15 историй об авиаперелетах, после прочтения которых хочется спросить бортпроводников: «Как вы держитесь, ребята?»

Многие романтизируют профессию бортпроводника. Но это не всегда только небо, самолет, облака. Этим специалистам приходится наблюдать шумных детей, уставших родителей, компании чересчур веселых людей, отправляющихся в отпуск, и недовольных бизнесменов. И требовать от них соблюдать строгие правила полета.

Стюардессы и пассажиры вспомнили истории, которые развернулись на их глазах на борту самолета, а мы в ADME прочитали их и убедились в том, что в небе работают свои законы.