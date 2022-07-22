18 кулинаров, которым хочется положить руку на плечо и сказать: «Может, доставку?»
У всех бывали провалы на кухне, но нужно смотреть на это с юмором. Тем, кто любит экспериментировать с едой, такие ситуации не чужды: то блинчики сгорят, то печенья выйдут жесткими, а то и вовсе получится непонятная масса, которая будет сниться в кошмарах.
Мы в ADME считаем, что не нужно расстраиваться из-за неудачно получившегося блюда. Главное, чтобы оно было приготовлено с любовью.
«Банановый хлеб получился бы отменным, если бы я не добавил целую бутылку красного пищевого красителя»
«Приготовил пиццу в микроволновке, могу поделиться рецептом»
Торт в виде крокодила Локи — то что нужно на 39-й день рождения
Это печенье — самое твердое вещество, известное человечеству. Им можно смолоть камни в муку
«Захотелось хот-догов, но оказалось, что у меня нет кетчупа или горчицы, поэтому я положил туда фасоль»
«Наш семейный рецепт „пасхального хлеба“. Подается холодным»
«Дочка приготовила мне на завтрак блинчик. Я думал, это мясо!»
«Добавил в хлеб лимонад вместо воды»
«У меня закончились чайные пакетики, и на помощь пришли кофейные фильтры и фольга»
«Пожарила клубнику»
«Невеста приготовила для меня такой вот торт»
- Я бы плакал от смеха, если бы это подарили мне. © WildAphrodite / Reddit
«Поэкспериментировал с едой на работе и приготовил бургер из жареного помидора»
- Я обжег язык, просто читая это. © marikwondo / Reddit
«Не было формочки для чизкейка, и вот что у меня вышло»
«Мой сосед по комнате решил проверить, что будет, если пожарить яйца в скорлупе»
«Мой знакомый утверждает, что он профессиональный шеф-повар. Он приготовил этот чизкейк. Без комментариев»
- Я бы попробовал, но только если мне за это заплатят. © munkustrap / Reddit
«Моя девушка приготовила вот такой блинчик. Как теперь его есть?»
«Блинчики получились 3 разных цветов»
- Зато в следующий раз вы не будете их готовить на сильном огне. © sunshinelollipoops / Reddit
Все совершают ошибки. Рукола, уксус и горчица были лишними
А какие кулинарные провалы случались у вас?
Фото на превью snu-snu-tyme / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 кулинаров, которым хочется положить руку на плечо и сказать: «Может, доставку?»
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