18 фотографий, от безупречности которых у любого перфекциониста сердечко забьется быстрее

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Вы, может, и не подозреваете, но наверняка у вас есть свой внутренний перфекционист, который радуется всякий раз, когда видит что-то безупречное. Ну, скажем, идеально круглую луковицу, филигранно нарезанные продукты или просто разложенные в идеальном порядке вещи. А тешить внутреннего перфекциониста — дело нужное, так что мы для этой цели специально собрали умиротворяющую подборку фото.

Рисунок на этом грузовике продолжает линию гор

«Взяла, значит, баночку с таблетками, и вот какая картина передо мной открылась»

Тост, зажаренный до идеального состояния

«Всего-то зачерпнул пальцем шоколадную пасту прямо из банки, и посмотрите, какой узор получился»

«Нашла на берегу озера 2 камешка, а один из них идеально умещается в другой»

«Друг сделал себе коктейль, и оказалось, что напиток имеет такой же цвет, как его шорты»

«Полоски на шерсти моего кота почти безупречно совпадают с рисунком ковра»

Эта луковица — само совершенство

Эта ручка, сделанная из переработанных пластиковых бутылок, отбрасывает тень в форме бутылки. Идеальное совпадение

Это мороженое даже есть не хочется, только любоваться

Это ж каким монстром нужно быть, чтобы окунуть сюда ложку? © IcanSew831 / Reddit

Если долго вглядываться, то можно понять, что это не рыба, а тонко нарезанные помидоры

«Собака, за которой я присматриваю, выглядит точь-в-точь как песик на пачке корма»

Тот момент, когда твоя вторая половинка во всем идеально тебе подходит

Обручальное кольцо жены полностью умещается в моем. © unknown author / Reddit

«Сварил себе кофе в гостинице, и стаканчик наполнился прямо до краев. Я прикоснулся к совершенству»

«Вы только посмотрите, как мой папа хранит свои инструменты»

А вот что случается, когда любитель порядка складывает вещи для переезда

Вот вроде и нашкодил, но так красиво, что даже ругать не хочется