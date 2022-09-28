15+ мужчин, которые попробовали себя в шитье и уверенно заявили стереотипам: «Адье, амигос!»
Многие из нас считают, что рукоделие — это не для мужчин, особенно когда речь идет о шитье и вязании. Но иногда стоит потратить всего пару недель на обучение — и парень уже шьет и шикарные сумки, и себе брюки, и даже платья жене или дочери.
«Наконец закончил это легкое платьице для супруги»
«Сшил нам с женой парные пижамы. Честно, в реальности они выглядят гораздо лучше, чем на фото»
«Впервые соорудил себе штаны»
«Научился шить пару недель назад. И уже сделал красивую сумку для жены, которая работает морским биологом»
«Моя жена недавно увлеклась выпечкой и готовкой, но у нее никогда не было подходящего фартука. Я сшил ей вот это»
«Впервые сшил джинсовую куртку. Как вам?»
«Сшил жене на день рождения юбку. Мне пришлось переделывать застежку 3 раза, и так и не получилось как следует»
«Сделал сумку через плечо в японском стиле»
«Легкое джинсовое платье — это уже 4-я вещь, которую я сшил»
«Собрал жену на ярмарку эпохи Возрождения»
«Жена подарила мне на день рождения швейную машинку. Я только что закончил свои первые изделия»
«Как у меня вообще получилось? Закончил подарок своей жене за час до дня ее рождения»
«Одна из первых сшитых мной вещей. Не все швы идеальны, потому что я торопился, но все же...»
«Сшил эту юбку для жены. Очень доволен результатом, но получил важный урок: с вельветом лучше не связываться»
«Сшил себе шорты»
«Соорудил сумку из старого рекламного плаката»
«Закончил джинсы на фланели для жены»
«Сшил дочери сарафан»
«Скачал в сети выкройку, сшил ребенку и жене»
А среди ваших знакомых мужчин есть те, кто умеет и любит шить? Какие хобби, по-вашему, недооценены представителями сильной половины человечества?
Фото на превью DJGrawlix / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ мужчин, которые попробовали себя в шитье и уверенно заявили стереотипам: «Адье, амигос!»
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