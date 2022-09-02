15 женщин, чья свадьба не прошла идеально, зато им теперь есть что вспомнить
Даже несмотря на всю предпраздничную подготовку иногда свадьбы проходят совсем не так, как было изначально запланировано. Некоторым из нас это даже на руку: капля непредвиденного сумасшествия порой добавляет перчинку в рафинированное торжество.
Мы в ADME наткнулись на любопытный тред от пользователей сети, чьи свадьбы в какой-то момент полетели в тартарары.
- На нашу свадьбу пришла куча дальних родственников, которых мы почти не знали. Они съели всю еду и ушли, пока мы делали фотографии. Фотограф же, как потом оказалось, снимал в основном только мою маму. © taxflamingo / Reddit
- Фотографами на нашей свадьбе были муж и жена, которые только и делали, что громко ругались между собой. Было очень неловко наблюдать за этим. © Altruistic_Peach_791 / Reddit
- На свадьбе ко мне под платье залетели аж 2 пчелы, и они ужалили меня в самые интересные места. Пока мы их искали, трое фотографов безостановочно делали фотографии всего происходящего. И вот сижу я такая с платьем на голове, а меня беспрестанно щелкают. В итоге я потом все торжество просидела на пакетах со льдом. © Giannandco / Reddit
- Сотрудник загса, который нас поженил, мало того, что взял и написал мне серенаду, так еще и спел ее при всех. Мы к такому повороту заранее не готовились, поэтому чувствовали себя очень и очень неловко. © happysewing / Reddit
- Муж потерял кольцо, и несмотря на то, что я попросила его прекратить поиски, мы потратили около часа нашего времени, чтобы его все-таки найти. В это время фотограф уехал, а мы даже и не успели сфотографироваться все вместе. © puggle_mom / Reddit
- Я очень боюсь пауков. И вот, представьте себе, один из них упал мне на грудь с навеса как раз тогда, когда мы с мужем угощали друг друга свадебным тортом. Торт в итоге оказался на моем платье, и я выходила замуж в залитом шоколадной глазурью наряде. © tinamarie85 / Reddit
- Моя родная сестра засела в номере для новобрачных, так как не хотела находиться среди гостей. А потом она еще и объявила о беременности прямо в разгар торжества. Прошло уже 12 лет с того дня, а муж до сих пор мне случившееся припоминает. © CuppCake529 / Reddit
- На моей свадьбе свекровь чудила как только могла. Помимо того, что на всех свадебных фотографиях она стояла с глубоко опечаленным лицом, так она еще без конца загоняла мою сестру в угол и что-то ей упрямо доказывала весь вечер. Вишенка на торте: в 3 часа ночи свекровь позвонила в наш номер для новобрачных. © queenoreo / Reddit0
- Мы с мужем решили пожениться в чистом поле под яблоней, но не учли, что там огромное количество сверчков. В итоге они залезли к нам под одежду и прыгали даже на волосы. Меня спасли подружки невесты, которые несколько минут потом вытаскивали насекомых из юбки. Но я не жалуюсь: говорят, сверчки приносят удачу. © owls_and_eclipses / Reddit
- Мы поженились в доме моей матери — на заднем дворе с беседкой. И все бы ничего, вот только официантка о чем-то глубоко задумалась и забыла одно из блюд в духовке. В итоге наша свадьба была огонь. В прямом смысле. Но мы нашли выход из положения, и у нас теперь есть свадебные фотографии с пожарными. © EnvironmentalLuck515 / Reddit
- Когда мой папа вез меня на свадьбу, он всю дорогу говорил: «Ты уверена, что хочешь выйти замуж? Я могу отвезти тебя куда угодно, только скажи». Я в какой-то момент даже думала его послушать. © 40yroldcatmom / Reddit
- Во время подготовки к свадьбе моя мама привела свою подругу для того, чтобы мои визажисты и парикмахеры сделали ей прическу и макияж. Мне пришлось в итоге заплатить за это удовольствие. А еще к нам так и не приехал свадебный лимузин, и координатор мероприятия отругал нас за опоздание на нашу собственную свадьбу. © BonnieviewDrive / Reddit
- У меня была очень скромная свадьба, которую я организовала сама. Моих родителей ее масштабы явно оскорбили, хотя они совсем не помогали при подготовке праздника. Так, мама говорила всем присутствующим, что мою следующую свадьбу она обязательно организует сама. И сделает ее гораздо лучше первой. © SigourneyReaver / Reddit
- В разгар свадьбы свекровь начала громко разговаривать с одним из гостей. Ей, видите ли, нужно было срочно узнать, как оформить новую машину. Свекровь просили замолчать, но она все не унималась. Оказалось, она так бесцеремонно себя вела лишь потому, что я не выбрала ее своей подружкой невесты. © 00humansperson00 / Reddit
- Бойфренд моей мамы во время перевозки нашего свадебного торта превратил его в одну сплошную массу, но вместо того, чтобы извиниться, просто сказал: «Вот твой испорченный торт. Наслаждайся». © Linney_G / Reddit
А какие казусы произошли на вашей свадьбе? Как вы с ними справились?
AdMe/Народное творчество/15 женщин, чья свадьба не прошла идеально, зато им теперь есть что вспомнить
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