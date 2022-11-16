16 человек рассказали о том, каково это — стать родителем в «позднем возрасте»
За последние 4 десятилетия резко увеличилось число женщин, рожающих в возрасте 35 лет и старше. Ученые успокаивают: риски при поздней беременности есть, но шансы произвести на свет здорового ребенка довольно высоки. Кроме того, роды в возрасте 35+ имеют и положительные стороны. Например, у женщин, ставших мамами после 40 лет, в 4 раза больше шансов дожить до 100 лет, чем у тех, кто родил в более раннем возрасте. Мы решили найти в сети отзывы тех, кто испытал на себе позднее родительство. А в конце вас ждет бонус — рассказы тех, кто сам был поздним ребенком.
- Говорят, что детей надо заводить, когда встал на ноги, обзавелся собственным жильем, имеешь стабильный доход и внушительную финансовую подушку. Мы тоже с мужем так считали. Все это появилось у нас, когда мне было 40 лет, а мужу — 47. Забеременеть сама уже не смогла, сделали ЭКО. В итоге беременность в 42 года. Перенесла тяжело. Родилась здоровая девочка. Мы с мужем рады. Но нам очень тяжело. Уже нет тех сил, как в юности. Мне кажется, что если бы мы были беднее, но моложе, то нам было бы легче. © Подслушано / Ideer
- Знаете, что такое позднородящие родители? Это когда укладывал-укладывал, а потом сустав хрустнул — и все по новой. © Vespula / Pikabu
- Родила дочь в 36, сейчас ей уже 3. Приходит ко мне как-то в гости сестра, сидим с ней болтаем. Детка моя — то еще шило в одном месте — ухитрилась облить кота соком. Я посмеялась, помыла кота, вытерла пол, вежливо попросила ребенка быть аккуратнее с животными и жидкостями. Сестра говорит: «Вот у тебя нервы железные! Когда мой сын, будучи мелким, что-то ронял, я была в бешенстве и орала, как потерпевшая». А я ей отвечаю: «Это потому, что ты родила в 24 года, когда еще сама, по сути, была ребенком. А я — в гораздо более осознанном возрасте».
- Мне 41 год, я на 7-м месяце беременности. Моему мужу 47, и это будет наш первый ребенок. Мы активны, и я не беспокоюсь о том, что слишком стара для детей. В этом даже есть плюс — стабильное финансовое положение. Как и многие женщины в возрасте от 30 до 40 лет, я сделала ЭКО. Большинство моих друзей примерно моего возраста тоже. Мы использовали яйцеклетки, которые были заморожены, когда мне было 36 лет, и сперматозоиды, замороженные, когда моему мужу было 43. Если бы мы начали сегодня, я не думаю, что мы смогли бы провести ЭКО без донорских яйцеклеток. © Arboretum7 / Reddit
- Первого родила в 23 года, второго — в 40 лет. Первую беременность лежала на сохранении раз 5, вторую — ни разу. С первым ребенком его первый год показался мне адом. Он орал, не спал, не наедался. Дочка же стала спать всю ночь уже с 3 месяцев. До того момента, как она научилась ходить, было самое спокойное время в моей жизни. Проблемы со здоровьем могут быть в любом возрасте. И как раз молодые чаще не обращают на них внимания, взрослые относятся более ответственно. © Alexa35 / Pikabu
- Не поддалась общей истерии насчет детей и родила одного в 30, другого в 32. Сейчас мне 34, и мы думаем о третьем, проходим медобследование. Есть квартиры (вложили деньги таким образом), стабильная работа у него, бизнес у меня. Мы не были разве что в Австралии, вместе с 19 лет, и кто знает, что бы было, если бы завели ребенка в студенчестве или сразу после, как многие знакомые. Все они живут бедно или средненько, многие в разводе. А нам тогда мозги промывали: пора рожать, будет поздно, пожалеете. © Подслушано / Ideer
- Забеременела третьим ребенком в 40, родила в 41. Забеременеть было сложнее всего, но дальше все пошло гладко: самая легкая беременность, самые легкие роды, самый легкий послеродовой период. У меня не было абсолютно никаких проблем со здоровьем. Старших рожала в возрасте около 30, все проходило гораздо тяжелее. Женщины за 40 часто рожают здоровых детей. Много говорится о том, что это рискованно, и да, в некотором смысле это так, но не столь страшно. О чем редко говорят, так это о том, что ваши шансы на успех очень высоки. Особенно если это не первый ребенок. © MeowMeow9927 / Reddit
- Третью дочь родили, когда нам было по 42 года. Как говорит жена, старшие дочери выросли рядом с нами. Мы сами были молодыми и воспитанием особо не занимались. То есть проверка уроков и «Как дела в школе?» Так вот, последышу сейчас такое внимание и забота, что иногда стыдно становится перед старшими. Мне кажется, надо рожать детей после 30 лет. Тогда отношение к ним совсем другое. Да и сам уже чего-то достиг и есть возможность уделять больше внимания малышу. © Majesta74 / Pikabu
- Мне 42 года, и я на полпути к своей первой беременности. У меня пока не было никаких проблем. Я живу в Германии, и никто не упрекает меня за возраст. Однажды я заикнулась про свои 40+ акушерке, и она сказала: «Если бы тебе было 50, я бы переживала, но 42 — это нормально». Честно говоря, я думаю, что шумиха о возрастных женщинах и врожденных дефектах — это просто еще один повод упрекнуть женщин. Никто не упоминает возрастных отцов. А при современном неинвазивном тестировании гораздо проще выявить проблемы на ранней стадии. © whysweetpea / Reddit
