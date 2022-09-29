16 неоднозначных историй о том, что стоит за учебой на одни пятерки

Помните, как в начальной школе мы все гордились, увидев пятерку в тетради? Редко кто не расстраивался из-за плохих оценок и не завидовал отличникам. И только с возрастом можно понять, что пятерки еще не залог успеха, а отличники могут быть очень несчастными. Ну и высший балл некоторые получают за наработанную ранее репутацию или симпатию учителя, знания тут могут быть совсем ни при чем.