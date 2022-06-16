16 человек, которым собственное тело подкинуло сюрприз

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Трудно представить, что в мире, полном тайн и загадок, сильнее всего нас способен изумить собственный организм. Чья-то борода порой становится слишком уж колючей, а у кого-то цвет глаз меняется изо дня в день.

Мы в ADME и подумать не могли, что тело способно преподносить подобные сюрпризы. И неплохо расширили свой кругозор, пересмотрев ряд фотографий, показывающих различные метаморфозы.

«Дочь хотела взглянуть на зубы под ультрафиолетовыми лучами. Как же мы удивились, когда угри на ее носу засветились оранжевым»

«Это я после 10 минут ходьбы в самый обычный день. На улице +27 °C»

«На кожу под моими наручными часами лет 10 не попадало солнце»

«Один из волосков в моей бороде оказался достаточно острым, чтобы проткнуть кожу на пальце»

«Мой зрачок расположен не по центру и очень чувствителен к свету. При этом вижу я нормально»

«На моем пальце остается рисунок от пластыря только в том месте, где появляется новая кожа»

«Спокойно сидела перед кондиционером, но стоило на секунду выйти на улицу, как пот буквально потек рекой»

«Слегка поцарапала руку на месте старой татуировки. Теперь эта часть тату выглядит так, будто ее обновили»

За 35 лет многое может измениться

«Лет 20 назад меня ужалила медуза, и теперь на этом месте кожа не краснеет от высокой температуры»

«Жена в детстве упала на камушек, ранка заросла, а он остался под кожей»

«Цвет моих глаз меняется в разные дни. Иногда он ближе к зеленому, а иногда — к синему»

«Круги под глазами увеличиваются, и я становлюсь похожим на енота»

«Отпечаток пальца изменился после того, как я порезался»

«Меня клонит в правую сторону из-за сколиоза. Вот как это влияет на мою обувь. Ношу эти кроссовки 4 месяца»

«Я разбита. Пришлось уйти с работы пораньше из-за моего гипергидроза (чрезмерного потоотделения)»