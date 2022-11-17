17 человек, которые готовят так, что хочется спросить: «Может, лучше пропылесосишь?»

Многие люди, насмотревшись кулинарных шоу, видят себя мастер-шефами высокой кухни. Но далеко не все их близкие готовы согласиться с этим убеждением после того, как попробуют готовое блюдо. Другие, напротив, не уверены в своих способностях и не любят готовить, но могут посмеяться над результатом.

«Пыталась сделать ягоды в карамели. Ожидание vs реальность»

Папа готовил для детей. Соус немного убежал

«Мой 14-летний ребенок забыл добавить воды, перед тем как начать варить лапшу»

«Мой папа называет это блюдо „Рисовая пицца“»

«Впервые за 1,5 года приготовил ужин, вместо того чтобы заказывать еду навынос. Пасту я недоварил»

«Мой друг приготовил омлет»

«Моя самая первая попытка приготовить жареный рис. На вкус неплохо, но слишком липкий»

«Готовлю я, значит, курицу с тайским базиликом, отвлекся на минуту, а мой брат взял и добавил в нее синий пищевой краситель»

Новый вид пиццы

«Доктор сказал, что мне нужно есть больше овощей, чтобы лучше себя чувствовать. И я приготовил жареный сыр с горошком. Однако горошек не помог»

Я не удивлена. У меня подавленное настроение от одного взгляда на это. © Melificarum / Reddit

«Я забыл заказать роллы и сделал это»

«Горжусь своим завтраком»

У тебя что, квадратная сковорода? © Hikig007 / Reddit

«Сделала одно из моих любимых блюд — огурец, завернутый в индейку»

В детстве мы называли это глазами аллигатора. © MrsMic*** / Reddit

«Не смог сделать торт на день рождения, потому что сломалась духовка, поэтому приготовил себе сэндвич с курицей»

«Я сделал сэндвичи»

«Вот почему я никогда не хожу к теще и тестю на ужины»

Они ненавидят тебя или что? © Kindly_Parsley1122 / Reddit

«Впервые за 32 года испек торт для моей жены. Там должно было быть ее имя»