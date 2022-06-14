15+ человек закатали рукава и превратили свою обувь из обычной в уникальную

Преобразить старые кеды и туфли проще, чем кажется: стразы, краски, вышивка — все средства хороши. Стоит приложить чуточку усилий и немного фантазии — и считайте, что у вас в руках дизайнерский экземпляр.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые поколдовали со своей обувью и хвастаются результатами. А в бонусе покажем кроссовки, от которых было почти нечего сохранять, но хозяин бился за них до последнего.

«Моя девушка решила освежить старые кеды. Пусть они заношенные до дыр, зато выглядят шикарно»

«Разрисовала туфли с использованием краски для ткани и акриловых красок»

«Туфли, которые я украсила для своего выпускного»

«Работал по 1–2 часа в течение 4 вечеров, иногда приходилось иголку вытаскивать плоскогубцами, но результат того стоит»

«Моя сестра иногда красит туфли. Я думаю, что у нее талант»

«Разрисовала мультяшками»

Когда резиновые шлепки выглядят как туфли принцессы

«Разрисовала обувь для своего малыша: он хотел ледяного и огненного драконов»

«Вторая жизнь старым кедам»

«Решила украсить туфли»

«Добавила цветов своей обуви»

«Мой первый опыт рисования на обуви»

Вышивка бисером на туфлях

«Изначально они были золотыми. Я удалила старую краску с помощью ацетона и нанесла перламутровую для кожи. Покрыла глянцевым акриловым лаком»

Свадебная обувь жениха

«Покрасил свою пару обуви»

«Очень даже практичны. Все лето относила не снимая — краска жива»

Бонус: «Одна из моих маний — все чинить. Кому-то может не понравиться внешний вид. Как по мне, так интереснее. Спустя 100 км ничего не оторвалось и не протерлось»