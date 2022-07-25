18 доказательств того, что в магазин можно ходить не только за продуктами, но и за впечатлениями
На выходных многие устраивают променад по магазинам. Закупиться продуктами на неделю, забежать на фуд-корт в торговом центре, посмотреть, что нового на витринах. И вроде процесс уже привычный, а места знакомые настолько, что наперед понятно, на какой полке что лежит. Но иногда стоит пристальнее поразглядывать прилавки, да и сами торговые площадки.
Мы в ADME тоже порой берем свои авоськи и мчим в магазин за хлебом, а натыкаемся там на нежданные открытия.
«Вот что я обнаружил на фуд-корте. Не перед каким-то магазином или у входной группы, а просто так посреди зала»
«Просто зашел на парковку местного магазинчика»
«На прокладках написано: „Доверяют миллионы мужчин“. Серьезно?»
- Так это же мужские прокладки для защиты от протеканий. Урологические. В чем проблема? © mystic3030 / Reddit
Вот уж где гениальные скидки: половина пирога за половину стоимости
«Такие вот мармеладные конфеты „Макароны с сыром“ я нашла в магазине»
- А теперь главный вопрос: они со вкусом сыра? © lizzpop2003 / Reddit
- Если честно, я даже попробовать не рискую. © Astronomylover999999 / Reddit
«У нас тут в местном магазинчике радужные пончики продают»
Вот так находка — розовый ананас
- Что если положить его на пиццу вместе с ветчиной или беконом, вот же кто-то удивится. © Hemagoblin / Reddit
«Это, должно быть, самая странная вещь, которую я когда-либо видел на прилавке»
«Поленья для костра с ароматом жареного цыпленка».
Видимо, охрана пыталась выдворить этого приятеля из магазина. Но тщетно
«Роботы в местном супермаркете следуют за тобой и говорят: „Торопись и покупай“. Чувствую себя неловко»
«Насмотреться не могу на то, как мне продукты упаковали в сумку в супермаркете»
- Парень, который складывал их, просто мастер тетриса. © giacFPV / Reddit
«Так рад, что вместо пластиковых пакетов стали предлагать покупателям бумажные»
«Эту ложку-нож-вилку мне бесплатно всучили в супермаркете»
Тут продаются камни, которые в принципе можно собрать на парковке этого же магазина
Прикрепили вокруг полок с продукцией зеркала, чтобы создавать впечатление, что те уходят в бесконечность
В некоторых немецких супермаркетах у выхода стоят лотки с бесплатными витаминами для домашних животных
В этом мясном магазине есть торговый автомат, в котором можно купить продукты, когда магазин закрывается
- И по выходным тоже, так что эта машина — спасение для всех, кто затевает спонтанные пикники. © nunatakq / Reddit
Как эта штука называется? Хлебометр?
«Выберите толщину слайса — мы нарежем, как вам удобно».
А вы что в последнее время увлекательного видели в магазинах?
Фото на превью commmingtonite / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что в магазин можно ходить не только за продуктами, но и за впечатлениями
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