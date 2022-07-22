18 кулинаров, которым хочется положить руку на плечо и сказать: «Может, доставку?»

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У всех бывали провалы на кухне, но нужно смотреть на это с юмором. Тем, кто любит экспериментировать с едой, такие ситуации не чужды: то блинчики сгорят, то печенья выйдут жесткими, а то и вовсе получится непонятная масса, которая будет сниться в кошмарах.

Мы в ADME считаем, что не нужно расстраиваться из-за неудачно получившегося блюда. Главное, чтобы оно было приготовлено с любовью.

«Банановый хлеб получился бы отменным, если бы я не добавил целую бутылку красного пищевого красителя»

«Приготовил пиццу в микроволновке, могу поделиться рецептом»

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Это печенье — самое твердое вещество, известное человечеству. Им можно смолоть камни в муку

«Захотелось хот-догов, но оказалось, что у меня нет кетчупа или горчицы, поэтому я положил туда фасоль»

«Наш семейный рецепт „пасхального хлеба“. Подается холодным»

«Дочка приготовила мне на завтрак блинчик. Я думал, это мясо!»

«Добавил в хлеб лимонад вместо воды»

«У меня закончились чайные пакетики, и на помощь пришли кофейные фильтры и фольга»

«Пожарила клубнику»

«Невеста приготовила для меня такой вот торт»

Я бы плакал от смеха, если бы это подарили мне. © WildAphrodite / Reddit

«Поэкспериментировал с едой на работе и приготовил бургер из жареного помидора»

Я обжег язык, просто читая это. © marikwondo / Reddit

«Не было формочки для чизкейка, и вот что у меня вышло»

«Мой сосед по комнате решил проверить, что будет, если пожарить яйца в скорлупе»

«Мой знакомый утверждает, что он профессиональный шеф-повар. Он приготовил этот чизкейк. Без комментариев»

Я бы попробовал, но только если мне за это заплатят. © munkustrap / Reddit

«Моя девушка приготовила вот такой блинчик. Как теперь его есть?»

«Блинчики получились 3 разных цветов»

Зато в следующий раз вы не будете их готовить на сильном огне. © sunshinelollipoops / Reddit

Все совершают ошибки. Рукола, уксус и горчица были лишними