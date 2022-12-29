18 хитрецов, которые при желании могли бы написать крутой бестселлер по неожиданным лайфхакам
В любой сложной ситуации есть 3 выхода: идти напролом, сдаться и опустить руки, или придумать что-нибудь этакое — чтобы трудиться не пришлось, а проблема была решена. Не у всех получается так ловко извернуться, но вот герои нашей сегодняшней подборки справились с задачей на отлично. Собственно, такие люди и создают лайфхаки, которыми окружающие пользуются годами.
«У меня побаливает шея. Но я выкрутился и читаю вот так»
(Очки-перископы позволяют читать лежа, не сгибая шею. — Прим. ADME.)
«Мой сосед по комнате не режет масло, а просто откусывает кусок и выплевывает его на сковородку»
«Езжу по командировкам целый месяц. Не уверен, я достиг пика успеха или скатился на дно»
Зашли в общественный туалет, а крючка для сумки нет? Проблема решается легко
«Складываю сюда салфетки во время уборки»
Когда ты курьер и не хочешь тащиться до дверей с этой посылкой
Если вы когда-нибудь задумывались, как выглядит лень, то вот так
«Вместо того чтобы взять и выкинуть пустую упаковку молока, сестра пишет записку, что оно закончилось»
«Молоко закончилось».
Чтобы легко и быстро отмыть губку или кухонную щетку, просто закиньте ее в посудомойку вместе с посудой
«Через перчатки не нажать на экран? Я нашел легкий выход — прилепил на них кусочек упаковки от печенья. Работает отлично»
Парень в самолете просто засунул посадочный талон в чехол телефона и закрепил его под защелкой столика
Обычно нож для пиццы редко используют по назначению
«Мой младший брат настоящий гений. Он придумал, как превратить банку в тюбик»
Чтоб не плакать, когда режешь лук, можно просто надеть очки для плавания
«Я перетягиваю простыни на свою сторону, когда сплю, а мою девушку это бесит. Но решение найдено»
«Подставка из пробки — и я могу играть хоть всю ночь, и дети не проснутся»
Это елка ленивых людей
«И хлопья поел, и тарелку не запачкал»
А какими лайфхаками вы пользуетесь, когда ну очень лень что-нибудь делать?
Фото на превью CSWRB/ Reddit
AdMe/Народное творчество/18 хитрецов, которые при желании могли бы написать крутой бестселлер по неожиданным лайфхакам
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