18 девушек показали наряды, в которых они чувствуют себя самыми обаятельными и привлекательными

Порой стоит просто примерить перед зеркалом новое платье — и настроение поднимается само собой. Одно только предвкушение того, что в скором времени знакомые и семья увидят нас в новом образе, вызывает улыбку. А если этот наряд связан с каким-нибудь приятным событием или подарен близким человеком, то удовольствия вдвое больше.

«До беременности я была очень стройной, сейчас мне сложно подобрать одежду. Поэтому я сама сшила это платье. Чувствую себя красавицей»

Ты выглядишь прямо как королевская особа. © oldestweeb / Reddit

«Это мое свадебное платье 1990 года. Я надеялась, что одна из 3 дочерей наденет мой наряд на свою свадьбу. Но оно кажется им смешным»

«Чувствую себя Барби в этом платье 1980-х»

«Кто сказал, что беременность не может быть гламурной? Это плащ 1970-х годов, а меховую шапку я купила на винтажной ярмарке»



«Моя девушка любит наряжаться средневековой принцессой»



«Мне так понравилось платье бабушки на фото 1950-х годов, что я решила сшить точно такое же»

«Прикупила блузку 1980-х и юбку 1990-х годов. Чувствую себя на миллион долларов»

«Учеба выбила меня из колеи, очень нужно было как-то приподнять настроение. Нарядилась просто так, без причины, и почувствовала себя лучше»

«Мне никогда не нравилась моя внешность. Я мечтала, что когда-то стану красивой. А на своем выпускном я наконец-то почувствовала себя принцессой»

«Свекровь подарила мне платье, которое она носила в школе в 1960-х годах»

«Вчера на 100-летие моей бабули я надела платье, которое она сшила в 1959 году»

«В этом платье я чувствую себя красивой»

«Я нашла свадебное платье, в котором чувствую себя принцессой. В прошлые выходные я вышла в нем замуж за своего лучшего друга»

«Я лет 10 не чувствовала себя комфортно в шортах. А теперь счастлива, что снова научилась любить себя»

«Мне трудно купить подходящую одежду, и я сама сделала выкройку платья. Извините за безумную позу чайника»



«Мое свадебное платье. Цвет реальный, это не фотошоп»

«Вот что бывает, когда мероприятие отменяется: хлопочу по дому в вечернем платье»

«Это я в свадебном платье и спустя 5 лет, в разводе»

Где ты взяла это платье? Выглядишь просто потрясающе. © kozmic_blues / Reddit