17 человек, которые считали, что еще вся молодость впереди, а их взяли и окунули в реальность

С возрастом время как будто идет в десятки раз быстрее. Не успевают молодые люди насладиться свалившейся на голову самостоятельностью, как приходят обязанности и серые будни. Осознание того, что юными их считают уже далеко не все, порой приходит молниеносно благодаря дерзкому комментарию прохожего или неожиданному событию.