15+ вещей, которые настолько надежны, что служат уже нескольким поколениям

Изобретателем первой кухонной плиты, доступной для продажи, считается Бенджамин Томпсон. Он придумал ее в конце XVIII века, а сегодня его изобретение, хоть и в сильно усовершенствованном виде, есть практически в каждом доме. С тех пор человечество создало массу разнообразных механизмов и предметов, и некоторые настолько надежны, что, кажется, будут работать вечно.

ADME заинтересовался вещами, которые, видимо, никогда не выйдут из строя, и решил узнать, что же это за диковинки.

«Вафельница 1961 года, которую подарили моим родителям на свадьбу. Все еще печет превосходные вафли»

«В нашем коттедже есть светильник с лампочкой, сделанной в 1900-х годах. Светит до сих пор!»

«Эта перчатка — лучшая прихватка для духовки. Я покупала ее для своей бабушки, и теперь она перешла мне по наследству»

«Купил эту машинку за 20 фунтов в 1997 году»

«За эти годы она сэкономила мне около 3 000 фунтов и часов 300, которые я потратил бы на поездки к парикмахерам. Кстати, мне ни разу не пришлось ее точить».

«Приспособление для выдавливания косточек из вишен, принадлежавшее прабабушке моей мамы»

«Его сделали в 1867 году, и в следующем сезоне я буду использовать его для собственноручно выращенных ягод».

«Эту лампу использовал мой ушедший дедушка, когда рисовал. А письменному столу, отделанному ореховым шпоном, как минимум 70 лет»

«Этот стул принадлежит мне с 1982 года»

«Эту медленноварку мой дедушка использовал сколько я себя помню. И кто знает, сколько лет она работала до этого»

«Горжусь своей микроволновкой, которая исправно работает с 1985 года»

«У моей бабушки есть такой же блендер, которым она пользуется с 1970-х. Работает исправно, и, кстати, его ни разу не чинили»

«Моя 54-летняя плита выглядит как антиквариат»

«Набор Le Creuset, которому точно больше 20 лет»

«Сумка была сшита более 30 лет назад, и я использую ее практически каждый день вот уже 20 лет»

«Наша семья использует этот набор, сделанный в 1858 году, каждый день»

«Завершил реставрацию 150-летнего сейфа»

«Теперь он так же прекрасен, как и раньше, со всеми этими листьями, сделанными из практически чистого золота».

«Моя Honda 2003 года. Пробег — около 380 тыс. км»

«Бритва моего отца, сделанная в 1963 году. Она бреет лучше, чем любая другая»

«Купил их 28 лет назад в год, когда поступил в колледж. Ношу их практически каждый день»

«У нас сломался кондиционер в разгар жары, и нам привезли этого зверя, купленного в 1970-х»