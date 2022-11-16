18 человек отправились в магазин за покупками, а нашли кое-что позанятнее
Как правило, мы редко ходим в магазины так, чтобы, помимо поиска нужных товаров, тщательно рассматривать все вокруг. А для многих и подавно идеальное посещение магазина можно описать так: чем быстрее, тем лучше. Так и упускаем из виду занятные детали, которые припасены на витринах и не только. Однако некоторые внимательные покупатели только рады поделиться со всеми своими находками из магазинов разных стран.
«Я живу в сельской местности в Вирджинии. В местном магазине на морозильниках есть наклейки, обозначающие, что в них можно хранить медвежатину и оленину»
В местном магазинчике продаются страусиные яйца
В британском супермаркете больше не указывают срок годности на свежих продуктах, чтобы сократить пищевые отходы
«В антикварной лавке в моем городе продаются окаменелые яйца динозавров. Их стоимость — $ 45 000»
«Нашел на прилавке вот такой кусок ветчины, внутри которого макароны с сыром»
Только посмотрите на количество камер в новом магазине
«Нашел незваную гостью — черную вдову — в своем винограде»
Когда наскучил кленовый сироп обычного цвета, можно купить синий
Здесь продается около 50 видов майонеза
В магазинчике неподалеку продаются вафли голубого цвета
Кто-то выложил картошкой слово «любовь»
Курица-халк в продуктовом магазине
В супермаркете выделили специальное место, чтобы «припарковать» тележку
На пачки с фисташками прикрепили противокражные бирки
На парковке местного магазина есть специальные углубления, чтобы тележка никуда не укатилась, пока складываешь покупки в машину
«Работаю в магазине красок. Об этот выступ мы вытираем пальцы после проверки цвета краски»
В магазине Монреаля под каждым соусом есть показатель остроты по шкале Сковилла
Полная витрина разного сыра в продуктовом в Иллинойсе, большинство видов сделано на молочных фермах соседнего штата
А вам запоминался поход в магазин какими-то деталями?
Фото на превью kozhevnikov / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 человек отправились в магазин за покупками, а нашли кое-что позанятнее
Поделиться этой статьёй