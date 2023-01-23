18 хитрецов, чья находчивость немножко вышла из-под контроля

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Иногда какая-нибудь бытовая хитрость придумывается легко, а порой решение проблемы находится только через некоторое время. Так и возникают действенные, хотя, возможно, немного странные лайфхаки. Например, как легко снять верхний слой шкурки апельсина, как не терять в доме ножницы или как самостоятельно надеть браслет.

«Когда в холодильнике есть что-то, что я должна взять с собой, я беру и привязываю ключи от машины к дверце холодильника»

«Мой парень решил проблему с ложкой вот так»

«Когда я переехала в свою квартиру, была слишком бедна и ленива, чтобы покупать кольца для шторки в ванную. Представляю вам свое решение — пластиковые стяжки»

«Мне нужно было добавить большое количество свежемолотого перца в блюдо. Работает прекрасно»

Как комфортно отметить праздник с детьми

Всегда любила Новый год, но в связи с прибавлением в семье отмечать стало неудобно: дети устают, сбивается режим, да и самочувствие наутро не лучшее. Нашли выход: теперь празднуем на 3 часа раньше, а поздравление в интернете смотрим. В итоге и поели не поздно, и гости спокойно могут доехать домой, и записочки под бой курантов сожгли. Спасибо разным часовым поясам. © Подслушано / Ideer

С помощью приспособления для удаления мозолей можно легко снять верхний слой шкурки цитрусовых

Чтобы надеть браслет, приклейте один его конец скотчем к руке, и тогда застегнуть его не составит труда

Полочка для душевой кабины отлично подойдет для хранения специй и посуды

Еще один вариант хранения специй: повесьте их на дверь кладовки

Замораживайте продукты в больших силиконовых лотках для льда — сэкономите место в морозильной камере

«Сегодня у меня был романтический ужин с женой»

Нет ложки? Просто сверните крышку из фольги — и вуаля!

Используйте этот инструмент для удаления черных точек на лице, чтобы отодвинуть кутикулу, размягченную после принятия ванны

«Это кажется безумием, но я всегда беру в путешествие душевую лейку, в которой удален ограничитель потока. Отличный напор воды в дороге имеет огромное значение»

Пишите дату на блистерных упаковках, чтобы знать, приняли вы сегодня лекарства или нет

«Суповой половник для переливания краски. Очень легко отмывается, и никакого беспорядка. Я гений»

«Организуйте свое пространство с помощью термоклея и магнитов. Я леплю их по всему дому»

Ей бы в детском саду работать

Работаю кассиром в магазине. Когда приходят капризные дети, устраивают истерики и канючат сладкое, рассказываю им: «Когда я была маленькой, пришла с мамой в магазин и очень плохо себя вела. Так она меня в этом магазине и оставила, и теперь я здесь работаю». Успокаиваются мгновенно. © Подслушано / Ideer