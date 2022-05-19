16 крутых экспонатов, которые вызывают стойкое желание отложить все дела и купить билетик в ближайший музей
Многие считают поход в музей сомнительным развлечением. А зря. Современные экспозиции могут стать настоящим открытием для любознательных людей. Пользователи интернета поделились своими музейными находками: кто-то забрел в музей желе, кто-то своими глазами увидел 400-летний бонсай, а кто-то — эмодзи из Древнего Египта.
Мы в ADME решили погрузиться в атмосферу вещей с историей и лишний раз убедились в том, что наш мир — настоящая шкатулка с драгоценностями.
Судя по всему, это гигантский кролик из воздушного шара. Но больше он похож на собаку
Модель акулы вида мегалодон в натуральную величину в музее естественной истории
Ботинки Элтона Джона
Этот крошечный чизбургер притаился на одном стенде с драгоценными камнями в музее естественной истории. Судя по подписи, он называется «гамбергит»
«Пришел в дендрарий, а здесь бонсай 1625 года»
Так выглядели кроссовки в XIX веке
А это самый круглый предмет в мире
Нервная система человека наглядно представлена в музее анатомии медицинского колледжа
В музее желе
Воздушная гитара в музее природы и науки
Жизнь шахтеров, изображенная внутри большого кристалла в музее горных пород
«В Британском музее я нашел то, что можно назвать первым подмигивающим эмодзи»
Большая коллекция флуоресцентных минералов в ультрафиолетовом свете
У этого велосипеда нет цепи. Есть только педали, которые вращают непосредственно заднее колесо
Увеличенная модель челюсти и инструмента стоматолога
Коллекция камней, похожих на лица
Доводилось ли вам находить вдохновение в музеях?
Фото на превью Daderot / Wikimedia Commons, ameenbusiness666 / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 крутых экспонатов, которые вызывают стойкое желание отложить все дела и купить билетик в ближайший музей
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