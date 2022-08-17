17 взрослых дядь и теть, которые никогда не забудут, какую дичь они творили в детстве

Детская логика порой непостижима для взрослых. Бывает, ребенок такое учудит, что окружающие просто не знают, как реагировать. Но при этом малышу его поступки кажутся понятными и легко объяснимыми.

Мы в ADME просто не можем оставить без внимания уморительные воспоминания пользователей сети о том, что они творили в детстве.

Помню, когда в детстве из садика приходил, родители часто спрашивали меня, чем там кормили, а я не мог вспомнить, какие же блюда были. Там попробуй все упомни: первое, второе, салат, потом фрукты какие-то. Ну вот и решил кусочки еды в карман складывать. Вечером спросили, а ты пощупал в кармане и выдаешь: «Пюре давали с котлеткой». © Подслушано / VK

Стоя на автобусной остановке, в самый разгар зимы лизнул дорожный знак. Школьный учитель рассказывал нам, что так язык примерзнет, но я ему не поверил. К счастью, мне удалось высвободиться до того, как пришел автобус. Кончик языка чешется до сих пор. © Ryyah61577 / Reddit

Однажды, когда я была маленькой, папа должен был поехать в длительную командировку. Мне не хотелось его отпускать, ведь я понимала, что не буду видеть любимого папочку несколько месяцев. И мне пришла в голову «гениальная» идея — разобрать весь его чемодан и всю одежду порезать ножницами. Я даже додумалась оставить записку корявым почерком, где было написано: «Простите. Вор Вася». Когда все вскрылось, родители меня даже не ругали, а посмеялись и сказали, что «вор Вася» — это известный негодяй в юбке и с косичками. © Палата № 6 / VK

Хотелось попкорна, но мама сказала, что перекус перебьет аппетит. Поэтому, когда она уехала по делам, я втихаря приготовил порцию. Когда мама вернулась, запаниковал и выбросил попкорн за окно. Конечно, она сразу поняла, что я сделал, потому что не только весь дом пропах, но мне еще удалось метнуть попкорн прямо на подъездную дорожку и в тот момент, когда мама подруливала к дому. © Arcinbiblo12 / Reddit

До тех пор пока мне не исполнилось лет 7, я считал, что чаевые, которые мои родители оставляют при посещении ресторана, — забытые ими деньги. Поэтому всегда брал их и пихал обратно в мамину сумочку. И так было, пока я не заявил маме с папой, что устал следить за тем, чтобы они не разбрасывались деньгами в кафе и ресторанах. © violencias / Reddit

Мы с сестрой, городские дети, решили подсобить бабуле в деревне, пока та отлучилась куда-то по своим делам, и, как она хотела, «пересадить цветочки» в саду. В общем, кто же знал, что пересадить — это значит переместить их в другое место, а не посадить наоборот — корнями наружу, а бутонами в землю! © RoadRunner13 / Pikabu

В детстве мне не нравилась моя прическа — челка сильно мешала. Поэтому однажды, когда родители уехали, я взяла ножницы и обкромсала ее. Испугалась, что будут ругать, поэтому спрятала следы «преступления» в мусорном ведре, а ножницы вовсе за шкаф закинула. Первым, что сказала мама, было: «Насть, а где твоя челка?» Я никак не могла понять, как мама догадалась о моей проделке — я же волосы выбросила! © Палата № 6 / VK

Мой папа говорит: «Если не хочешь, чтобы твое чадо уничтожило какую-то вещь, не держи ее дома». Он придумал это изречение после того, как мне захотелось порисовать, но я не нашел бумаги. У папы была коллекция книг, и я решил, что не буду брать красивые, а раскрашу какую-нибудь старенькую, замусоленную. Оказывается, это было первое издание Марка Твена. © yesiambetter / Reddit

