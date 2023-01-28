17 человек рассказали, как столкнулись с причудами богатых людей и до сих пор не могут прийти в себя
Люди, которые имеют большое количество денег, мыслят другими категориями, и решают проблемы исходя из своих возможностей. Вот захотел человек, например, на ужин поесть суши из любимого ресторана, расположенного в другой стране, отправил за ними частный самолет — пустяковое дело. Или вот сидит парень у бассейна, отдыхает и вдруг думает: «А не купить ли мне в Лас-Вегасе элитный дом?» И через полчаса покупает. Об этих и других причудах богачей рассказали пользователи интернета.
- Лет 12 назад делали с коллегами проект дома для одного из наших олигархов. Дом — огромный замок в средневековом стиле, каждая комната в буазери. Они с женой любители маленьких собачек. У них их было больше 5 штук — точнее не могу сказать. С улыбкой помню только одно: как мне пришлось держать лицо, чтобы не заржать, когда нас попросили включить в план дома гардеробную и багажную комнаты для животных. Помимо отдельной игровой и комнаты для кормления. © Влада Косинская
- В начале 2000-х работала в фирме, принадлежащей очень обеспеченному человеку. Так он каждое лето вывозил всех сотрудников офиса в совместный отпуск на южные моря. © Елена Козачук
- Одна дама живет в Америке, заказывает дождевую воду из Лондона, которую доставляют самолетом. Лондонская дождевая вода нужна для мытья ее длинных роскошных волос. Волосы застрахованы. © Юлия Колесник
- Делала шторы для очень богатого человека. На тот момент его самой большой проблемой были гигантские ворота из меди с медными скульптурами такого веса, что они просто не закрывались — мотор не срабатывал. Пока ждали другой мотор из Норвегии, охрана патрулировала периметр днем и ночью. История с домом, который портит вид, тоже у него была. Но дом ему не продали — пришлось переделать фасад и перекрыть крышу. © Alisa Alisa
- Когда была студенткой, у нас в комнате жила одна девушка из состоятельной семьи. Она всегда одевалась в бутиках. Так как в то время у нас не было стиральной машинки, мы, конечно, стирали вручную. А та девушка была настолько ленивой, что свои грязные вещи никогда не стирала. Она их просто отдавала нам и покупала себе новые. © Ннннннн Бббббббб
- Я продавала новые дома в Лас-Вегасе. В воскресенье днем заходят два небритых мужика в купальных шортах и майках, заляпанных кетчупом. Начинаю разговаривать с ними. И уже через полчаса они покупают два дома — по одному на каждого. Сказали, что сейчас привезут чеки для депозита. Через 15 минут возвращаются в новеньком дорогущем Ferrari. Оказывается, они просто у бассейна сидели, им стало скучно и они решили поехать новые дома посмотреть вокруг и купить, чтобы в аренду потом сдавать. © Elena Benson
- А еще на озере Тахо есть дом, который продали за $ 30 млн мужику, который живет в Новой Зеландии. Он этот дом увидел на фотографиях и купил его. Сказал, что очень красивое место. В самом доме он никогда не был, хотя уже 2 года как купил. У него целая коллекция домов по всему миру в красивых местах. © Elena Benson
- Работала поваром в богатой семье, где денег куры не клюют. Так вот что меня удивило: они пищевую пленку после использования не выкидывали. Я имею в виду, вот накрыли тарелку кусочком пленки, а потом не выбрасывали, а складывали, чтобы в следующий раз накрыть. И так, пока она не придет в негодность. © Iryna Labaz-Tereshchenko
- В Швейцарии пришлось побывать в одном доме. В нем как декор стоял гоночный автомобиль, а в одной ванной комнате раковина была из китайского фарфора. © Antonina Fedyushchenko
- У одних очень богатых людей на вилле во время вечеринки у музыканта на гитаре порвалась струна... В 2 часа ночи владельцы виллы подняли пилотов, двоих... И те быстренько слетали за другой гитарой. 600 км туда и 600 обратно... © Yuriy Tarasenko
- Приятель работал плиточником в огромном строящемся коттедже. Как-то я по необходимости зашел к нему на стройку. Наблюдая, как он обкладывает плиткой душевой поддон в помещении около 40 кв. м, я спросил, мол, что за глупость размещать санузел в двух шагах от входной двери. «А это для собачки. Здесь — мыть лапки после прогулки. А дальше установят ванну для животных с гидромассажем». © Валерий Боровский
- Работала в отеле за границей. Одна дама хотела оливковое масло определенной итальянской фирмы, которого у нас не было. Пришлось заказывать доставку из Италии, и дама ждала 2 недели. © Ala Clopot
- У нас шеф был и сейчас есть — миллионер. Странность у него, о которой я знаю: он всегда просит на обед сварить два яйца и одну сосиску. © Марина Гусейн
- У моей знакомой есть родственники, которые меняют мягкую мебель раз в 2–3 года. Вот просто так — доходы позволяют. Но при этом они обязательно портят обивку и рубят топором все, что можно, — например деревянные детали. Чтобы никто не воспользовался их мебелью. Это и жлобство, и вообще неразумная трата ресурсов. © Eila Sipponen
- Знала семью, в которой двум близнецам, помимо няни для каждого, наняли водителей. Для каждого — личный водитель и личный автомобиль. © Людмила Жабская
- Мой двоюродный брат был женат на дочери богачей. Родители его жены периодически покупали большое количество свежего мяса. Примерно через месяц они приобретали новую партию мяса, не доев даже половины предыдущей. Этот самый остаток мяса они закапывали глубоко под землю на своем участке. Хотя могли отдать нуждающимся людям или менее богатым родственникам... © Гульнар Касым
- Мой приятель работает капитаном на большой яхте. Весь сезон он на ней живет, потому что яхта всегда должна быть в часовой готовности отойти. Там должно быть все вымыто-убрано и должен быть запас свежих продуктов. За прошлый сезон яхта отходила от причала 3 раза и в тот же день возвращалась. Каждые 3 дня капитан покупал партию свежей еды. В общем, весь сезон он бесплатно питался «старой» едой. © Максим Догадин
А вы сталкивались с подобными причудами богатых людей?
AdMe/Народное творчество/17 человек рассказали, как столкнулись с причудами богатых людей и до сих пор не могут прийти в себя
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