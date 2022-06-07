15+ открытий, которые можно сделать только в том случае, если посмотришь на окружающий мир с неожиданной стороны

Вещи, которые мы видим и используем каждый день, кажутся изученными вдоль и поперек. Трудно даже представить, но некоторые из них могут таить в себе немало сюрпризов. Главное — взглянуть на нужный предмет с неожиданной стороны, а именно изнутри. Так, в собачьей игрушке можно найти послание, а в кубике льда — произведение искусства.

Мы в ADME не думаем, что ломать и распиливать все вокруг — это хорошая идея. Но если уж появилась возможность заглянуть внутрь чего-либо, то такой шанс упускать точно нельзя. А в бонусе покажем, как выглядит неясыть без всего своего оперения.

«Я нахожу послания внутри игрушек, которые рвет моя собака»

«Все отлично. Выбросишь меня?». «Игра окончена. Ваша собака победила. Выбросьте эту пищалку».

Силуэт внутри кубика льда очень уж похож на принцессу

«Старое садовое украшение раскололось, и внутри я нашла еще одну фигурку»

«Сегодня утром тетя чистила апельсин и внутри него нашла еще один — поменьше»

«У куртки порвалась подкладка, и оказалось, что на внутренней стороне есть неплохой узор с масками»

Внутри фигуры ферзя была пешка

«Передняя часть автомобильной зарядки отпала, и я заметил, что все это время внутри был еще один разъем»

«Сестра сварила яйцо вкрутую, а внутри нашла еще одно крошечное»

«Песель порвал пищалку в виде тюленя, и я заметил, что внутри была другая игрушка — пингвин»

«Открыл мороженное, а в вафле лежало такое же упакованное»

«Разрезал папайю, а внутри была всего одна семечка»

«Снял крышку с телевизионной приставки и внутри обнаружил кучу подписей»

Вот как выглядит кокос без твердой скорлупы

«Заметила идеальную звезду в разрезе ветки»

«Внутри игрушки моей собаки была такая подпись: „Все великие дела когда-нибудь заканчиваются“»

Посмотрите, как выглядит пожарный гидрант изнутри

«В багажнике моей машины есть светящаяся в темноте ручка, которая позволяет открыть его изнутри»

«Разрезал пополам старый попрыгунчик и внутри увидел симпатичный узор»

Бонус

Это бородатая неясыть. Только посмотрите на реальные размеры хищной птицы без всего оперения. Внешний вид обманчив, так как большую часть составляют перья и длинный хвост.