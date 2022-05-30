17 человек, у которых есть крутой повод для гордости, и о нем невозможно молчать

Иногда, чтобы поднять себе настроение или найти силы двигаться дальше, нужно просто вспомнить о том, что уже сделано. Так и поступили некоторые пользователи сети, рассказав в интернете о достижениях, которые они считают важными прямо сейчас.

Мы в ADME посмотрели снимки, которые запечатлели предметы чьей-либо гордости, и до сих пор не можем перестать улыбаться.

«Я только что купил свой первый дом»

«Я потратила больше года на вышивку Солнечной системы крестиком»

«Планировал 15 лет и вот наконец сделал татуировку, о которой всегда мечтал»

«Я отстригла волосы и пожертвовала их людям, которые нуждаются в париках»

«Я получила стипендию, которая поможет мне стать сварщиком!»

«Она небольшая и работает только по выходным. Но это моя собственная кофейня!»

Пусть у вас все получится! Миру нужно больше таких мест! © ArchDudeOfEarby / Reddit

«Я наконец-то закончила свой первый вязаный комплект. Надеюсь, бабушка будет мной гордиться»

«Я только что продала свой 75-й магнит. Порадуйтесь за меня: я настоящий талантливый предприниматель»

«Я сделала это! 5 лет, куча серьезных препятствий и сложности с психическим состоянием, но я не сдалась. Мне некому это сказать, но я горжусь собой»

«Мой первый проращенный клубень. Горжусь собой, ведь для этого потребовалось немало терпения»

«Ничего особенного, но я наконец попыталась сделать настоящую 3D-модель из бисера, и у меня получилось!»

«Вчера я решил повесить на стену рисунки, которые я делал в 2020 году. Получил „хорошо“ за этот курс, потому что поздно сдал некоторые работы. Ну и ладно!»

«Я наконец-то собрала свой рабочий стол, кровать и туалетный столик. Начинаю взрослеть и делать все сама!»

«Я приготовила детям эти шоколадные коктейли и спрятала в них тонну капусты. А они выпили и ничего не заметили. Я горжусь собой»

«Направляю свою творческую энергию в искусство»

«После 1,5 лет работы с мобильными заправками у меня наконец-то появился магазин!»

«У меня 8 заказов на выпечку только сегодня! Кажется, мои дела идут в гору!»