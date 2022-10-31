18 девушек показали наряды, в которых они чувствуют себя самыми обаятельными и привлекательными
Порой стоит просто примерить перед зеркалом новое платье — и настроение поднимается само собой. Одно только предвкушение того, что в скором времени знакомые и семья увидят нас в новом образе, вызывает улыбку. А если этот наряд связан с каким-нибудь приятным событием или подарен близким человеком, то удовольствия вдвое больше.
«До беременности я была очень стройной, сейчас мне сложно подобрать одежду. Поэтому я сама сшила это платье. Чувствую себя красавицей»
- Ты выглядишь прямо как королевская особа. © oldestweeb / Reddit
«Это мое свадебное платье 1990 года. Я надеялась, что одна из 3 дочерей наденет мой наряд на свою свадьбу. Но оно кажется им смешным»
«Чувствую себя Барби в этом платье 1980-х»
«Кто сказал, что беременность не может быть гламурной? Это плащ 1970-х годов, а меховую шапку я купила на винтажной ярмарке»
- Ты излучаешь колдовские флюиды. © nerd-thebird / Reddit
«Моя девушка любит наряжаться средневековой принцессой»
«Мне так понравилось платье бабушки на фото 1950-х годов, что я решила сшить точно такое же»
«Прикупила блузку 1980-х и юбку 1990-х годов. Чувствую себя на миллион долларов»
«Учеба выбила меня из колеи, очень нужно было как-то приподнять настроение. Нарядилась просто так, без причины, и почувствовала себя лучше»
«Мне никогда не нравилась моя внешность. Я мечтала, что когда-то стану красивой. А на своем выпускном я наконец-то почувствовала себя принцессой»
«Свекровь подарила мне платье, которое она носила в школе в 1960-х годах»
- Вижу, что ваш муж одобряет. © Longjumping_Bed2907 / Reddit
«Вчера на 100-летие моей бабули я надела платье, которое она сшила в 1959 году»
«В этом платье я чувствую себя красивой»
«Я нашла свадебное платье, в котором чувствую себя принцессой. В прошлые выходные я вышла в нем замуж за своего лучшего друга»
«Я лет 10 не чувствовала себя комфортно в шортах. А теперь счастлива, что снова научилась любить себя»
«Мне трудно купить подходящую одежду, и я сама сделала выкройку платья. Извините за безумную позу чайника»
«Мое свадебное платье. Цвет реальный, это не фотошоп»
«Вот что бывает, когда мероприятие отменяется: хлопочу по дому в вечернем платье»
«Это я в свадебном платье и спустя 5 лет, в разводе»
- Где ты взяла это платье? Выглядишь просто потрясающе. © kozmic_blues / Reddit
А у вас есть одежда, в которой вы, словно по мановению волшебной палочки, начинаете чувствовать себя лучше?
Фото на превью astridbowie / Reddit
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