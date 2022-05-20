18 человек, которые случайно нашли ответ на вопрос «Что будет, если?..»
Второпях мы каждый день что-то забываем: почистить зубы, вынести мусор, выключить свет и прочие мелочи. Но иногда наша невнимательность может вылиться в любопытный результат. Например, можно нечаянно вырастить новую «цивилизацию» в кастрюле с забытым рисом или сломать стакан с помощью масла.
Мы в ADME считаем, что легкая рассеянность не повод раздражаться. Лучше воспринимать все с долей юмора, как герои нашей подборки.
«Я забыл оливковое масло в сумке на целый год»
«Как забытые бутылки взорвались в моей морозилке»
«Родители уехали в отпуск, и я только что заметил эту кастрюлю с рисом, которая простояла 2–3 недели»
«Сотрудник забыл добавить воды перед тем, как разогревать лапшу быстрого приготовления в микроволновке»
«Оставила свой солнцезащитный крем на улице на несколько дней, и информация о продукте на обратной стороне превратилась в „алфавитный суп“»
«Мы посадили это дерево 10 лет назад и забыли вынуть бирку»
«Я оставил своего миньона возле окна на 10 лет»
«Мой парень забыл масло в микроволновке, и оно идеально разрезало основание стакана на 2 части»
«Оставил свои рабочие перчатки на улице на пару дней. Пошел за ними и обнаружил вот это»
Стеклянный шар оставил след на деревянном столе
«Красил края пола и обмакнул кисть в свою чашку кофе»
«Взяла не тот флакон, и теперь все мои шоколадные печенья имеют странный вкус»
«Экстракт ванили». «Экстракт лимона».
«Через 2 часа после начала смены я заметил, что утром надел разные туфли»
«Моя сестра оставила посуду в раковине более чем на месяц»
«Пыталась испечь печенье маме и забыла добавить муку»
«Случайно оставил пакет с семенами травы на улице под дождем»
«Я забыл добавить кое-что важное в свой утренний кофе»
«Жена оставила свои шлепанцы в багажнике примерно на год. И теперь они такие. По непонятной причине только один из них уменьшился»
А какие подобные случаи были у вас?
Фото на превью DrChurch2018 / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек, которые случайно нашли ответ на вопрос «Что будет, если?..»
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