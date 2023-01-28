17 человек рассказали, как столкнулись с причудами богатых людей и до сих пор не могут прийти в себя

Люди, которые имеют большое количество денег, мыслят другими категориями, и решают проблемы исходя из своих возможностей. Вот захотел человек, например, на ужин поесть суши из любимого ресторана, расположенного в другой стране, отправил за ними частный самолет — пустяковое дело. Или вот сидит парень у бассейна, отдыхает и вдруг думает: «А не купить ли мне в Лас-Вегасе элитный дом?» И через полчаса покупает. Об этих и других причудах богачей рассказали пользователи интернета.