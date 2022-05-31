17 смельчаков, которые выбирают неординарные вещи без оглядки на мнение окружающих

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Среди нас живут своеобразные бунтари, которые мыслят нестандартно и всячески стараются привнести в свою жизнь нотки безумия. У них нет желания пользоваться банальной посудой, носить непримечательную обувь и ездить на машине, которая теряется в потоке похожих. Они выбирают себе такие вещи, которые мгновенно притягивают внимание всех вокруг.

Мы в ADME тоже любим неординарные предметы, которые выполняют привычную функцию, но выглядят ну совсем уж непривычно.

«Моей жене эти ножи сначала не понравились, пока она не попользовалась ими и не поняла, что они намного лучше старых»

«Урвала в комиссионке микроволновку Hello Kitty, она мне жутко нравится»

«Купила крошечное седло, хотя цена, конечно, была немного завышена»

«Новые духи моей девушки»

«Мой муж: „​Ты уверена, что хочешь это?“

Я (33 года): „Конечно, там же столько животных!“»

«Такие находки бывают раз в жизни. Я сразу же купила этот набор тарелок, как только его увидела»

«Я купил себе тапочки в виде лобстеров»

«Наткнулся на такую корову»

«Мне 37, и только что я купил такой же поднос с Бэтменом, какой у меня был в детстве»

«Сегодня по пути на работу увидел у девушки браслет из вилки»

«Bluetooth-колонка в виде кота. Думаю, я вернусь в магазин и куплю ее»

«Убирали в бабушкином шкафу и нашли это сокровище»

«Откопал подвесное кашпо в виде кита»

«Сегодня купил эту красоту. Я мечтал о ней с детства, и моя мечта сбылась»

«Купила себе сумочку, сделанную из старого пожарного шланга и парашютного шелка»

«Я не мог не купить его»

«Моя подруга купила себе тапки»