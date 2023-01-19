18 человек, которые в быту доведут до ручки даже ангела

У каждого случаются курьезные моменты с членами семьи или соседями, когда наши домашние привычки и представления об уюте расходятся. Мы выбрали фотоистории пользователей сети о том, как домочадцы умудряются поставить их в ступор и не краснеть. Между тем признаем, что жизнь была бы слишком скучной без таких людей с их выходками.

«Мои родители с сестрой уехали в небольшой отпуск. Они оставили после себя эту гору посуды. Пожалуй, не буду трогать до их возвращения»

«Давайте пожелаем моему соседу удачи! Ему, наверное, тяжело по жизни»

Когда экономия домочадцев немного раздражает

«Вернулся домой и застал такую картину. Годами прошу жену использовать утром микроволновку»

«После многих лет я, видимо, единственный в семье, кто понимает, как работает гравитация»

«Обычный перекус моих соседей по комнате»

«Оставила сестру дома в выходные. Вот как выглядел мой новый нож, когда я вернулась»

«Мясо, которое пролежало в машине 2 дня. Папа говорит, что его все еще можно есть»

«Чайная коллекция одной из моих соседок»

Надписи на чаях: «Позитивная энергия», «Снятие стресса», «Суперантиоксидант», «Перед сном».

«Какой я оставил ванную и какой ее оставил брат»

«Работаю из дома. Дети зашли в мой домашний кабинет и опрокинули монитор»

«Моя мама всегда делает дырки в упаковке с едой для того, чтобы та, как она считает, не испортилась. А в доме полно тараканов»

«Заранее купила чизкейк на Рождество. Когда родители помогали накрыть на стол, они принесли торт наполовину съеденным!»

«Мой племянник переставил буквы Санты»

Надпись: «Сатана».

«Дети вернулись домой после колледжа»

«Почти двое суток наводил порядок. Вернулся домой поздно — и снова хаос»

«Вчера сонная соседка собиралась готовить пасту. Вот что я увидела утром»

«У нас в холодильнике стоит этот сок»

Надпись: «Употребить до 18 сентября 2015-го».