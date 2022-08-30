15 историй об авиаперелетах, после прочтения которых хочется спросить бортпроводников: «Как вы держитесь, ребята?»
Многие романтизируют профессию бортпроводника. Но это не всегда только небо, самолет, облака. Этим специалистам приходится наблюдать шумных детей, уставших родителей, компании чересчур веселых людей, отправляющихся в отпуск, и недовольных бизнесменов. И требовать от них соблюдать строгие правила полета.
Стюардессы и пассажиры вспомнили истории, которые развернулись на их глазах на борту самолета, а мы в ADME прочитали их и убедились в том, что в небе работают свои законы.
- Летели как-то с семьей за границу. 6 утра, все сонные, злые. Только сели, в салон заходит стюардесса и монотонно, с абсолютно серьезным выражением лица говорит: «Здравствуйте, меня зовут Жанна, и сегодня я буду вашей стюардессой. Заранее отвечаю на интересующие вас вопросы». Все замолчали, а она продолжает: «Да, как в песне. Нет, не специально. Приятной поездки». Кажется, смеялись все. Настроение подняла на весь день. © Подслушано / Ideer
- Рейс местных авиалиний. Бортпроводница постбальзаковского возраста с трудом протискивается по проходу. В самолете — мама с пятилеткой, который периодически тычет в кнопку вызова стюардессы. Мама извиняется, бортпроводница нервно выключает кнопку. В очередной раз стюардесса не выдерживает и обращается к ребенку:
— Мальчик, чего ты хочешь?!
— Куколку, — отвечает мальчик и показывает на изображенную на кнопке фигурку.
— Мальчик, куколка — это я! © Pi**ear / Pikabu
- Заставил одну пару правильно сложить свадебное платье. Оно было огромным и вываливалось в проход, блокируя пассажиров во всем ряду. Возможно, в отеле платье долго утюжили, но я спас его от отпечатков обуви и тележки с напитками. Тем не менее невеста была в слезах, а я не собирался рисковать безопасностью других. © Anaxamenes / Reddit
- Мама в студенчестве регулярно летала туда-сюда на самолете. В тот раз она зашла в салон и обнаружила, что куски обшивки отсутствуют, из сидений торчат пружины и куски поролона, где-то отломаны ручки. Ну и ладно, села, лететь недолго. А сосед молчать не стал, поймал стюардессу и стал выносить ей мозг, требуя объяснить, почему самолет в таком состоянии. Стюардесса мило улыбнулась и сказала: «Не переживайте, пожалуйста, это последний рейс этого самолета». Дяденька молился все 3 часа перелета. © Подслушано / Ideer
- Я случайно нажал на кнопку вызова вместо фонарика, и она все не переставала звенеть. Бортпроводник подошел и ударил по ней кулаком. Пассажиры, мягко говоря, удивились. © SuperMommyCat / Reddit
- Я стюардесса, первый рейс после отпуска. Прихожу на работу. И понеслось: народу в самолете — меньше половины (это счастливая редкость), почти весь экипаж знакомый (что еще большая редкость), самолет с местами отдыха для бортпроводников попался (я полрейса там отсыпалась), да и пассажиры весь полет спали. Когда прилетели, поняла, в чем прикол: утром, собираясь на рейс, надела трусы наизнанку. Магия! © Подслушано / Ideer
- Примерно в 4 часа утра, в середине полета, пассажир № 1 захотел в туалет. Добраться туда было непросто: у прохода сидел пассажир № 2 и спал. Парень придумал грандиозный план: сначала он повернулся лицом к задней части самолета, затем он положил руки на спинку своего кресла и встал на подлокотники. Дальше парень переместился со своих подлокотников на подлокотники пассажира № 2, который в этот момент проснулся. Испугавшись, пассажир № 2 вскочил и ударился головой прямиком о промежность пассажира № 1, а затем в шоке оттолкнул бедолагу в проход. Все пассажиры первого класса уже проснулись и смеялись. © Robbie Robinson / Quora
