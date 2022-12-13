15+ историй от таксистов и пассажиров, которые намотали друг с другом такой километраж — счетчик зашкаливает
Работа в такси отнюдь не скучная рутина, как может показаться со стороны. На самом деле водители ежедневно общаются со множеством людей и слушают бесчисленное количество баек. Пассажиры тоже от них не отстают, у многих из них есть своя уникальная история о какой-нибудь поездке, которая запомнилась им навсегда. И те и другие могли бы написать мемуары, которые запросто смогли бы претендовать на звание мирового бестселлера. Мы обратились к историям от пользователей сети, у которых полно крутых рассказов о поездках в такси.
- Ко мне в такси запрыгнула девушка и крикнула: «Гони за той тачкой, плачу сколько скажешь!» Ну я и погнал. Когда машина, которую мы преследовали, остановилась возле дома, девушка повернулась ко мне с улыбкой до ушей и говорит: «Денег я вам не дам, но мы круто погоняли, правда? Наверняка вы мечтали всегда о таком случае». © Палата № 6 / VK
- Я вез профессора университета в аэропорт. Вдруг она попросила меня остановиться на стоянке, затем достала свой сотовый телефон и начала с кем-то болтать. Я просидел там несколько минут, прежде чем прервать ее и спросить, почему мы стоим. Она ответила, что пользоваться мобильным телефоном в машине запрещено законом. Пришлось объяснять, что это водителю запрещено пользоваться сотовым, а пассажиры могут использовать его без проблем. © Gordon Mills / Quora
- Зима, нормальный такой мороз, снег с ветром. Диспетчер передает адрес заказа: такой-то километр загородной автодороги, до ближайшего населенного пункта — километров 10. Думаю, у кого-то сломалась машина, нужна помощь. Приезжаю — ни души, жду, из вьюги выходит парень, замерзший. Я: «Ты откуда?» «Из поселка рядом» Это 10 км от этого места. «А что в поселок не вызвал?» «У меня денег мало, диспетчер сказала, что их хватит до города только с этого километра дороги». Денег с него не взял. © Михаил Колегов / ADME
- Я расскажу историю о забавном таксисте. Всю дорогу он вел себя так, как будто такси было самолетом: с приветствием «Говорит ваш капитан» и все такое. На красном светофоре он издавал звуки как при посадке, на зеленом — как при взлете. Очень занятный парень. У меня до сих пор хранится его визитка. © sdsachs / Reddit
- Заявку до аэропорта я обычно даю с вечера, если рейс утренний. Стою у подъезда в полпятого утра с чемоданом и дитем. В назначенный срок машины нет. Я смотрю, где она, — показывает в соседнем дворе. Звоню сказать, что не туда заехал, — долго не берет трубку. И вот наконец в трубку ну очень сонный голос отвечает, что через 5 минут будет. Самое смешное, что он успел. Похоже, живет неподалеку, заявку вчера принял — и баиньки.
В аэропорт успели. © ФинтУшами / ADME
- В один день мне пришлось 3 раза вызывать такси, и попадался один и тот же водитель. Поздно вечером я решила прогуляться от гостей пешком — размяться. По пути домой встретился этот же водитель, который очень настойчиво попросил меня сесть в машину и отвез домой бесплатно, потому что адрес запомнил. © Олеся Кононова
- Мы ехали около часа, мой друг всю дорогу болтал с таксистом. Одним из вопросов, который он ему задал, был: «Вас когда-нибудь грабили?» Таксист ответил: «Нет, я новенький». © chasev8 / Reddit
- Таксист угостил большим сникерсом и предложил включить свой плейлист. От последнего отказалась: немного некомфортно до сих пор делиться своими музыкальными предпочтениями. А вот шоколад умяла. © ngscrpn / Twitter
«Мне таксист шаурму подарил»
- Таксист вез из стоматологии и рассуждал, мол, такие люди у вас в доме нехорошие живут, не люблю брать заказы на этот адрес. «Одна вы на удивление адекватная из этого дома». Выхожу, говорю: «Спасибо за поездку» — и ухожу. И тут он мне вдогонку кричит, что я не расплатилась! При этом деньги у меня были в руке, но я, еще не отойдя от наркоза, просто забыла их отдать. Представляю, какое у него впечатление теперь обо всех без исключения жителях моего дома. © laizalaiz / Pikabu
