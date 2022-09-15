15 поступков домочадцев, от которых даже терпеливые люди закипают как чайники

В незнакомой компании мы ведем себя донельзя прилично. А когда приходим домой, то порой перестаем стесняться. Поэтому близкие зачастую знают о нас такое, что нашим коллегам и друзьям даже не снилось.

Мы в ADME диву даемся, как много существует способов вывести из себя домочадцев.

«Сестра мужа живет с нами. Сколько раз просила ее так не делать, но она все равно оставляет мой велотренажер вот в таком виде. И ведь за 30 лет женщине уже»

«Мама покупает новые ножи по 2 раза в месяц и жалуется, что они тупятся и не точатся. В конце концов она показала мне свою точилку»

«Попросил девушку порезать брокколи. Сдается мне, она перестаралась»

«Моя жена сложила столовые приборы»

«Отец поставил на наш термостат пароль»

«11 смартфонов за год сломал парень моей мамы»

«Болела 2 дня. В доме никто не удосужился помыть посуду»

«Отец сказал мне сесть на заднее сиденье, чтобы пес сел спереди»

«У мамы ужасная привычка отрезать кусочек от фруктов или другой еды и бросать их обратно в общую миску»

«Моя жена ест булочки-синнабоны только таким способом»

«Отец ремонтирует кран уже сутки. Мне промолчать или сказать ему все как есть?»

«Родители пригласили в гости, сказали, что у них дома есть лобстеры. Вот эти лобстеры»

«Вот так моя женушка сушит кухонные ножи»

«Мама спросила, хочу ли я съесть полкуска пиццы. И предложила мне вот это»

«Я живу с ужасными людьми»