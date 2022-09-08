15+ неловких ситуаций, от которых уши алеют как герб Гриффиндора
Кто из нас не попадал в неловкую ситуацию, когда хотелось провалиться сквозь землю? Ляпнули что-то, не подумав, или искренне хотели помочь, а получилось только хуже. Действенное лекарство от переживаний в таком случае — посмеяться над собой и поделиться историей с другими.
Мы в ADME прочитали истории, с героями которых хочется согласиться: «М-да, неловко вышло».
- Есть у меня подруга: в свои 40 выглядит молодо, стильно одевается. Мечта, а не женщина. На днях приходит в слезах: говорит, мол, муж собирается уходить к другой. Просит меня встретиться с соперницей, якобы я хочу заказ сделать: та дизайнер интерьеров. Я в шоке, но, понятное дело, соглашаюсь. Собиралась высказать этой дамочке все, что о ней думаю: что рушит семью, что на чужом несчастье счастья не построишь. И вот в назначенный час на встречу приходит пухленькая женщина, не красавица, но с такой обворожительной улыбкой! Она очаровала меня минут за 5. Никогда раньше не встречала таких приятных и искренних людей. Теперь у меня ремонт всей квартиры, и я понятия не имею, как это объяснить подруге. © Подслушано / Ideer
- Биологичка рассказывала: «Еду я как-то в поезде и встречаю своего бывшего ученика. Тот с женой и дочкой, души в них не чает. Смотрю, у него и его жены глаза серые, а у дочки карие. И думаю про себя: „Как же повезло твоей жене, Саша, что ты так и не научился решать задачи по генетике“». © Аноним3562204 / Ideer
- Пятое свидание с парнем. Сидим в ресторане, и тут какой-то малыш как начнет орать во всю глотку. Мы с бойфрендом обменялись взглядами, и я с иронией говорю: «Дети — цветы жизни, не так ли?» А он в ответ: «О, я как раз хотел рассказать тебе, что у меня есть дочь!» Я расхохоталась, приняв это за шутку. Но оказалось, что он серьезно. © dinopsych / Reddit
- Ждали с мужем первенца. Была назначена дата УЗИ, на котором назовут пол ребенка. Свекровь сказала, что обязательно приедет в этот знаменательный день. Муж работал в кондитерской и заказал торт по случаю. На УЗИ сказали, что у нас будет мальчик. В предвкушении открываю торт, а там надпись: «С приездом, любимая мамочка!» © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе, духота несусветная. Периодически промокаю лицо бумажным платочком. Гляжу, а другие пассажиры как-то странно начали улыбаться. В конце концов подходит ко мне один мужичок и говорит: «Вы, конечно, меня извините, но либо вы папье-маше делаете, тогда это меня не касается, либо у вас салфетки плохие». Смотрю в зеркало, а на вспотевшем лице бумага кусочками прилипла. Посмеялись от души. © Аноним2803292 / Ideer
- Однажды забыла все деньги дома: и нал, и карту, и проездной. Поняла это только в метро. Очень сильно опаздывала на встречу, и не было времени возвращаться. Никогда так раньше не делала, но пришлось просить у прохожих деньги на проезд, попутно объясняя ситуацию. В итоге мне дала 50 рублей незнакомая женщина. А вечером я лицом к лицу столкнулась с ней на собеседовании. Кстати, прошла я его успешно. © EeaPeekch / Twitter
- В молодости была у меня точка в торговом центре с различной канцелярией. Как-то привез товар, отдал продавцам, а сам пошел к аппарату выпить кофе. Закинул деньги, и эта жестянка выплюнула стакан с кипятком, еще и палочку для размешивания кинула. Ну что делать, взял, грустный пошел в отдел, рассказал про автомат. Работники говорят, что есть такая фишка: автомат понимает, что налил кипяток. Нужно просто нажать кнопку возврата денег, и внесенная сумма выпадет. Я, радостный, бегу к кофейному автомату, там уже парень что-то высматривает. Подхожу, уверенно нажимаю «Возврат», деньги действительно выпадают. Я радостно выгребаю их из лотка. Парень начинает что-то говорить мне про кофе. Но я уверенно осекаю его, что это мои деньги. Ухожу довольный. Короче, я только вечером понял, что произошло. Стыдно до сих пор. © ks.bulat / Pikabu
- Работал в книжном. Подходит ко мне как-то покупатель с вопросом, почему одна и та же книга стоит по-разному в твердом и мягком переплете. Я похихикал про себя и с серьезным лицом отвечаю: «Мне нужно изучить информацию, чтобы ответить на ваш вопрос». Проходит 5 минут, и покупатель снова подходит уточнить, подготовил ли я ответ. Упс! © Nwsamurai / Reddit
- Первый день на новой работе. Начальник знакомит меня со стандартными офисными правилами. Гордо заявляет, мол, у нас здесь политика открытых дверей. Я обрадовался: «То есть, если у меня возникнут проблемы или вопросы, я сразу могу прийти к вам?» А он такой: «Нет, это значит, что дверь вашего офиса всегда должна быть открыта». Занавес. © OrdinaryJose / Reddit
- Еду с открытыми окнами. Вижу, по обочине идет парень, а рядом огромная лужа. Понимаю, что если не сбавлю скорость, то окачу беднягу водой с ног до головы. Проезжаю мимо него максимально медленно, как вдруг по встречке меня обгоняет менее заботливый водитель, окатывая через открытое окно водой из той самой лужи. Итог: водитель как ни в чем не бывало умчался вперед; ничего не подозревающий парень пошел дальше чистый и сухой; одна я, добрая душа, вся в грязной воде сижу и обтекаю. © Подслушано / Ideer
- У родителей на даче завелись муравьи, отец попросил купить какое-нибудь средство от них. Заказали. А дочка у нас любопытная, давай расспрашивать: «А что это такое? Яд? А для кого? Для муравьев?» Ну и все в таком духе. Утром заехал на дачу, завез средство родителям, а вечером пошли всей семьей гулять. Заходим в лифт, там соседи. Едем все вместе вниз, дочка вдруг вспоминает эту историю и как спросит:
— Пап! А ты дедушке сегодня яд не забыл дать?
