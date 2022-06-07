17 твитов о парочках, наблюдать за отношениями которых любопытнее, чем смотреть мексиканский сериал
Ученые выяснили, что в основе счастливого брака лежит доброта. Женщины и мужчины, которые были щедры на теплые слова, заботились о своем супруге, состояли в наиболее длительных и гармоничных отношениях.
Редакция ADME отнюдь не считает этот факт открытием. Более того, мы убеждены, что в основе абсолютно любых нормальных отношений лежит доброта. А вот что составляет основу мелодраматичных отношений партнеров из следующих твитов — оставляем судить вам.
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Какой поступок вашей второй половинки больше всего впечатлил, раздосадовал или обрадовал вас?
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