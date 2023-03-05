15 фотографий, посмотрев на которые хочется протереть глаза и взглянуть еще раз

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Иногда мы становимся свидетелями таких необычных событий, что руки сами тянутся достать телефон для съемки. А порой совершенно случайно нажимаем на кнопку камеры и получаем удивительную фотографию. В этой статье собраны снимки, которые попадают в обе эти категории. И вам точно захочется взглянуть на них дважды, потому что с первого взгляда и не разобраться, а что же на самом деле на них происходит.

1. «Мои дедушка и бабушка сохранили кусок торта со своей свадьбы в 1957 году»

2. Съемки игрушечной машинки на фоне заката

3. «Сегодня мне доставили продукты, среди которых было это сморщенное яйцо»

4. «У нас в супермаркете продаются вот такие красивые связки разноцветной моркови»

5. «У обоих моих идентичных близнецов правое ухо похоже на эльфийское. При этом левое совершенно обычное»

6. «Я сделала красивую мини-гостиную с диванчиком для своей кошки, а она предпочитает лежать на коврике»

7. На сарае сидит гигантский кот

8. «Мой 23-летний брат решил сделать лысину и сбрить бороду, чтобы стать похожим на старика»

9. «Мой зять в младенчестве выглядел как мини-представитель клана Сопрано»

10. «Соседи покрасили дом в цвет неба»

11. «Моя новорожденная дочка выглядит так, словно у нее только что вырвали сумку из рук»

12. «Сначала я подумал, что эти перегородки прозрачные»

13. Это не женская прокладка, а медицинская повязка

«У меня была операция на мозге, повязка выглядит вот так».

14. Ребенок или старик?