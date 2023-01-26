15 девичьих переписок, в которых уместились и жизнь, и слезы, и любовь
Мессенджеры для девушек — это не просто средство связи. Чего только не найдешь в девичьих смартфонах: семейные и родительские чаты, внезапные сообщения от бывших, фееричные объяснения с нынешними и, конечно, милейшие эсэмэски от подружек. Героини нашей новой подборки настолько поднаторели в искусстве переписки, что выразили всю глубину женской боли в одном скриншоте. А в бонусе вас ждет захватывающая история о том, как нелегко парню покупать прокладки.
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Бонус: «Попросила парня купить мне прокладки»
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«Через пару часов мне написала его мама»
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А какие фееричные переписки притаились в ваших мессенджерах?