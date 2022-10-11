17 человек, которые обнаружили в своих вещах крутые фишки от производителя

Производители одежды постоянно стремятся перещеголять друг друга. Так и норовят добавить в свой товар какую-нибудь изюминку, чтобы порадовать покупателя. Делают веселую аппликацию, пришивают необычный ярлычок, потайной кармашек или даже встраивают в пряжку ремня ключ для бутылок или свисток. Порой такие фишки сразу и не разглядишь, поэтому владельцы вещей замечают их спустя месяцы, а то и годы.

«У меня появилась толстовка, которую можно надевать вот так»

«После 18 месяцев ежедневной носки этой кепки я только сейчас обнаружил, что внутри есть карман»

«Я только что заметил, что пряжка моего ремня — это ключ для бутылок»

«В моих шортах есть потайной карман»

«Мои новые носки с отделениями для каждого пальца»

«В моей куртке есть запасная пуговица в маленьком внутреннем кармашке»

«На моих шортах есть небольшая картинка с грибом»

«В моей толстовке есть карман внутри кармана»

«Пряжка на моем рюкзаке — это свисток»

«На моих носках есть маркировка „правый“ и „левый“»

«У моей жены сзади на комбинезоне предусмотрены специальные молнии для походов в дамскую комнату»

«Внутри кармана моих джинсов притаился еще один карман»

«У моей новой лыжной куртки есть „спасательные рукава“ и инструкция, как ими пользоваться, если вам понадобится эвакуация на вертолете»

«В моей куртке для сноуборда есть внутренний карман специально для дискового проигрывателя»

На этой паре носков изображен грустный носок

«В моем рюкзаке есть солнечная батарея»

«Я-то думал, пуговица и заплатки, а оказалось, что это аж две вот такие штуки! Выхожу я весь такой красивый из магазина, и тут продавец как закричит: „А ну стой!“ Я не растерялся, с ходу взял и побежал. Дома уже только понял, что к чему»