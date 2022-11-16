18 человек отправились в магазин за покупками, а нашли кое-что позанятнее

Как правило, мы редко ходим в магазины так, чтобы, помимо поиска нужных товаров, тщательно рассматривать все вокруг. А для многих и подавно идеальное посещение магазина можно описать так: чем быстрее, тем лучше. Так и упускаем из виду занятные детали, которые припасены на витринах и не только. Однако некоторые внимательные покупатели только рады поделиться со всеми своими находками из магазинов разных стран.

«Я живу в сельской местности в Вирджинии. В местном магазине на морозильниках есть наклейки, обозначающие, что в них можно хранить медвежатину и оленину»

В местном магазинчике продаются страусиные яйца

В британском супермаркете больше не указывают срок годности на свежих продуктах, чтобы сократить пищевые отходы

«В антикварной лавке в моем городе продаются окаменелые яйца динозавров. Их стоимость — $ 45 000»

«Нашел на прилавке вот такой кусок ветчины, внутри которого макароны с сыром»

Только посмотрите на количество камер в новом магазине

«Нашел незваную гостью — черную вдову — в своем винограде»

Когда наскучил кленовый сироп обычного цвета, можно купить синий

Здесь продается около 50 видов майонеза

В магазинчике неподалеку продаются вафли голубого цвета

Кто-то выложил картошкой слово «любовь»

Курица-халк в продуктовом магазине

В супермаркете выделили специальное место, чтобы «припарковать» тележку

На пачки с фисташками прикрепили противокражные бирки

На парковке местного магазина есть специальные углубления, чтобы тележка никуда не укатилась, пока складываешь покупки в машину

«Работаю в магазине красок. Об этот выступ мы вытираем пальцы после проверки цвета краски»

В магазине Монреаля под каждым соусом есть показатель остроты по шкале Сковилла

Полная витрина разного сыра в продуктовом в Иллинойсе, большинство видов сделано на молочных фермах соседнего штата