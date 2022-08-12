17 предметов, из-за которых раньше нам пришлось бы попыхтеть над энциклопедиями. А сейчас есть интернет

До того как в нашей жизни появился интернет, люди искали интересующую информацию в энциклопедиях или спрашивали друг друга. С интернетом все стало намного проще — там можно найти что угодно. И не только найти — существуют целые онлайн-сообщества, в которых пользователи делятся своими знаниями.

Мы в ADME наткнулись на 17 необычных предметов и конструкций, и нам стало любопытно узнать их предназначение.

1. Расширяющееся металлическое кольцо с декоративной крышкой и ручками

Это часть винтажной сумочки. Кольцо обшивается тканью, и получается стягивающий механизм для закрытия сумки. © LaaSirena / Reddit

2. «Что это за металлические штуки в углах лестницы и для чего они нужны?»

Это угловые пылезащитные устройства. Они упрощают выметание пыли из углов. © jackrats / Reddit

3. Крошечный бакелитовый унитаз с ложкой

Это новомодная емкость для горчицы. © Foundation_Wrong / Reddit

4. «Разбираю поддоны. В отверстиях остаются розовые следы от гвоздей. Такая же розовая пыль — на самих гвоздях»

На гвоздях есть виниловое покрытие, которое «тает», когда гвозди забивают в древесину, из-за трения. Эта смазка нужна, чтобы гвозди можно было забивать с помощью пневматического оборудования. Покрытие остывает и лучше закрепляет гвозди в древесине. © DoctorOfMeat / Reddit



5. «Что это за хромированная штука возле унитаза и держателя туалетной бумаги?»

Похоже на подставку для журналов. Литература — важная категория принадлежностей для уборных. По крайней мере так было раньше, до появления смартфонов. © EspritFort / Reddit

6. «На вид метров 12 в длину. Снаружи никаких надписей, и, кажется, внутри ничего нет. Около 7,5 м от земли. Никаких признаков жизни вокруг этой штуки на много километров»

Скорее всего, это была весовая будка для шахты. Поскольку сооружение находится на территории шахты и для его постройки нужно было оборудование. © RiptideJane / Reddit

7. «Что это за полка у меня в стене? Прорезь внизу наводит на мысль, что у нее есть специальное назначение»

Это полка для телефона, вниз клали адресную книгу. © dj4s*** / Reddit

8. Колючие штуки на земле на заправке

Это для птиц, чтобы они не вили здесь гнезда. © wierdmeout13 / Reddit

9. «Нашел этот предмет в комиссионном магазине. Сделан вроде из чего-то похожего на инструментальную сталь. Есть штамп, на котором можно разобрать слово „мельник“, а дальше непонятно»

Выглядит как насадка для вырезания больших кругов во времена, когда использовали коловороты вместо дрели. © JasonStrode / Reddit

10. Найдено в лагере 1955 года. Все части из листового металла. Можно крепить к стене. На единственной разборчивой маркировке указан патент

Настенное крепление и светоотражатель для масляной лампы. © George__Hale / Reddit

11. «Медная табличка с процарапанным именем и двумя датами. Я нашел ее в земле на ферме своих родителей»

Это гробовая табличка, которую сделали, скорее всего, на фабрике по производству столовых приборов. Раньше она «принадлежала» женщине из моего города по имени Кэтрин Хили! Мы не знаем точно, почему она исцарапана. Вероятно, табличка была с дефектом, и ее выбросили. © christopherwaverly / Reddit

12. Низко расположенные зеркала с обеих сторон передней части вагона монорельса в аэропорту Хитроу

Эти зеркала нужны, чтобы проверять, не остались ли под сиденьями подозрительные, бесхозные или забытые сумки. © Southpontiac / Reddit

13. «Что это за металлический куб высотой 4,5 см с овальной выемкой?»

Дикое предположение, но я видел, что такую штуку использовали для открывания бутылок. Царапины на металле подтверждают эту версию. © WittySmoke / Reddit



14. Промышленная вентиляционная будка посреди парка

Подземный резервуар объемом 80 000 м3. «На территории старой школы Линдберга площадью 24 000 м2 строится подземный резервуар. На нем будет цементное покрытие, над которым обустроят лужайку. Вероятно, она будет служить футбольным полем». © Cr3X1eUZ / Reddit

15. «Как используется этот ящик? Кажется, отверстия сбоку имеют особое предназначение. Нашли его на ярмарке, где обмениваются ненужными вещами»

Похоже на ящик для журналов. © jackrats / Reddit

16. Эта деревянная платформа на вершине горы выглядит как трамплин в никуда. Квадрат со стороной около 5 м

Это площадка для запуска дельтапланов. Им нужна лишь небольшая стартовая платформа. Нам, парапланеристам, нужно немного больше места. © _Piratical_ / Reddit





17. Деревянный ящик без крышки со странным узором внутри. Размер примерно 45×76×8 см

Это выглядит как штамп для изготовления формы из песчано-глинистой массы для отливки стальной решетки. © midrandom / Reddit