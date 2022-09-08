15+ неловких ситуаций, от которых уши алеют как герб Гриффиндора

Кто из нас не попадал в неловкую ситуацию, когда хотелось провалиться сквозь землю? Ляпнули что-то, не подумав, или искренне хотели помочь, а получилось только хуже. Действенное лекарство от переживаний в таком случае — посмеяться над собой и поделиться историей с другими.