15+ историй от таксистов и пассажиров, которые намотали друг с другом такой километраж — счетчик зашкаливает

Работа в такси отнюдь не скучная рутина, как может показаться со стороны. На самом деле водители ежедневно общаются со множеством людей и слушают бесчисленное количество баек. Пассажиры тоже от них не отстают, у многих из них есть своя уникальная история о какой-нибудь поездке, которая запомнилась им навсегда. И те и другие могли бы написать мемуары, которые запросто смогли бы претендовать на звание мирового бестселлера. Мы обратились к историям от пользователей сети, у которых полно крутых рассказов о поездках в такси.