующий раз, когда он пойдет на техническое обслуживание. © ConstableBlimeyChips / Reddit



Я пилот самолета и хочу сказать, что то, что пугает вас, — это не то, что пугает нас. Турбулентность не опасна, она лишь раздражает, а сосредоточиться на разгадывании кроссвордов, к примеру, в этот момент не удастся. Однако если у самой земли нос самолета сильно задран, то у вас есть все причины для беспокойства, потому что наш экипаж тоже не на шутку взволнован. © illiterati1 / Reddit

Мой папа — врач-ортопед с 20-летним стажем. Многие пациенты наблюдаются у него годами. Недавно не могла найти свой телефон. Взяла папин рабочий, чтобы позвонить на свой. Залезла в его контакты, а там вместо фотографии каждого пациента — рентгеновский снимок. Как объяснил потом папа, когда ему звонит кто-то из клиентов, вспомнить человека по имени и фамилии ему сложно. А когда он видит снимок, сразу вспоминает больного и его диагноз. © Подслушано / Ideer

«Сестра-ветеринар взяла мою собаку с собой на работу. Когда я решил узнать, как у них дела, она прислала мне это»

Работаю в сфере продаж и выяснил, что чем дороже что-то стоит, тем меньше люди раздумывают над покупкой. Люди берут машину за 50 тыс., потому что она красная, и тщательно изучают калории в закуске за $ 1,5. Особенно это затрагивает технарей. Например, когда ваш начальник решает, какое оборудование приобрести, он с большой вероятностью возьмет что попало, а не то, что вам действительно нужно, лишь потому, что вместе с техникой ему дадут билеты на спортивное мероприятие. © Astrixtc / Reddit

Стюардесса. Когда вы просите отрегулировать температуру, мы лишь притворяемся, что делаем это. В самолетах часто прохладно, потому что во время турбулентности теплый воздух значительно повысит вероятность того, что кого-то стошнит. © ААККММ / Reddit

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Как учительница я обнаружила, что лучший способ добиться, чтобы ребенка дома наказали, — это доставить неудобства родителям. То есть если вы хотите устроить Осипу дополнительное занятие, добавьте урок с раннего утра, чтобы маме пришлось вести своего егозу в школу. Она будет так зла на него, что обязательно накажет. А вот если вы оставите его после уроков, маме будет все равно. © laney812 / Reddit

То есть если вы хотите устроить Осипу дополнительное занятие, добавьте урок с раннего утра, чтобы маме пришлось вести своего егозу в школу. Она будет так зла на него, что обязательно накажет. А вот если вы оставите его после уроков, маме будет все равно. © laney812 / Reddit Метеоролог. Прогнозы на 5, 7 и более дней совершенно бесполезны и делаются только потому, что люди расстроятся, если мы их не сделаем. С тем же успехом любой человек может предсказать, какая погода будет через двое суток и позже, просто исходя из разумных предположений, основанных на времени года. © golfkid / Reddit

Я альпинист, и люди все время убеждают меня надеть перчатки. Есть форма скалолазанья, где использование перчаток допустимо, хотя без них все равно лучше. Но в свободном лазаньи вам не нужны перчатки, потому что голыми пальцами удобнее цепляться за более мелкие углубления в скале. © CAT_FISHED_BY_PROF / Reddit

Когда работала официанткой, меня уговаривали проделывать несколько нечестных фокусов, но я отказывалась. Например, нужно поставить на поднос яркий, дорогой коктейль и просто пройтись с ним по ресторану, особенно если в нем много женщин. Люди захотят такой же и будут заказывать. И немного забавный трюк — носить серьги в форме еды. Так, закрученные серьги, похожие на макароны, побуждают клиентов заказывать пасту. © Alison Bourke / Quora

Я работал в пекарне и открою секрет: если вы открываете пакет с хлебом, держа за край с клипсой, и пакет вращается, то знайте, что этот хлеб запаковали вручную, так как машины не вращают пакеты. © Somnambule88 / Reddit

Я стоматолог и хочу сказать, что нет никакой необходимости покупать дорогое средство для чистки зубов: все пасты, в которых есть фтор, похожи между собой. Когда я учился на дантиста, ко мне подошла женщина, представляющая известный бренд, и сказала, что состав всех паст этой марки: отбеливающих, защищающих десны и других — одинаков. Только зубная паста для чувствительных зубов содержит дополнительный активный ингредиент KNO₃. © therock21 / Reddit

Работал преподавателем вокала в частной музыкальной школе. Учить людей петь там не требовалось, нужно было лишь, чтобы ученик был доволен и нес побольше денег в кассу. Нельзя было перечить клиентам, ведь компания работала с лакшери-сегментом. Если человек хочет петь что-то, что он просто не осилит, или даже то, что навредит неопытному певцу, я должен был улыбаться и хвалить. Мучился-мучился, потом плюнул на все и стал делать по-своему. Мог останавливать, поправлять, рассказывать подробно про технику, пел ученикам сам. В итоге завоевал симпатию подопечных. Я мог в шутку сказать этим начальникам из лакшери-сегмента: «Фигня! Начинай по новой!», объяснить, где ошибки. И никто не обижался и не жаловался. Но руководство узнало об этом, и меня уволили со скандалом. © DarthSerj / Pikabu

Эти стаканчики поворачивают, чтобы указать время, когда заварили кофе

«Кофе сварили в 7 утра».

Если вы звоните в кол-центр любого типа и человек, с которым вы разговариваете, просит вас подождать и не включает музыку, то он слышит все, что вы говорите в этот момент. Когда я работал в страховом кол-центре, много людей признались в страховом мошенничестве таким образом. © Unknown author / Reddit

Моя знакомая, бухгалтер, отзывалась об учителях с некой ехидцей. Мол, и рабочий день у них короче, чем у других, и кирпичи они на работе не таскают. И вот, по иронии судьбы, ушел на пенсию ее благоверный, крепкий мужчинка, и, чтобы дома не просиживать, устроился физруком в колледж. Тут и началось самое интересное. Планы писать не привык — вникает жена и сидит по полночи. Отчеты делать — терпения нет, снова супругу припахивает. Приходит с работы поздно: то педсовет, то педсовещание, то заседание кафедры, то родительское собрание. И все бесплатно. В октябре вызывали скорую на работу: давление поднялось на нервной почве. Принес 1-ю зарплату, супруга взглянула на распечатку из бухгалтерии и не выдержала: мол, ну не может ненормированная работа так оплачиваться! Так что о чужом труде можно судить, только прочувствовав его на своей шкуре. © Ольга Третьяк