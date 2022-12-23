17 невест, которые решили не тратиться на дорогущее белое платье из салона и выбрали нечто оригинальное
Есть 2 типа людей: те, кто чтит традиции, и те, кто готов отказаться от всего привычного ради новаторского. В свадебной моде так же. Есть девушки, которые мечтают о белом платье из лучшего салона. А есть невесты, которые находят варианты, как блистать на торжестве в чем-то оригинальном — и нередко довольно бюджетном. О любительницах креатива и пойдет речь.
«Я вышла замуж в бабушкином свадебном платье. Бабуля улыбалась до ушей»
«Я связала себе платье, а мужу — бутоньерку. На то, чтобы придумать и сделать все это, у меня ушло 6 месяцев»
«Вау! Шелковая юбка по выкройке 1930-х годов. Платье не идеально, но я так рада, что сшила себе наряд для особого дня»
«Нашла черное платье, как и хотела. Торжество уже через несколько дней»
«В прошлую субботу я вышла замуж в шелковом свадебном платье 1949 года. Это семейная реликвия»
«Лучшая подруга сшила мне на свадьбу платье и накидку»
«100 часов я шила себе свадебное платье и фату»
- В салоне такое можно купить только за кучу денег. © Fanfrenhag / Reddit
«Даже не буду считать, сколько времени потратила на то, чтобы это связать. Зато заплатила сущие копейки. Платье обошлось всего в $ 62»
Свадебное платье 1980-х. Найдено в антикварном магазине всего за $ 26
«Вчера нашла платье в комиссионном магазине. Первоначально оно стоило $ 800, но было уценено до 25»
«Только что закончила шить себе платье. Свадьба в эти выходные, я так рада, что успела вовремя»
В этом черном свадебном платье даже есть карманы
«Я выхожу замуж в винтажном платье. Кое-где нужно было поправить кружева»
«Мама связала себе на свадьбу платье крючком. Я повторила задумку, хоть и не дизайнер. Платье сзади — вообще нечто»
«Мне ничего не нравилось в магазинах, поэтому я связала платье крючком»
«И в нем мне пришлось идти около 5 км в день свадьбы, потому что мы женились на вершине горы».
«Такую накидку я сделала своими руками»
«Я сшила свадебное платье в средневековом стиле. Для этого взяла винтажную выкройку и модифицировала платье под себя»
Какое платье было у вас на свадьбе? Или какое планируете надеть на бракосочетание?
Фото на превью No-Efficiency68 / Reddit
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