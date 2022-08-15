15+ вещей, которые настолько надежны, что служат уже нескольким поколениям
Изобретателем первой кухонной плиты, доступной для продажи, считается Бенджамин Томпсон. Он придумал ее в конце XVIII века, а сегодня его изобретение, хоть и в сильно усовершенствованном виде, есть практически в каждом доме. С тех пор человечество создало массу разнообразных механизмов и предметов, и некоторые настолько надежны, что, кажется, будут работать вечно.
ADME заинтересовался вещами, которые, видимо, никогда не выйдут из строя, и решил узнать, что же это за диковинки.
«Вафельница 1961 года, которую подарили моим родителям на свадьбу. Все еще печет превосходные вафли»
«В нашем коттедже есть светильник с лампочкой, сделанной в 1900-х годах. Светит до сих пор!»
«Эта перчатка — лучшая прихватка для духовки. Я покупала ее для своей бабушки, и теперь она перешла мне по наследству»
«Купил эту машинку за 20 фунтов в 1997 году»
«За эти годы она сэкономила мне около 3 000 фунтов и часов 300, которые я потратил бы на поездки к парикмахерам. Кстати, мне ни разу не пришлось ее точить».
«Приспособление для выдавливания косточек из вишен, принадлежавшее прабабушке моей мамы»
«Его сделали в 1867 году, и в следующем сезоне я буду использовать его для собственноручно выращенных ягод».
«Эту лампу использовал мой ушедший дедушка, когда рисовал. А письменному столу, отделанному ореховым шпоном, как минимум 70 лет»
«Этот стул принадлежит мне с 1982 года»
«Эту медленноварку мой дедушка использовал сколько я себя помню. И кто знает, сколько лет она работала до этого»
«Горжусь своей микроволновкой, которая исправно работает с 1985 года»
«У моей бабушки есть такой же блендер, которым она пользуется с 1970-х. Работает исправно, и, кстати, его ни разу не чинили»
«Моя 54-летняя плита выглядит как антиквариат»
«Набор Le Creuset, которому точно больше 20 лет»
«Сумка была сшита более 30 лет назад, и я использую ее практически каждый день вот уже 20 лет»
«Наша семья использует этот набор, сделанный в 1858 году, каждый день»
«Завершил реставрацию 150-летнего сейфа»
«Теперь он так же прекрасен, как и раньше, со всеми этими листьями, сделанными из практически чистого золота».
«Моя Honda 2003 года. Пробег — около 380 тыс. км»
«Бритва моего отца, сделанная в 1963 году. Она бреет лучше, чем любая другая»
«Купил их 28 лет назад в год, когда поступил в колледж. Ношу их практически каждый день»
«У нас сломался кондиционер в разгар жары, и нам привезли этого зверя, купленного в 1970-х»
А в вашей семье есть вещи, который служат не просто годами, а десятилетиями?