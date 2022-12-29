18 хитрецов, которые при желании могли бы написать крутой бестселлер по неожиданным лайфхакам

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

В любой сложной ситуации есть 3 выхода: идти напролом, сдаться и опустить руки, или придумать что-нибудь этакое — чтобы трудиться не пришлось, а проблема была решена. Не у всех получается так ловко извернуться, но вот герои нашей сегодняшней подборки справились с задачей на отлично. Собственно, такие люди и создают лайфхаки, которыми окружающие пользуются годами.

«У меня побаливает шея. Но я выкрутился и читаю вот так»

(Очки-перископы позволяют читать лежа, не сгибая шею. — Прим. ADME.)

«Мой сосед по комнате не режет масло, а просто откусывает кусок и выплевывает его на сковородку»

«Езжу по командировкам целый месяц. Не уверен, я достиг пика успеха или скатился на дно»

Зашли в общественный туалет, а крючка для сумки нет? Проблема решается легко

«Складываю сюда салфетки во время уборки»

Когда ты курьер и не хочешь тащиться до дверей с этой посылкой

Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит лень, то вот так

«Вместо того чтобы взять и выкинуть пустую упаковку молока, сестра пишет записку, что оно закончилось»

«Молоко закончилось».

Чтобы легко и быстро отмыть губку или кухонную щетку, просто закиньте ее в посудомойку вместе с посудой

«Через перчатки не нажать на экран? Я нашел легкий выход — прилепил на них кусочек упаковки от печенья. Работает отлично»

Парень в самолете просто засунул посадочный талон в чехол телефона и закрепил его под защелкой столика

Обычно нож для пиццы редко используют по назначению

«Мой младший брат настоящий гений. Он придумал, как превратить банку в тюбик»

Чтоб не плакать, когда режешь лук, можно просто надеть очки для плавания

«Я перетягиваю простыни на свою сторону, когда сплю, а мою девушку это бесит. Но решение найдено»

«Подставка из пробки — и я могу играть хоть всю ночь, и дети не проснутся»

Это елка ленивых людей

«И хлопья поел, и тарелку не запачкал»