В лифте гробовое молчание.
— Нет, доча, не забыл.
И тут же понимаю, как это прозвучало. Поправился:
— Не дать, а отдать! Это же для муравьев яд.
Хотя кто теперь мне, коварному отравителю, поверит. © PageD0WN / Pikabu
- Покупаю в магазине литровые банки: друг дал алычи, из которой можно закатать компот. Я в этом деле дилетант, пытаюсь получить консультацию, стандартная ли банка, подходит ли к ней эта крышка и все в таком духе. Девушка на кассе в конце концов не выдерживает и с возмущением: «Мне 26 лет! Ну какие могут быть закатки?!» Мне так стыдно стало. Интересно, с какого возраста можно девушкам задавать такие деликатные вопросы, чтобы не попасть впросак? © x4ile / Pikabu
- Стою на автовокзале, время 5 утра, народу мало. Подходит девушка, просит 100 рублей, чтобы купить билет, мол, деньги кончились, а уехать надо. Я отказал, но позже увидел, как какой-то паренек все-таки дал ей сотню. И нет бы скромно уйти, так она при нем же эту сотню закинула в кофейный аппарат и попивает спокойно кофе. Тот парень ошарашенно посмотрел на нее пару минут и, немного огорченный, обратно уткнулся в телефон. © 4LPK / Pikabu
- Отдыхали с мужем на курорте. Подъезжаем к отелю, нам на подносе выносят приветственные напитки. Рядом с каждым бокалом лежит большая белая таблетка — видимо, средство от изжоги. Мы с мужем в непонятках, что делать, смотрим друг на друга. И тут официант выливает воду на одну из таблеток, та увеличивается в размерах и превращается в полотенце для лица. До сих пор краснею при мысли, как мы оба были близки к тому, чтобы съесть эти штуки. © Blue***magoo / Reddit
- Я однажды стала той самой гостьей, которая испортила свадьбу. Невеста хотела, чтобы все пришли в одежде голубого или синего цвета. А мне об этом сказать забыла. И я притащилась в ярко-оранжевом платье. В общем, на всех фотках оранжевая я сияла ярче невесты в классическом белом платье и всех ее сине-голубых гостей. © Тревожное Пирожное / ADME
- Мой друг начал встречаться с девушкой, с которой познакомился на отдыхе. Он не показывал нам ее фото, поэтому мы шутили, что друг ее выдумал. В конце концов он достал телефон и открыл фотку. На снимке была группа людей: справа от моего друга стоял некрасивый блондин, а рядом с ним симпатичная брюнетка. Я в шутку указываю на блондина и спрашиваю: «Это она?» Все начали ржать. А друг такой: «Ага, она». Я смотрю на него озадаченно: «Не гони, это же парень». Друг просто молча уходит. Оказывается, это действительно была девушка, просто с короткой стрижкой и не очень женственными чертами лица. Я почувствовал себя самым настоящим ослом, а мой друг позже сделал ей предложение, и они счастливы. © sheslikebutter / Reddit
- На заре маминого рыбного мини-бизнеса я не очень разбиралась в рыбе. Как-то помогала ей перед каким-то праздником за прилавком и предложила женщине купить на суп не сардинеллу в масле, а сальмонеллу. Очередь так и полегла. Больше 20 лет с того случая прошло, но суп с любыми рыбными консервами до сих пор в семье называем «суп с сальмонеллами». А женщина тоже оказалась с юмором, купила сразу несколько банок, сказала, что не только суп сварит, но и салат с сальмонеллами настругает. © Оксана Журавлева / ADME
А в какие неловкие ситуации доводилось попадать вам?
AdMe/Народное творчество/15+ неловких ситуаций, от которых уши алеют как герб Гриффиндора
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