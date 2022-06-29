17 выдумщиков, которые дали старой мебели второй шанс и не прогадали

Во время ремонта или даже небольшой перестановки для многих из нас старая мебель превращается в источник головной боли. Мы думаем, куда бы ее приткнуть, отвозим на дачу или вовсе выбрасываем. Однако есть люди, для которых подобные вещи — настоящий подарок. Так, ветхий комод может превратиться в идеальный подарок для дочери, а сломанный каркас кровати стать крутой подставкой для цветов.

Мы в ADME с удовольствием понаблюдали за результатами работы умельцев из сети. И теперь точно знаем, что любую старую вещь можно превратить в стильный предмет интерьера, если проявить немного фантазии. А из бонуса вы узнаете, как легко можно прокачать смекалку и при этом успеть отдохнуть.

«Взяла на распродаже дешевую тумбочку и добавила ей красок. По бокам наклеила обои, а спереди — оберточную бумагу»

«Дочь очень злилась, когда я притащил в дом сломанный каркас кровати. Но быстро изменила мнение, как только увидела, что получилось в итоге»

«Запилил себе трон для работы из подручных материалов. Слева — то, как табурет выглядел до переделки»

«Немного оживил наш старый шкафчик»

«Подставка для принтера готова. Я просто снял сиденье со старого офисного стула и на его место прикрутил деревяшку»

«Купили комод почти даром и переделали в кое-что особенное для нашей дочки — огромной фанатки Гарри Поттера»

«Нашел этот хлам на обочине. Не совсем доволен своей работой, но теперь кресла-качалки выглядят так»

«Для меня брошенная мебель — это чистый холст»

«Спасла несколько винтажных стульев с помощью новой обивки»

«Обновил чей-то выброшенный комод. Отпавшую дверцу просто приклеил, а дерево отшлифовал и покрыл новой краской»

«Кажется, неплохо вышло для первого раза. По крайней мере, я старался»

«Попросила я тут отца сделать коленный стул, чтобы не сидеть буквой С. А он ничего лучше не придумал, чем собрать его из старого шкафа»

«Нашел на мусорке старый комод, докупил недостающий ящик и камни, чтобы сделать стильные ручки. Теперь этот красавчик неплохо впишется в спальню»

«Купил стул за копейки под восстановление. Был момент, когда мне казалось, что делаю только хуже, но в итоге я остался доволен работой»

Реставрация столика из 60-х

«Не смог пройти мимо очаровательного шкафчика, который стоял возле мусорки. Сейчас он преобразился и красуется у меня дома»

«Хочу отдать должное жене. Это она придумала старый письменный стол переделать в пеленальный для нашей детской»

Бонус

Очевидно, что у умельцев из нашей статьи золотые руки, а голова работает просто отлично. Если вы также хотите проверить свою сообразительность и одновременно немного отдохнуть, попробуйте сыграть в Candy Riddles. Эта головоломка «3 в ряд» наверняка не оставит вас равнодушными.