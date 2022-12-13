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15+ человек отчаялись идентифицировать свои находки сами и обратились за помощью в интернет

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Сегодня для того, чтобы опознать незнакомый предмет, достаточно просто зайти в интернет и найти там похожую картинку. И даже если совпадений не нашлось, не стоит отчаиваться: на выручку всегда придут пользователи сети, которые с радостью подскажут ответ там, где интернет-поисковики помочь бессильны.

«Нашел при ремонте офиса. Имеет прикрепленную пружину и причудливый рисунок»

  • Выглядит как часть подвески автомобиля, но на самом деле это обыкновенная ручка. © unknown author / Reddit
  • Мне понадобилось несколько секунд, чтобы все открутить. И да, это ручка. © ****-thunder**** / Reddit

«Похоже на латунную брошь со скрытой пружиной, расстегивается как прищепка. Кто-нибудь знает, что это?»

«Для чего нужен этот стеклянный шестигранник с отверстием?»

  • Это часть настенного светильника. Отверстие нужно для крепления к стене. © ncp914FH0nep / Reddit

Инструмент с деревянной ручкой. На конце — колесико

  • Ручка дросселя. Эта штука необходима для управления поездом. © PrettyPoptart / Reddit

Найдено в лесу у кромки воды, в заливе на месте верфи 1750–1800 годов

Пластиковая ручка и металлическая треугольная штука наверху

«Нашел в старой мастерской. Помещается в ладони, возможно, отлито из латуни»

Мраморная шкатулка ручной работы с резными деталями внутри

Эта штука размером с грушу, полая внутри и покрыта мехом

  • Ей не хватает металлического штатива для того, чтобы стоять вертикально. Это чашка для заваривания мате, изготовлена из высушенной тыквы и покрыта коровьей шкурой. © Arulo / Reddit

«Нижняя часть отвинчивается, наверху есть небольшое отверстие, как у соломинки. Что это?»

  • Это трубочка для мате. Отверстия в нижней части действуют как фильтр. © trek_vortex / Reddit

«Видел эту металлическую штуку возле многих зданий. Для чего она?»

Сделано из дерева, есть колесо, полное острых шипов

«Для чего нужна красная заостренная пластиковая штука на кончике?»

«Что это за странные молоточки?»

Сделано из металла, длиной около 12 см

«Эта штука из стекла, одна емкость заполнена маленькими стеклянными трубками и закрывается пробкой. Какие идеи?»

«Гуляли с дочкой в степи, подобрали камень. Весь гладкий, как будто оплавленный. Может, это метеорит?»

А к кому вы обращаетесь с расспросами, если находите какой-то незнакомый предмет?

Фото на превью eugen545 / Pikabu
821-
AdMe/Народное творчество/15+ человек отчаялись идентифицировать свои находки сами и обратились за помощью в интернет
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