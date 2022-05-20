18 человек, которые случайно нашли ответ на вопрос «Что будет, если?..»

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Второпях мы каждый день что-то забываем: почистить зубы, вынести мусор, выключить свет и прочие мелочи. Но иногда наша невнимательность может вылиться в любопытный результат. Например, можно нечаянно вырастить новую «цивилизацию» в кастрюле с забытым рисом или сломать стакан с помощью масла.

Мы в ADME считаем, что легкая рассеянность не повод раздражаться. Лучше воспринимать все с долей юмора, как герои нашей подборки.

«Я забыл оливковое масло в сумке на целый год»

«Как забытые бутылки взорвались в моей морозилке»

«Родители уехали в отпуск, и я только что заметил эту кастрюлю с рисом, которая простояла 2–3 недели»

«Сотрудник забыл добавить воды перед тем, как разогревать лапшу быстрого приготовления в микроволновке»

«Оставила свой солнцезащитный крем на улице на несколько дней, и информация о продукте на обратной стороне превратилась в „алфавитный суп“»

«Мы посадили это дерево 10 лет назад и забыли вынуть бирку»

«Я оставил своего миньона возле окна на 10 лет»

«Мой парень забыл масло в микроволновке, и оно идеально разрезало основание стакана на 2 части»

«Оставил свои рабочие перчатки на улице на пару дней. Пошел за ними и обнаружил вот это»

Стеклянный шар оставил след на деревянном столе

«Красил края пола и обмакнул кисть в свою чашку кофе»

«Взяла не тот флакон, и теперь все мои шоколадные печенья имеют странный вкус»

«Экстракт ванили». «Экстракт лимона».

«Через 2 часа после начала смены я заметил, что утром надел разные туфли»

«Моя сестра оставила посуду в раковине более чем на месяц»

«Пыталась испечь печенье маме и забыла добавить муку»

«Случайно оставил пакет с семенами травы на улице под дождем»

«Я забыл добавить кое-что важное в свой утренний кофе»

«Жена оставила свои шлепанцы в багажнике примерно на год. И теперь они такие. По непонятной причине только один из них уменьшился»