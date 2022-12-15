17 питомцев, которые могут без приглашения войти в вашу жизнь и выбить себе комфортное местечко

Наверное, многие в детстве мечтали завести кошечку или собачку, но родители не разрешили, впрочем, скорее всего, были и те, кому все же получилось их переубедить. Оказывается, если ваши близкие сказали свое категоричное «нет», — это еще ничего не значит, когда речь заходит об усатых, мохнатых и хвостатых милахах. Мы обратились к фотографиям пользователей сети, которые совершенно не планировали заводить домашних животных, но потом кардинально поменяли свое мнение. А в бонусах расскажем, какого питомца не отличить от плюшевой игрушки и на какие хитрости может пойти человек ради любви к коту.

«Еще вчера она его боялась, а сегодня взяла на руки и вовсю рассказывала о нем друзьям»

«Папа: «Я не смогу жить с тобой в одном доме, если ты заведешь собаку».

Папа сейчас:

Он твердил: Мы не можем завести длинношерстного кота, это вызовет аллергию!"

«Мама: „Фу, зачем ты завела рептилию?“ Теперь она завернула его в шарф, потому что ей показалось, что ему холодно, и они вместе смотрят телевизор»

«Мой отец и кот, которого он совершенно не хотел заводить»

«Мама сказала, что не будет заботиться о собаке, и при этом сделала для него маленькую палатку, чтобы он не перегрелся»

«Мама прислала мне эту фотографию отца вместе с кошкой, которую он еще 4,5 года назад не хотел, а теперь называет своей любимицей!»

«Мы не можем его держать!»

«Моя бабуля: „Собаки грязные, их можно держать только на улице!“ А теперь она: „Ой, позволь мне помыть тебе лапки, чтобы ты мог войти“»

«У меня так с сыном было: очень он котика хотел, а я нет. В итоге согласилась, и всё — кот спит со мной, в туалет со мной, весь день по пятам ходит»

«Вот, посмотрите, что мне подарил парень на 8 Марта. Я всегда холодно относилась к грызунам, но у меня случилась любовь, они смешные, очень умные, игривые. Это лучшие питомцы, что у меня были»

«Мама недавно принесла домой кота, отец закатил истерику. Он безостановочно жаловался на него всем, кто готов был его слушать. Даже неделями отказывался называть его правильным именем»

От «не приносите мне эту мелочь» до «сфотографируйте нас вместе». Они теперь неразлучны

«Я сказал жене, что не хочу кота»

«Мой парень с кошкой, которая, цитирую: „Будет обузой“»

«Мама очень не хотела сидеть с моими собаками, пока я буду в отпуске. Однако она никому не доверила бы это дело, пока меня нет дома»

«Моя мама: „Зачем нам заводить эту собаку?“»

Бонус № 1

У знакомой ни пылинки, ни соринки, белая мебель, белые ковры, животных никогда не было. Прихожу к ней в гости, сажусь на белоснежный диван, где лежат плюшевые игрушки, и она мне с улыбкой говорит: «А у нас вот теперь кто». Я присмотрелась, а в игрушках спит настоящий кот, которого я сначала тоже приняла за игрушку, даже подумать не могла, что в этом доме на этом диване будет животное. Знакомая рассказала, что они гуляли с мужем, за ними увязался котенок и бежал 2 квартала. Они и решили, что это судьба. © Вероника / ADME

Бонус № 2

В детстве активно выпрашивал у родителей кота. Они долго не соглашались, но я обещал за ним следить, убирать, играть. И вообще мне 10, я готов к ответственности. Они таки подарили мне котенка. Сразу предупредили, что только я несу ответственность за животное. Помню как сейчас один вечер. Пушистый разбойник отодрал кусок обоев. Я запаниковал, что коту достанется. Приклеил на это место свой рисунок. Папа начал отклеивать скотч, а там содранный кусок обоев. И тут мама кинулась к стене и начала ругать папу. Мол, как можно так неаккуратно сдирать скотч, он повредил обои и вообще зачем он снял мой рисунок. Мне стало так неловко. Подставил папу, сам того не планируя. Признался только спустя пару лет. © Палата № 6 / VK