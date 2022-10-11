15+ пышных девушек, которые плевать хотели на чужое мнение о том, как им следует одеваться

Героини нашей статьи решили плюнуть на глупый стереотип о том, что дамам с формами нужно постоянно прикрывать все свое тело и носить только черные безразмерные балахоны. Они не боятся открывать ноги или показывать живот и вообще носят что захотят, а не то, что им «положено».

«Мой новый сарафан»

А я-то думала, что он будет хорошо смотреться только на худых девушках. Я ошибалась. © 1questions / Reddit

«Вот что я надела на девичник. Чувствовала себя такой милашкой»

Ты напомнила мне героинь фильма «Бестолковые». Выглядишь потрясающе. © Pawdaroni / Reddit

«Обожаю этот блейзер из секонд-хенда»

«Обычно я покупаю черные вещи. Рада, что в этот раз решила приобрести серебряное платье»

«Можно мне похвастаться комбинезоном размера плюс, который я нашла в секонд-хенде за $ 4? Он такой удобный, и я чувствую себя в нем очень привлекательной»

«Можно ли пышным девушкам носить полоску?»

Думаю, мы можем носить все что захотим. © dimwittedfox / Reddit

«Сегодня вечер свиданий, и я так рада, что наконец-то нашла подходящее платье»

Хотела бы я быть такой же уверенной в себе. Смотрю на тебя и думаю: «Она выглядит потрясающе!» © lanehead / Reddit

«Стоит надевать это платье или нет? Оно мне нравится, но я переживаю из-за живота»

Я буквально ахнула. Ты выглядишь как куколка. Надень это платье. Никто и внимания не обратит на твой живот, потому что ты потрясающе выглядишь! © taki-flavored-kisses / Reddit

«Парень, с которым я пошла на первое свидание, сказал, что я мило выгляжу»

«В этом платье я столько комплиментов получила!»

«Заставила себя надеть кроп-топ»

Милашка в розовом

«Я чувствовала себя так уверенно и столько комплиментов получила вчера от незнакомых людей! Потрясающее платье!»

«Я впервые надела комбинезон»

«Чувствую себя такой хорошенькой в этом маленьком черном платье»

«Этот наряд меня пугает. Нечасто чувствую, что имею право выделяться»

Подходит идеально, облегает там, где нужно. Вы имеете полное право выделиться! © InsertNameHere916 / Reddit

«Мой наряд на сегодня»

«Я долго пряталась за одеждой, а в последние несколько месяцев научилась принимать свое тело и чувство стиля»

«Я так боялась носить это платье! Оно долго лежало у меня в шкафу»

«Мы с парнем разошлись, поэтому я купила платье, которое он ненавидит»

«Спросила в интернете, как можно улучшить этот наряд, и мне в основном отвечали, чтобы я его не надевала и что брюки слишком узкие. Да, у меня есть живот, и я не собираюсь прятать его под кучей одежды»