Мне так нравились ножницы, что однажды, пока мама была в другой комнате, я их схватил и вырезал дыру в занавеске, потом в футболке. Какое это было удовольствие! Через некоторое время не было такой ткани в комнате, из которой я бы не выстриг кусок. В итоге ножницы спрятали от меня на долгие годы. © Successful_Ranger_19 / Reddit

В детстве тащилась от одной певицы. Недавно была в гостях у родителей, мама достала кассеты со старыми записями. На одной из них был записан мой «концерт». Нарядилась я в бабушкин халат, напялила на голову верхушку швабры, чтобы хоть как-то изобразить шевелюру, на ногах мамины туфли с каблуками, еле-еле стою и ору на всю квартиру: «Гуляй, шальная!» Мама вспомнила, что в тот день я так орала эту песню, что под вечер пришли соседи с просьбой хотя бы репертуар поменять. А я просто другой песни не знала, вот и пела целый день одно и то же. © Палата № 6 / VK

Устроила на улице истерику, мама сказала: «Будешь так себя вести — отдам вот этому дяде». Я решила посмотреть какому. Оказалось, красивому, голубоглазому и молодому. Я тут же свалила от мамы и схватила парня за руку. Вторая истерика случилась тогда, когда меня попробовали от него оттащить. © Палата № 6 / VK

В детстве я думал, что, если закинуть товар в тележку в магазине, он автоматически становится моим. Никакой оплаты, главное — положить. Когда взрослые брали меня с собой, ходил и набивал телегу всем, что под руку попадалось. А родители потом ходили и выгружали обратно. © crazytbh / Reddit

Родители парковались у ТЦ, и одна юркая дама заняла место, которое они ждали. Благодаря ей я узнал много новых красочных эпитетов, жаль мне запретили их повторять. И вот заходим мы в магазин и оказываемся с этой шустрой дамой в одном лифте. Тут я и выдал: «Знаете, я не должен повторять то, что мои родители сказали о вас в машине». Она ответила что-то вроде: «Это, наверное, к лучшему», а мама c папой сильно смутились. © PlutosBeard / Reddit

В детстве терпеть не мог сыр. И вот с мамой заходим в гастроном и я вижу кусок с циферками. Начинаю клянчить и говорить, как мне хочется сыра. Мама говорит: «Да не будешь ты его есть!» Но я выпрашиваю, и мама сдается и покупает огромный кусок. Когда мы вернулись домой, я обнаружил, что нам взвесили кусман без циферок. И конечно, схлопотал за то, что отказался его есть. © azloy74 / Pikabu

После выпуска из детского сада я всячески старался не сталкиваться со своими бывшими воспитателями. Жили мы в маленьком городе, и иногда доходило до грубого игнорирования. А дело было в том, что я очень хотел, чтобы кто-то из них сказал фразу «Давно не виделись». Но чувствовал, что для того, чтобы произнести ее, мне нужно какое-то время не попадаться им на глаза. Не знаю, почему я думал, что услышать в свой адрес слова «Давно не виделись» так круто. Наверное, телевизора пересмотрел. © KwaggaSnaakseWoord / Reddit

Я в детстве как-то помогла маме моей лучшей подруги. И она меня после за это похвалила, мол, ты прямо героиня, супердевочка. Я хотела сказать: «Спасибо, я люблю помогать старшим», но почему-то оговорилась и сказала: «Спасибо, я люблю помогать старым». Она прямо расстроилась, а я чуть не провалилась от стыда, до сих пор рука к лицу тянется при этом воспоминании. © kfati / Pikabu

Когда я училась в 1-м классе, мне оставляли суп в ковшике, чтобы я его разогревала и ела. Есть суп не хотелось, поэтому выплескивала его в окно. Не помню, сколько раз я так делала, но в один злополучный день мама решила на обед сбегать домой. И вот ковшик высовывается, супчик выливается, и в этот момент я вижу маму, выходящую из арки дома напротив. А мама в тот момент смотрит на свое родное окошко. Этот супчик мне уже лет 30 припоминают. © Olya1984 / Pikabu