- Мне 46, жене 47, в мае родился сын. 6 попыток ЭКО — и счастье есть! Хоть и шатает с недосыпу. © yfwevt8 / Pikabu
- У меня родилась дочь в прошлом году, мне было 42. Я думаю, что буду стараться уйти на пенсию в районе 50, а это значит, что будет время, чтобы пуститься в приключения в золотые годы ее детства. И я могу быть настоящей мамой, когда она будет подростком. © Optimusprima / Reddit
- Если бы мне кто сказал или объяснил, что лучше жениться раньше, я бы женился раньше! Но я женился в 30, типа нагулялся. И потом жена долгое время не могла забеременеть, лечилась. Родился он, когда мне уже было 36. Ребенок родился здоровый. Но вот прошло 10 лет. Силы уже не те, болячки стали донимать, и мы уже в возрасте, и бабушки с дедушками тоже не всегда могут взять малого понянчить. А так женился бы в 20 — уже бы внуки были. © Подслушано / Ideer
- Мне было 34 года, когда родился первый ребенок, скоро мне исполнится 40, и я беременна третьим. Я знаю, что самым большим отличием будет моя способность спать столько, сколько мне нужно. Все мои дети хорошо спят, но в первые 6 месяцев им все еще нужны ночные кормления. © MsBeef / Reddit
- Родила 2 сыновей, когда мне было 27 и 28, а когда мне было 37 — дочь, и это было лучшее, что случилось в моей жизни. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы поиграть с детьми. Я не думаю, что дело в возрасте. Я видела много мам за 20, поедающих картошку фри и уставившихся в свой телефон, в то время как их дети бегают по игровой площадке. А я в свои 40 каталась со своими с горки и качала всех на качелях. © Unknown author / Reddit
- У меня был киндер-сюрприз в 42 года. За несколько лет до этого у меня диагностировали аутоиммунное заболевание и серьезные проблемы со щитовидной железой. Кожа высохла, начали выпадать волосы, и исчезли месячные. Внезапно у меня началась тошнота. Моему первому сыну исполнилось 20 лет, у меня 3 детей! Так что да, я была в панике. Как и мой муж, которому было 49 лет. Беременность прошла гладко — даже лучше, чем предыдущие 3. Детка была принята лучше всех, самая избалованная теперь. Наша искорка вернула нам молодость: мы катаем коляски, делаем смеси, фоткаемся на пони и смотрим свинку Пеппу. © Melanie Messineo / Quora
- Я родила своего единственного ребенка в 38 лет. Мы рано сделали полный комплекс анализов, чтобы убедиться, что у нашего ребенка нет синдрома Дауна. Это была довольно легкая беременность до последних 2 месяцев, когда было установлено, что у меня мало амниотической жидкости. Врачи не могли объяснить почему — они просто сказали, что это из-за возраста. Я оказалась на постельном режиме и проходила УЗИ каждые 3 дня вместе с мониторингом сердцебиения плода. Наверное, самой сложной проблемой после этого было недосыпание. И наконец, мы пытаемся сделать так, чтобы у нашего сына были крепкие отношения с двоюродными братьями, потому что и мой муж, и я были поздними детьми. Бабушке и дедушке нашего 15-летнего сына уже за 80, нам с мужем 53 года, и я беспокоюсь, что наш единственный ребенок останется очень одиноким. © CalamityJaneDoe / Reddit
Бонус: дети возрастных родителей рассказали, каково им
- У родителей ситуация была. Мать родила мою сестру в 42, я замуж вышла за 9–10 месяцев до рождения сестры. Гуляла она с коляской, встретила родителей моей одноклассницы.
— Это ты с внучкой?
— С дочкой.
— Как с дочкой?! © amoran / Pikabu
- Моя мама — невероятный человек! Замуж она не выходила, меня рожала поздно и для себя. Когда я родилась, она нашла другую работу, чтобы забирать меня из сада самой и проводить время вместе. Она никогда не повышала на меня голос, тем более не подняла руку. В 3 года я умела считать и читать, к 5 я могла писать письма бабушке. Если я не убиралась в комнате, то она начинала убираться сама и лишь приговаривала, чтобы я немного помогла (тем самым я убирала все сама). У меня были сотни развивающих игрушек и книжек. Мы вместе готовили и занимались творчеством. Моя мама шьет, вяжет, вышивает, лепит из глины, рисует. И этому всему она научила меня. Она работала преподавателем в университете, работала на дому, когда вышивала на заказ, шила игрушки или одежду; умудрялась путешествовать и все время проводила со мной. Она спокойно объясняла, как нужно вести себя в обществе, жить ради мечты и делать только то, что хочется. Недавно на моем дне рождения она сказала, что я ее лучший проект и она полностью мной гордится. Я плакала от счастья. © Подслушано / Ideer
- Мама родила меня в 40 лет. Уже в юности я начала бояться, что она может не застать своих внуков, так как я не хотела спешить. Недавно маме исполнилось 67 лет, здоровье уже не то: она перенесла 2 воспаления легких и глаукому. Ради нее я вышла замуж за друга, которого знала год, и 3 месяца назад родила сына. Все ради мамы. Для себя поживу потом. © Подслушано / Ideer
А как вы считаете, в каком возрасте лучше становиться родителем?
AdMe/Народное творчество/16 человек рассказали о том, каково это — стать родителем в «позднем возрасте»
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