- Я подобрал 2 девчонок и парня лет 20 — сестра с братом и его женой. Они ехали из ночного клуба. Все трое принялись оживленно спорить: парень хочет остаться, а девушки — поехать домой. Мы проезжаем километра 2, и вдруг парень говорит: «Достали, я возвращаюсь». Открывает дверь и просто выкатывается из машины. Я нажимаю на тормоз, сворачиваю на обочину. Парень встает и идет как ни в чем не бывало к тропинке. Жена: «Все в порядке. Видимо, он пойдет пешком, просто отвези нас домой». © Warren Oram / Quora
- Вызвала такси, сказали, что приедет машина зеленого цвета. 20 минут с таксистом не видели друг друга, наконец по номерам нашла его. Я злая, он злой. Говорю: «Ну и в каком месте ваша машина зеленая?!» Ответ просто высадил: его машина перламутровая, если приглядеться — с зеленым отливом. © Марта Брахман / ADME
- Таксист рассказывает, что он нереальный программист в успешной компании, а это просто хобби. Я тоже давай заливать, что модель. Обменялись соцсетями. Зашла на страницу, а он реально успешный программист. Вижу, сообщение пишет: «Какая-то ты ненастоящая модель». Ну пришлось признаться, что придумала чуток. На самом-то деле однажды я фотографировалась для магазина носков, так что тоже в своем роде модель. © Палата № 6 / VK
- 18-летний парень, постоянный клиент, переживал из-за результатов экзамена и на полном серьезе сказал мне, что, если он провалится, его жизнь будет кончена. Он был очень убедителен: видимо, родители на него давили. Я привел парня домой и вызвал его отца, к этому времени бедняга был в слезах. Я сказал ему, что он должен рассказать своему отцу то, что сказал мне. Он поведал всю историю своим родителям, они были в ужасе и отправили его к психологу. Я понятия не имею, сдал он экзамены или нет, но точно знаю, что после этого с парнем все было в порядке. © Rosieapples / Reddit
- Теща живет в 50 км от города. Позвонил цену узнать в такси, там большую сумму назвали — деньги за дорогу в обе стороны, мол, назад машина едет пустой. Приехали к теще, вещи выгрузили, я все оплатил, сажусь сзади и говорю: «Поехали». Водила смотрит на меня так удивленно, мол, куда поехали, ну я ему: «Деньги заплачены за дорогу в обе стороны, я у тещи оставаться не собираюсь, съездил просто за компанию, так что вези меня домой». Но это еще не все: по дороге он берет 2 попутчиков, те выходят при въезде в город, тянут ему деньги расплатиться, а я их тупо забираю. На претензию таксиста отвечаю, что за такси я заплатил, так что пока все, кто в нем едут, рассчитываются со мной. © BanPObespredelu / Pikabu
- Еду от мамы с сумками. Замечаю странный запах в машине, догадываюсь, что это несвежие носки. Ехать 30 минут. Приоткрываю окно, отодвигаюсь в дальний угол, мечтаю доехать побыстрее. За 2 дома до моего дорогу преградил мусоровоз, но я в дождь выскакиваю из такси, вдыхаю полной грудью воздух и бегу к дому с тяжелой сумкой. И только разбирая сумку, я поняла, что это благоухали капустные котлетки — мамин «сюрприз». Бедный мужик, он это тоже нюхал, но меня подбадривал в дороге и ни слова не сказал про душок. © MarinaT / ADME
- Частные дома. Вызвала такси, долго жду. Смотрю, впереди стоит какое-то такси. Подхожу — мое. Спрашиваю: «Почему к дому не подъехал?» Ответ поразил: «Тут дом 11, а потом сразу 13. А где 14?» Я объясняю про четную и нечетную стороны. А он мне и говорит: «А в деревне не так». Веселый таксист. © Надежда Ивановна
А какая у вас любимая история, связанная с поездкой в такси?
AdMe/Народное творчество/15+ историй от таксистов и пассажиров, которые намотали друг с другом такой километраж — счетчик зашкаливает
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