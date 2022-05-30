16 необъяснимых фотографий, которые при ближайшем рассмотрении оказались не такими уж и загадочными

Иногда в галереях наших смартфонов появляются совершенно необъяснимые кадры, которые, как нам кажется сначала, не укладываются в привычные рамки происходящего. При ближайшем рассмотрении, впрочем, чаще всего оказывается, что «истина на них где-то рядом» и ничем сверхъестественным и необычным они и не пахнут.

ADME обратились к таинственным фотографиям пользователей интернета, которые долго не могли понять, что же именно им удалось запечатлеть на своих кадрах.

1. «Вернулся из отпуска и обнаружил в своей входной двери просверленную дырку»

Это точно сделала пчела-плотник. Сегодня я сидел на улице и наблюдал, как одна из таких «просверлила» идеальную дыру в нашем заборе. © Otherwise_Net_8968 / Reddit

2. «Кажется, мой холодильник крадет мою еду»

3. «Разрезав картофелину на работе, я обнаружил заплесневелую сердцевину с паутиной внутри»

Там живет картофельный паук, он и питается крахмалом. © Undeca / Reddit

4. «Обнаружил это в одном из парков в Мадриде»

Это пакет для отлова сосновых гусениц. © Mackin-N-Cheese / Reddit

5. «Нашел вот это у себя на окне. У него внутри какие-то штучки. Уверен, что вчера его тут не было»

Вау! Так это же гнездо осы-землероя. Часто наблюдаю, как они ходят взад и вперед со своими маленькими кусочками грязи и ведут себя прямо как крошечные строители. © Grizlatron / Reddit

6. «Я что-то нашел на своем окне»

Это гусеница слизневидки. Лучше не прикасайтесь к ней, если не хотите получить аллергическую реакцию. © MrDorkESQ / Reddit

7. «Камень, который я нашел в лесу»

Это не камень, а окаменелые проходы в норах древних членистоногих. © BloatedBaryonyx / Reddit

8. «Я нашел божью коровку, которая перепутала свои цвета»

Это же божья коровка — арлекин. Я однажды даже рисовал такую в школе. © Mimzy2000 / Reddit

9. «Однажды на этом пне я обрабатывал от воды свою обувь»

«Теперь каждый раз, когда идет дождь, кажется, что кто-то стоял там в мокрой обуви».

10. «Я пытался представить себе ситуацию, которая привела к этому. Но до сих пор нахожусь в растерянности»

11. «Моя подруга обнаружила что-то странное в кукурузе, которую она купила»

Так это же мексиканский трюфель! Он не только съедобный, но еще и вкусный. На вкус он напоминает нечто среднее между грибом и кукурузой. © VincentVanGoof / Reddit

12. «Нашел куриные яйца в гостиничном обогревателе»

«Как они туда попали, не знал даже портье. Однако думаю, что это все же какой-то пранк».

13. «Год назад я закрыл этот террариум и оставил. После этого я не добавлял в него воды и ничего с ним не делал»

Друг, тебе повезло сотворить настоящую экосистему! Поздравляю! © ToastFromTexas / Reddit

14. «Ел мясо моллюска и вдруг почувствовал у себя во рту что-то странное»

«Оказалось, в ракушке жил маленький краб».

15. «Решил проехаться на машине во время ледяного дождя, который превратил мои колеса во что-то из „Безумного Макса“»

16. «Нашел вот эту дорожку в самой глубине леса. Без понятия, что это»

Похоже, что дорожку в чаще сделали для свадьбы в лесу. Картон с соломой сверху прекрасно помогают избавиться от травы. Скорее всего, жених с невестой просто забыли прибраться. © stickyterpslurper / Reddit