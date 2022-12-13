15+ человек отчаялись идентифицировать свои находки сами и обратились за помощью в интернет

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Сегодня для того, чтобы опознать незнакомый предмет, достаточно просто зайти в интернет и найти там похожую картинку. И даже если совпадений не нашлось, не стоит отчаиваться: на выручку всегда придут пользователи сети, которые с радостью подскажут ответ там, где интернет-поисковики помочь бессильны.

«Нашел при ремонте офиса. Имеет прикрепленную пружину и причудливый рисунок»

Выглядит как часть подвески автомобиля, но на самом деле это обыкновенная ручка. © unknown author / Reddit

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы все открутить. И да, это ручка. © ****-thunder**** / Reddit



«Похоже на латунную брошь со скрытой пружиной, расстегивается как прищепка. Кто-нибудь знает, что это?»

Я считаю, что это приспособление для вязания. © aboot-time / Reddit



«Для чего нужен этот стеклянный шестигранник с отверстием?»

Это часть настенного светильника. Отверстие нужно для крепления к стене. © ncp914FH0nep / Reddit



Инструмент с деревянной ручкой. На конце — колесико

Ручка дросселя. Эта штука необходима для управления поездом. © PrettyPoptart / Reddit



Найдено в лесу у кромки воды, в заливе на месте верфи 1750–1800 годов

Это гарда от шпаги. © zzmyxazz / Reddit



Пластиковая ручка и металлическая треугольная штука наверху

Это нож для резьбы по дереву. © Tricky_Extreme5862 / Reddit



«Нашел в старой мастерской. Помещается в ладони, возможно, отлито из латуни»

Мраморная шкатулка ручной работы с резными деталями внутри

Это набор штампов для оттиска. © sjhill / Reddit



Эта штука размером с грушу, полая внутри и покрыта мехом

Ей не хватает металлического штатива для того, чтобы стоять вертикально. Это чашка для заваривания мате, изготовлена из высушенной тыквы и покрыта коровьей шкурой. © Arulo / Reddit



«Нижняя часть отвинчивается, наверху есть небольшое отверстие, как у соломинки. Что это?»

Это трубочка для мате. Отверстия в нижней части действуют как фильтр. © trek_vortex / Reddit



«Видел эту металлическую штуку возле многих зданий. Для чего она?»

Это приспособление для чистки ковров. © Reimiro / Reddit



Сделано из дерева, есть колесо, полное острых шипов

Винтажная терка для сыра. © TheSparklePanda / Reddit



«Для чего нужна красная заостренная пластиковая штука на кончике?»

Это для открывания банок, чтобы не порезать пальцы. © whyyoutwofour / Reddit



«Что это за странные молоточки?»

Сделано из металла, длиной около 12 см

Сапожная колодка для изготовления обуви. © sawyouoverthere / Reddit



«Эта штука из стекла, одна емкость заполнена маленькими стеклянными трубками и закрывается пробкой. Какие идеи?»

«Гуляли с дочкой в степи, подобрали камень. Весь гладкий, как будто оплавленный. Может, это метеорит?»