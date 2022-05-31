17 смельчаков, которые выбирают неординарные вещи без оглядки на мнение окружающих
Среди нас живут своеобразные бунтари, которые мыслят нестандартно и всячески стараются привнести в свою жизнь нотки безумия. У них нет желания пользоваться банальной посудой, носить непримечательную обувь и ездить на машине, которая теряется в потоке похожих. Они выбирают себе такие вещи, которые мгновенно притягивают внимание всех вокруг.
Мы в ADME тоже любим неординарные предметы, которые выполняют привычную функцию, но выглядят ну совсем уж непривычно.
«Моей жене эти ножи сначала не понравились, пока она не попользовалась ими и не поняла, что они намного лучше старых»
«Урвала в комиссионке микроволновку Hello Kitty, она мне жутко нравится»
«Купила крошечное седло, хотя цена, конечно, была немного завышена»
«Новые духи моей девушки»
«Мой муж: „Ты уверена, что хочешь это?“
Я (33 года): „Конечно, там же столько животных!“»
«Такие находки бывают раз в жизни. Я сразу же купила этот набор тарелок, как только его увидела»
«Я купил себе тапочки в виде лобстеров»
«Наткнулся на такую корову»
«Мне 37, и только что я купил такой же поднос с Бэтменом, какой у меня был в детстве»
«Сегодня по пути на работу увидел у девушки браслет из вилки»
«Bluetooth-колонка в виде кота. Думаю, я вернусь в магазин и куплю ее»
«Убирали в бабушкином шкафу и нашли это сокровище»
«Откопал подвесное кашпо в виде кита»
«Сегодня купил эту красоту. Я мечтал о ней с детства, и моя мечта сбылась»
«Купила себе сумочку, сделанную из старого пожарного шланга и парашютного шелка»
«Я не мог не купить его»
«Моя подруга купила себе тапки»
А у вас дома есть какие-то вещи, которые заметно отличаются от аналогов (например, красная стиральная машина)?
Фото на превью SoophieArt / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 смельчаков, которые выбирают неординарные вещи без оглядки на мнение окружающих
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