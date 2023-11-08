18 фото из других стран, глядя на которые приходится придерживать челюсть

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Порой, приезжая в другую страну, диву даешься насколько разным может быть быт людей, их привычки и даже окружающая среда. Читайте дальше и узнаете, почему в одном из испанских кафе к вам за столик могут подсадить мягкую игрушку и многое другое.

«На моих японских рабочих ботинках есть присоски, позволяющие ходить по крышам, покрытым керамикой»

«Вот какая надпись была в туалете отеля в Миннеаполисе»

«Чтобы сберечь чистую воду, мы используем дождевую воду для бачков»

«В Гонконге подают пирожные в виде костей для игры Маджонг»

«В Малайзии есть специальные вагоны, куда могут войти только женщины»

«На остановках во Франции есть порты для зарядки гаджетов»

«Вот так выглядит туалет, совмещенный с раковиной в Токио»

Это не обычные туалеты, а специальные, для людей с колостомой (после операции на кишечнике приходится носить калоприемник — Прим. ADME). Благодаря таким уборным, люди могут путешествовать с комфортом. © rowrowfightthepandas / Reddit

«Coca-Cola в Саудовской Аравии»

Верхняя часть банки покрыта фольгой. Вероятнее всего, это сделано, чтобы банку не приходилось протирать, перед тем как из нее пить.

«В KFC на Филлипинах сахар подают отдельно от холодного чая на разлив»

«У бутылок в Италии есть крепления, благодаря которым крышки не теряются»

«В этом ресторане в Испании персонал сажает на свободные стулья за столик плюшевых мишек. Они составляют гостям компанию»

«Вендинговый автомат с сырами в Швейцарии»

«В аэропорту Греции продают семена»

«Норвегия — страна, где продается точилка-чистилка для морковки»

«В Токио на заправке бензиновые шланги и насосы подвешены, а не стоят на земле»

«Вот как выглядит кофе навынос в Малайзии»

«В моем отеле в Камбодже на стене висит знак, запрещающий разрезать в комнате фрукт дуриан»

«В Буэнос-Айресе уличные скамейки выглядят как пуфики, но сделаны из бетона»

Хотел бы я посмотреть, как кто-то попытается плюхнуться на эту скамейку. © ReleventReferences / Reddit

«В Китае, если ты припарковался не по разметке, на машину цепляют вот такой приборчик, в котором есть таймер и GPS-трекер. Потом заставят заплатить штраф»