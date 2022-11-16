16 человек рассказали о том, каково это — стать родителем в «позднем возрасте»

За последние 4 десятилетия резко увеличилось число женщин, рожающих в возрасте 35 лет и старше. Ученые успокаивают: риски при поздней беременности есть, но шансы произвести на свет здорового ребенка довольно высоки. Кроме того, роды в возрасте 35+ имеют и положительные стороны. Например, у женщин, ставших мамами после 40 лет, в 4 раза больше шансов дожить до 100 лет, чем у тех, кто родил в более раннем возрасте. Мы решили найти в сети отзывы тех, кто испытал на себе позднее родительство. А в конце вас ждет бонус — рассказы тех, кто сам был поздним ребенком.