15+ человек отчаялись идентифицировать свои находки сами и обратились за помощью в интернет
Сегодня для того, чтобы опознать незнакомый предмет, достаточно просто зайти в интернет и найти там похожую картинку. И даже если совпадений не нашлось, не стоит отчаиваться: на выручку всегда придут пользователи сети, которые с радостью подскажут ответ там, где интернет-поисковики помочь бессильны.
«Нашел при ремонте офиса. Имеет прикрепленную пружину и причудливый рисунок»
- Выглядит как часть подвески автомобиля, но на самом деле это обыкновенная ручка. © unknown author / Reddit
- Мне понадобилось несколько секунд, чтобы все открутить. И да, это ручка. © ****-thunder**** / Reddit
«Похоже на латунную брошь со скрытой пружиной, расстегивается как прищепка. Кто-нибудь знает, что это?»
- Я считаю, что это приспособление для вязания. © aboot-time / Reddit
«Для чего нужен этот стеклянный шестигранник с отверстием?»
- Это часть настенного светильника. Отверстие нужно для крепления к стене. © ncp914FH0nep / Reddit
Инструмент с деревянной ручкой. На конце — колесико
- Ручка дросселя. Эта штука необходима для управления поездом. © PrettyPoptart / Reddit
Найдено в лесу у кромки воды, в заливе на месте верфи 1750–1800 годов
- Это гарда от шпаги. © zzmyxazz / Reddit
Пластиковая ручка и металлическая треугольная штука наверху
- Это нож для резьбы по дереву. © Tricky_Extreme5862 / Reddit
«Нашел в старой мастерской. Помещается в ладони, возможно, отлито из латуни»
- Деталь для подвешивания люстры. © Odd-Goose-8394 / Reddit
Мраморная шкатулка ручной работы с резными деталями внутри
- Это набор штампов для оттиска. © sjhill / Reddit
Эта штука размером с грушу, полая внутри и покрыта мехом
- Ей не хватает металлического штатива для того, чтобы стоять вертикально. Это чашка для заваривания мате, изготовлена из высушенной тыквы и покрыта коровьей шкурой. © Arulo / Reddit
«Нижняя часть отвинчивается, наверху есть небольшое отверстие, как у соломинки. Что это?»
- Это трубочка для мате. Отверстия в нижней части действуют как фильтр. © trek_vortex / Reddit
«Видел эту металлическую штуку возле многих зданий. Для чего она?»
- Это приспособление для чистки ковров. © Reimiro / Reddit
Сделано из дерева, есть колесо, полное острых шипов
- Винтажная терка для сыра. © TheSparklePanda / Reddit
«Для чего нужна красная заостренная пластиковая штука на кончике?»
- Это для открывания банок, чтобы не порезать пальцы. © whyyoutwofour / Reddit
«Что это за странные молоточки?»
- Это итальянский ударный инструмент. © Qwerty_98765X / Reddit
Сделано из металла, длиной около 12 см
- Сапожная колодка для изготовления обуви. © sawyouoverthere / Reddit
«Эта штука из стекла, одна емкость заполнена маленькими стеклянными трубками и закрывается пробкой. Какие идеи?»
- Дистилляционный аппарат. © SummerMummer / Reddit
«Гуляли с дочкой в степи, подобрали камень. Весь гладкий, как будто оплавленный. Может, это метеорит?»
- Конечно, метеорит и стоит целое состояние, не меньше. © dvermnezapili / Pikabu
- Это лимонит — железная руда. © TretiakovaN / Pikabu
- Спасибо всем! Камешек ушел в мусорку. © eugen545 / Pikabu
А к кому вы обращаетесь с расспросами, если находите какой-то незнакомый предмет?
Фото на превью eugen545 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/15+ человек отчаялись идентифицировать свои находки сами и обратились за помощью в интернет
Поделиться этой статьёй