- Летим с дочкой (3,5 года) в одну теплую страну. Лететь 14 часов. Сели, взлетели, поели, мультик посмотрели. Походил с ней по самолету. Сели в кресла, голову мне на колени положила и заснула. Я ее кофтой накрыл и сам задремал. Пробуждение было оригинальным: открываю глаза — дочки нет. Кручу головой. Идет, дорогая. В одной руке стакан сока, а за другую ведет бортпроводницу. Этот чертенок ухитрился проснуться, перелезть через меня, так что я не проснулся, добраться до каморки стюардесс через весь самолет и сказать одну из немногих фраз на английском, которую она знает: «Give me juice, please» («Дайте, пожалуйста, сок»), — специально учили. Представляю удивление стюардесс в тот момент. Мне сказала: «Папа, а вдруг ты пить захочешь, когда проснешься». Заботливая. © AlexFly2019 / Pikabu
- Я разносила завтрак на ночном рейсе. Многие пассажиры спали. Обычно, если я могу опустить столик без их участия, я просто оставляю на нем поднос. В противном случае приходится ходить взад и вперед и ждать, когда пассажиры начнут просыпаться. В общем, я собирала пустые подносы, когда один из пассажиров попросил у меня свой завтрак. Я оставляла его на столике перед ним, но парень, сидевший рядом, просто съел его. Он съел свой завтрак и тот, что принадлежал его соседу! Я была в шоке. © Myriam Frafar / Quora
- Мы оказывали неотложную медицинскую помощь. Пока я был занят, мы вызывали врачей, пассажирка схватила меня за форму, чтобы привлечь к себе внимание. Я повернулся к ней, надеясь, что она врач. Но нет. Она, оказывается, просила диетическую колу, а мы пропустили ряд, где она сидела, и не принесли. © ShinyCupcake / Reddit
- Однажды во время посадки я ответила на приветствие стюардесс и спросила, как дела у них. Они, не задумываясь, отчеканили: «Рады видеть вас на борту!» Неловкая пауза. © RRozbox / Twitter
- Моя сестра работала стюардессой. Она рассказывала о пассажире из первого класса, который все требовал что-то, пока не заснул. Спустя какое-то время он проснулся и попросил мою сестру принести свежую газету. Она сделала это, а он начал ворчать, что газета вчерашняя, а ему нужна сегодняшняя. «Сэр, мы находимся в воздухе уже 16 часов и ни разу не останавливались по пути для доставки свежей прессы». © somewhat_random / Reddit
- Я летел со своей годовалой дочерью в бизнес-классе. Полет начался нормально. Я играл с дочерью, потом мы поужинали. Свет погас, все легли спать. Но дочка спать отказывалась. Стюардесса предложила поносить малышку по проходу, пока я сплю. Удивившись, я ответил, что это может занять несколько часов. Она сказала мне, что это не проблема: они с коллегами будут играть с ней по очереди. 8 часов спустя я проснулся, дочка крепко спала в люльке рядом со мной. Наверное, это был мой лучший ночной сон за первый год жизни дочери. © Mike Evans / Quora
- Я стюардесса. Сегодня на рейсе девушка долго плакала. Терпение мое лопнуло — я подошла и спросила, что случилось. Она рассказала, что у нее важная встреча прямо в аэропорту, а она забыла дома косметичку. Вид у нее был тот еще: опухшие глаза и все дела. Мы с девчонками пожалели ее и накрасили как на передаче про всяких там «золушек» и другие перевоплощения. В подарок ей еще и косу заплели крутую. © Подслушано / Ideer
- Сидел я однажды прямо перед двумя детишками в самолете. Брат (лет 7) и сестра (лет 5). Бесятся они, и их отец решил успокоить сына, дав ему... гармонь! Гармонь! В набитый битком самолет! 7-летнему ребенку! Мальчик, естественно, вообще на ней играть не умел, и из этой гармошки издавал звуки, будто сам дьявол. Услышав эту «музыку», его сестра не менее «мелодично» начала подпевать! Полный разнобой нот в дуэте гармони и детского голоса. Стюардесса отобрала через 5 минут. © Подслушано / Ideer
Какие ситуации вам приходилось наблюдать на борту самолета?
AdMe/Народное творчество/15 историй об авиаперелетах, после прочтения которых хочется спросить бортпроводников: «Как вы держитесь, ребята?»
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