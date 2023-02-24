18 фотографий, от безупречности которых у любого перфекциониста сердечко забьется быстрее
Вы, может, и не подозреваете, но наверняка у вас есть свой внутренний перфекционист, который радуется всякий раз, когда видит что-то безупречное. Ну, скажем, идеально круглую луковицу, филигранно нарезанные продукты или просто разложенные в идеальном порядке вещи. А тешить внутреннего перфекциониста — дело нужное, так что мы для этой цели специально собрали умиротворяющую подборку фото.
Рисунок на этом грузовике продолжает линию гор
«Взяла, значит, баночку с таблетками, и вот какая картина передо мной открылась»
Тост, зажаренный до идеального состояния
«Всего-то зачерпнул пальцем шоколадную пасту прямо из банки, и посмотрите, какой узор получился»
«Нашла на берегу озера 2 камешка, а один из них идеально умещается в другой»
«Друг сделал себе коктейль, и оказалось, что напиток имеет такой же цвет, как его шорты»
«Полоски на шерсти моего кота почти безупречно совпадают с рисунком ковра»
Эта луковица — само совершенство
Эта ручка, сделанная из переработанных пластиковых бутылок, отбрасывает тень в форме бутылки. Идеальное совпадение
Это мороженое даже есть не хочется, только любоваться
- Это ж каким монстром нужно быть, чтобы окунуть сюда ложку? © IcanSew831 / Reddit
Если долго вглядываться, то можно понять, что это не рыба, а тонко нарезанные помидоры
«Собака, за которой я присматриваю, выглядит точь-в-точь как песик на пачке корма»
Тот момент, когда твоя вторая половинка во всем идеально тебе подходит
- Обручальное кольцо жены полностью умещается в моем. © unknown author / Reddit
«Сварил себе кофе в гостинице, и стаканчик наполнился прямо до краев. Я прикоснулся к совершенству»
«Вы только посмотрите, как мой папа хранит свои инструменты»
А вот что случается, когда любитель порядка складывает вещи для переезда
Вот вроде и нашкодил, но так красиво, что даже ругать не хочется
У полосок света, падающих сквозь жалюзи, тот же угол наклона, что и у перил
Фото на превью DOME2DOME / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 фотографий, от безупречности которых у любого перфекциониста сердечко забьется быстрее
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