17 человек, которые считали, что еще вся молодость впереди, а их взяли и окунули в реальность
С возрастом время как будто идет в десятки раз быстрее. Не успевают молодые люди насладиться свалившейся на голову самостоятельностью, как приходят обязанности и серые будни. Осознание того, что юными их считают уже далеко не все, порой приходит молниеносно благодаря дерзкому комментарию прохожего или неожиданному событию.
- Один симпатичный парень пригласил меня в кафе. Оказалось, что он на 10 лет моложе меня, живет с мамой, машины нет. Но заверил, что знает, как начать хорошо зарабатывать. Потом он заявил, что все, что ему нужно, — это «пожилая женщина», которая купит ему машину. Тут до меня дошло: это он про меня. Встала, хотела уйти, а он выдает: «Подожди! Подвези меня домой к маме». © Amy McCarthy / Reddit
- Сижу в автобусе. Народу полно. В салон вошел немолодой мужчина и огляделся в поисках свободного места. Я начал подниматься с кресла, чтобы уступить, но потом вдруг понял, что по возрасту должен быть старше его лет на 15. Снова опустившись на сиденье, я впервые в жизни понял, что постарел. © Lykle Schepers / Quora
- Недавно узнала, что воспитательница в детском саду одного со мной возраста. А мне реально казалось, что она лет на 10 старше меня. Как-то взгрустнулось: в душе-то я совсем подросток. Осознание того, что она слушала те же песни и смотрела те же фильмы, что и я, заставило почувствовать себя очень взрослой. © Вечер пятницы / ADME
- В прошлом году на фестивале я запретила незнакомому 5-летнему ребенку залезать в нашу палатку, а он побежал к своей маме и как закричал: «Мне бабушка не разрешила». А мне 40 не было. © HrenovaPolenova / Pikabu
- Всякий раз, когда кто-то говорит «20 лет назад», я все еще думаю о 1980 годе, а не о 2000-м. © thc-3po / Reddit
- Мне было около 30 лет, когда я встречался с женщиной, у которой есть дочь. Я хорошо ладил с девочкой. Спустя много лет после расставания я вновь встретил дочку моей бывшей. Ей было уже 18 лет. Я почувствовал себя старым, поняв, что технически мог бы уже быть даже чьим-то дедушкой. © tenehemia / Reddit
- Когда мне было лет 27, один парнишка 20 лет на полном серьезе заявил мне: «Ну так у вас все по-другому было. Сейчас другое поколение». Я была в ступоре и даже не знала, что ответить. © Lesya Kiss / ADME
- Прихожу как-то к маме в гости. Навстречу по лестнице спускается здоровенный мужик и говорит мне: «Здравствуйте». Ну я здороваюсь в ответ, а маме потом говорю: «Соседи у тебя какие вежливые». А она мне: «Помнишь соседского мальчика, который тебе всегда двери держал, когда ты с коляской приходила? Так это он». «Что? Какой мальчик? — удивилась я. — Вот этот мужик, который в 1,5 раза больше меня?» Время, ты беспощадно. © Ежик в сарафане / ADME
- Раньше я шутила, обращаясь к своим 10-летним ученикам: «Когда я была в вашем возрасте, 100 лет назад...», — а они все смеялись и добавляли: «О, вы не такая старая!» И вот однажды я снова сказала это, а в ответ тишина. © Barbara Lewis / Quora
- Я понял, что уже не молод, когда начал стонать, наклоняясь, чтобы просто завязать шнурки. © Siknutty / Reddit
- Гуляю я как-то с собакой неподалеку от дома. Мне всего 30 лет было. Мимо идет мужчина лет 50, а за ним бабуля со словами: «Молодой человек! Подскажите адрес». Он покачал головой и кивнул в мою сторону. И тут она ко мне обращается: «Женщина...» Ну а я ей ничего не сказала, пусть к молодым мужчинам пристает. © Ms652257 / Pikabu
- У нас на работе появилось несколько новичков. Руководство решило познакомить всех лично. Я почувствовала, что мои волосы мгновенно поседели, когда меня представили как «маму коллектива». © LittleGreenDreams / Reddit
- Разговорились мы как-то с мужем с одним местным в деревне. Такой приятный парень, вежливый, на первый взгляд. И вдруг он задает мне такой вопрос: «Вы сюда с сыном приехали?» — и кивает в сторону моего мужа-ровесника. Вот тут мое взросление и произошло. «Так что хорохорься ты, Яна, не хорохорься, а природу не обманешь», — говорю я себе. © Яна / ADME
- У нас на работе, как мы считали, довольно молодой коллектив, почти всем 25–40 лет. Но потом к нам пришли 2 сотрудника 2000 года рождения и ко всем начали обращаться на «вы». В этот момент почувствовали себя старыми. © VeroNikka / Pikabu
- Мне 42 года. Захожу после работы в магазин. Выбираю себе йогурт. Сзади слышу приятный мужской голос: «Девушка, а как вас зовут?» «Ишь, какой шустрый», — думаю. И отвечаю: «Я вообще-то замужем». А он глаза выпучил и заявляет: «Женщина, это я не вам». Только в тот момент я заметила рядом девушку лет 20 и поняла, что он с ней флиртовал.
- Впервые за много лет я спал на надувном матрасе, а на следующий день у меня все болело. Я с грустью понял, что прошли те дни, когда я засыпал на холодном бетоне, скрючившись как цирковой артист, и просыпался отдохнувшим. © tamedreckless / Reddit
- Захожу в магазин, вижу, к выходу бежит продавщица и кричит: «Молодой человек, постойте!» А впереди идет мужчина лет 50, оборачивается и с надеждой спрашивает: «Я?» «Нет», — бросает она. Тогда он с грустью произносит: «Я тоже еще молод». Тут работница магазина добивает его фразой: «Извините, вы слишком старый молодой человек». Мужчина ушел, оставив корзину с товаром на полу. © fayruzov / Pikabu
Сколько вам лет? А когда и как у вас произошло осознание того, что молодость быстротечна?
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые считали, что еще вся молодость впереди, а их взяли и окунули в реальность
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