17 человек, у которых есть крутой повод для гордости, и о нем невозможно молчать
Иногда, чтобы поднять себе настроение или найти силы двигаться дальше, нужно просто вспомнить о том, что уже сделано. Так и поступили некоторые пользователи сети, рассказав в интернете о достижениях, которые они считают важными прямо сейчас.
Мы в ADME посмотрели снимки, которые запечатлели предметы чьей-либо гордости, и до сих пор не можем перестать улыбаться.
«Я только что купил свой первый дом»
«Я потратила больше года на вышивку Солнечной системы крестиком»
«Планировал 15 лет и вот наконец сделал татуировку, о которой всегда мечтал»
«Я отстригла волосы и пожертвовала их людям, которые нуждаются в париках»
«Я получила стипендию, которая поможет мне стать сварщиком!»
«Она небольшая и работает только по выходным. Но это моя собственная кофейня!»
- Пусть у вас все получится! Миру нужно больше таких мест! © ArchDudeOfEarby / Reddit
«Я наконец-то закончила свой первый вязаный комплект. Надеюсь, бабушка будет мной гордиться»
«Я только что продала свой 75-й магнит. Порадуйтесь за меня: я настоящий талантливый предприниматель»
«Я сделала это! 5 лет, куча серьезных препятствий и сложности с психическим состоянием, но я не сдалась. Мне некому это сказать, но я горжусь собой»
«Мой первый проращенный клубень. Горжусь собой, ведь для этого потребовалось немало терпения»
«Ничего особенного, но я наконец попыталась сделать настоящую 3D-модель из бисера, и у меня получилось!»
«Вчера я решил повесить на стену рисунки, которые я делал в 2020 году. Получил „хорошо“ за этот курс, потому что поздно сдал некоторые работы. Ну и ладно!»
«Я наконец-то собрала свой рабочий стол, кровать и туалетный столик. Начинаю взрослеть и делать все сама!»
«Я приготовила детям эти шоколадные коктейли и спрятала в них тонну капусты. А они выпили и ничего не заметили. Я горжусь собой»
«Направляю свою творческую энергию в искусство»
«После 1,5 лет работы с мобильными заправками у меня наконец-то появился магазин!»
«У меня 8 заказов на выпечку только сегодня! Кажется, мои дела идут в гору!»
А вы часто гордитесь собой? Когда хвалили себя в последний раз?
Фото на превью not_baba_yaga_ / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 человек, у которых есть крутой повод для гордости, и о нем невозможно молчать
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