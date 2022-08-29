15 историй от людей, которые надолго запомнят свое путешествие на самолете

Долгие путешествия в замкнутом пространстве в кругу незнакомцев частенько оборачиваются непредсказуемыми ситуациями. Например, иногда может очень не повезти с попутчиками, из-за чего впоследствии перелеты ассоциируются лишь с испытанием на прочность. А порой, наоборот, можно познакомиться с очаровательными людьми или даже найти свою любовь.

Мы в ADME наткнулись на рассказы людей об их самых незабываемых перелетах и решили, что просто не можем не поделиться их эмоциональным опытом с вами.

Летели на самолете с годовалым ребенком. Это стресс, а лететь очень долго. Ребенок сильно плакал. Тут к нам подошел лысый мужчина лет 30. Сказал, что он буддийский лама, взял ребенка на руки и начал петь какую-то мантру низким спокойным тоном. Не прошло и 2 минут, как ребенок уснул. Проспал около часа. И даже когда проснулся, больше не плакал. Не понимаю, как он это сделал! © Подслушано / VK

Как села в кресло, так и заснула сразу от усталости. Очнулась — мы уже летим. Чувствую, то ли воздух сухой, то ли аллерген какой-то рядом, но глаза внезапно стали слезиться, нос течет. Пошла умываться, вернулась — уже еду раздали. Подзываю стюарда, говорю, что меня, мол, пропустили. Он с готовностью расспросил, что предпочитаю, метнулся, принес поднос. И не уходит. Стоит, переминается с ноги на ногу, очень сочувственно на меня смотрит и выдает: «Вы это... Не расстраивайтесь, пожалуйста, не надо! У нас еды много, на всех хватит!» © Ordanka / Pikabu

Рядом со мной сидела интересная дамочка, которая слушала музыку в наушниках. Видимо, песни ей настолько нравились, что она начала петь их вслух. Первый раз я подумала, что это пранк и нас снимает скрытая камера. Попросила «певицу» перестать, так как пыталась уснуть. Но она ответила мне, что молчала. Спустя некоторое время ситуация повторилась, пассажиры жаловались, но на просьбу стюардессы перестать дамочка снова ответила, что не понимает, о чем ей говорят. Так и летели еще 3 часа. Утешала себя тем, что в ресторанах за живую музыку платят, а тут «культурно обогащаемся» совсем даром. © Палата № 6 / VK

Несколько лет назад возвращалась из отпуска, а летать я боюсь ужасно. Примерно в середине полета слышу голос пилота: «Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля, бла-бла, хочу сделать объявление». Ну все, у меня сердце в пятки, вцепилась в сиденье, уже готовилась к «мы падаем / отказал двигатель», почти реву. Оказалось, какой-то парень решил с помощью нашего пилота сделать своей даме сердца предложение! Она визжала, люди хлопали, а я теперь еще больше ненавижу летать. © Подслушано / VK

Это случилось, когда мне было лет 10–11. Предстоял 9-часовой полет. Мое место было посерединке. У пожилой женщины, которая сидела около иллюминатора, были какие-то духи с ну очень резким запахом. Таким, от которого аж голова начинает болеть в первые же 10 минут. Но еще хуже то, что она ходила в туалет каждую пару часов и обновляла аромат. Этой вони вкупе с турбулентностью хватило, чтобы меня в итоге стошнило во время полета. Я был так травмирован этим опытом, что потом еще в течение многих лет принимал таблетки от укачивания. © DudeAbides29 / Reddit

Как-то в самолете мной сильно заинтересовалась девочка лет 4–5. Она долго рассматривала меня поверх спинки сиденья. Ее впечатлила моя старая потрепанная ковбойская шляпа. Я слышал, что мама сделала ей замечание, а также сказала, что я не настоящий ковбой, но девочка все равно смотрела. В итоге я с ней заговорил и предложил, чтобы она присмотрела за моей ящерицей (это была мягкая игрушка, которую я купил для своей племянницы). Девочка обрадовалась и возилась с ней вплоть до приземления, а потом вернула ее с грустью. Я поднес игрушку к уху и сказал ей: «О нет, кажется, он хочет остаться с тобой. Ты не против?» Выражение ее лица было для меня главной наградой. © John Smith / Quora

Захожу в салон, дохожу до своего ряда, и возникает заминка... У окна должна была лететь взрослая женщина, в центре ряда — я, а у прохода — парень. Вижу, что женщина чем-то недовольна, возмущается и говорит бортпроводницам, что хочет сидеть у прохода. После чего добавляет, что мы можем занимать ее место.

Я у парня спрашиваю: «Ты у окна сядешь или я?»

Он говорит: «Мне без разницы!»

Я: «Давай решим это по-мужски...»

Сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Он проиграл, так что я сел у окна. © Artur1807 / Pikabu

Я у парня спрашиваю: «Ты у окна сядешь или я?» Он говорит: «Мне без разницы!» Я: «Давай решим это по-мужски...» Сыграли в «Камень, ножницы, бумага». Он проиграл, так что я сел у окна. © Artur1807 / Pikabu Сижу у прохода в ожидании взлета, рядом свободные места. Вдруг слышу позади низкий хриплый голос: «Ничего, если я к вам сяду?» Поднимаю глаза и вижу огромного сурового мужика. Пропускаю его. Он сел и сразу вцепился в оба подлокотника, не оставив мне места. Начинаю немного заводиться. Затем, когда мы взлетели, решаю дать ему еще один шанс и говорю: «Прекрасный день для полета, да?» Он помолчал, а затем ответил: «Это мой второй полет в жизни». И тут меня осенило: он не был грубым, он просто был напуган и держался изо всех сил! В итоге я стал расспрашивать его о жизни, а по прибытии он пожал мне руку и поблагодарил за то, что я отвлекал его от переживаний во время полета. © Ian G. Heller / Quora

12 часов полета, у меня кресло посередине, и оно оказалось сломано. Парень рядом со мной снял обувь, от которой жутко воняло, а женщина слева пролила на меня апельсиновый сок. И еще штекер наушников от развлекательного планшета оказался сломан. Что ж, я хотя бы получил бесплатную пачку чипсов в качестве компенсации за сломанное сиденье. © 26pointMax / Reddit

Однажды у меня на глазах прямо во время полета родила женщина. Все прошло хорошо, ребенок был здоров. Вот только, когда самолет приземлился, одного из пассажиров не выпустили из самолета, потому что по накладной пассажиров было 110, а он оказался уже 111-м. © Палата № 6 / VK

Летела в самолете с очень симпатичным парнем, улыбались друг другу весь полет. Потом еще в одном автобусе ехали, переглядывались, в метро тоже по пути было. Затем он подходит ко мне, предлагает помочь с сумкой и отпускает шуточку. Я начинаю хихикать, и в это время у меня надувается пузырь из носа... Я думаю, ну все, в кои-то веки начало зарождаться что-то стоящее, а тут такой фейл... Красная как помидор, забираю у него сумку, молча поворачиваюсь и начинаю уходить. Тут он меня разворачивает за плечо и протягивает салфетку! Еще и на свидание потом позвал. Так что сопли знакомствам не помеха. © Палата № 6 / VK

Сидел я однажды прямо перед 2 детишками в самолете. Брат и сестра, лет 7 и 5 соответственно. Бесятся они, и их отец решил успокоить сына, дав ему гармонь. Гармонь! В набитом самолете! 7-летнему ребенку! Мальчик, естественно, вообще на ней играть не умел, и из этой гармошки летели такие звуки, будто сам дьявол их издавал. Но это не все. Услышав эту «музыку», его сестра не менее «мелодично» начала подпевать. Полный разнобой нот в дуэте гармони и детского голоса. Стюардесса отобрала через 5 минут. © Подслушано / VK

Летела на самолете. Рядом со мной сидела женщина, которая быстро-быстро что-то записывала в тетрадь. Потом закрыла глаза, задремала. Я из любопытства посмотрела, что же там. И честно, лучше бы этого не делала! Потому что она писала, что уверена, что ее мама вызвала демонов, они прячутся в самолете среди пассажиров, и если она не будет сидеть спокойно, то они найдут ее. И фраза «мне страшно» много-много раз. Я потом тоже весь полет нервничала, страшно было сидеть рядом. © Подслушано / VK

Летел в другой город, рядом со мной девушка. Начали разносить еду, я взял курицу с рисом, а моя попутчица отказалась. Летели долго, потом еще приземлились на дозаправку. После взлета начали кормить еще раз, она опять не взяла. А когда я начал есть, боковым зрением заметил, что девочка на мою еду смотрит голодными глазами. Под конец полета разговорились. Я спрашиваю: «Полет-то долгий. Вы на диете?» А она, покраснев, призналась, что у нее лишних денег нет на обед. Вы бы видели ее глаза, полные боли и разочарования, когда я сказал ей, что еда включена в стоимость билета... © Trudowick / Pikabu

Сижу у иллюминатора. На двух соседних местах мама с дочкой лет 6. Друг другу не мешали, все было спокойно. В процессе я задремала. Когда проснулась, повернула голову и натурально обалдела, если не сказать хлеще: девочка спокойно сидит на кресле у прохода, то ли рисует, то ли читает — не помню точно, а в центре ее мама занимается йогой! Понятия не имею, как так можно было вывернуться на этом сиденье, чтобы с абсолютно непроницаемым лицом задрать вверх обе ноги, опираясь руками на спинку спереди, но зрелище спросонья было, мягко сказать, поразительным. © Палата № 6 / VK