16 мужчин, которые забыли, что такое стрижка, и выглядят при этом шикарно

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Культура стремительно развивается, и различные стереотипы понемногу уходят из нашего мышления. Вот, к примеру, кто-то долгое время считал, что длинные волосы — это для девушек, а парням полагается иметь короткую стрижку, и никак не наоборот. Но в современном мире все больше людей понимает, что прическа — личное дело каждого, а многим мужчинам длинные волосы идут куда больше коротких.

Для сегодняшней статьи мы в AdMe.ru отобрали фото парней, которые отложили в сторону ножницы и отрастили львиную гриву, наплевав на стереотипы.

1. «Обалденные волосы! Ты похож на Люциуса Малфоя, если бы он был панком»

2. «В моей семье у меня самые длинные волосы. Даже мама, глядя на меня, снова захотела отрастить свои»

3. «Обычно я кудрявый, но с прямыми вроде тоже ничего»

4. «Однажды постригся ради собеседования, теперь отращиваю обратно»

5. «Решил вот распустить волосы на работе»

6. «Не представляете, сколько раз мне не верили, что это не парик»

7. «Отращиваю уже 30 месяцев»

8. «Вот черт, прямо завидую твоей прическе»

9. Прогресс за 2 года

10. «Всю жизнь делал короткую стрижку, а теперь вот подсел на длинные волосы»

11. В 2019-м и сейчас

12. «Сбрил волосы 2,5 года назад, а теперь они не перестают расти»

13. «Длина волос каким-то волшебным образом подчеркнула твои скулы»

14. Ох уж эти невероятные кудряшки!

15. «Впервые за свои 36 лет отращиваю волосы»

16. «Доволен тем, как сегодня лежат волосы»